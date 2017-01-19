﻿﻿ Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

20.01.2017 13:47 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум решил поделиться с читателем историей одной пары, которые хотели купить карликовую свинку, но что-то пошло не так!

Эта семейная пара держала у себя дома много разных животных: кошек, собак, кролика и даже енота

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Но этого зоопарка им показалось мало, и они решили обзавестись мини-пигом

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Однако цена на карликовую свинку показалась им слишком высокой, поэтому они отправились к знакомому фермеру

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Он продал им крошечного поросёнка, заверив, что он подрастет, но ненамного

Первые пару месяцев свинка действительно была малышкой, но потом начала стремительно расти

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Конечно же, она оказалась никакой не карликовой, а самой обыкновенной свиньей!

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Хозяева, к слову, не стремятся расставаться со своим большим любимцем. Свинка сразу нашла общий язык со всеми другими питомцами и заняла особое место в сердцах хозяев

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди, держащие у себя дома экзотических животных, знают, что важно приобретать их у заводчиков с хорошей репутацией. Только тогда можно избежать неприятностей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Двадцатка забавных анекдотов, которые вызовут у вас улыбку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика