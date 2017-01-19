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Подложил свинью: эта семья не рассчитывала на ТАКОЕ прибавление
20.01.2017 13:47 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум решил поделиться с читателем историей одной пары, которые хотели купить карликовую свинку, но что-то пошло не так!
Эта семейная пара держала у себя дома много разных животных: кошек, собак, кролика и даже енота
Но этого зоопарка им показалось мало, и они решили обзавестись мини-пигом
Однако цена на карликовую свинку показалась им слишком высокой, поэтому они отправились к знакомому фермеру
Он продал им крошечного поросёнка, заверив, что он подрастет, но ненамного
Первые пару месяцев свинка действительно была малышкой, но потом начала стремительно расти
Конечно же, она оказалась никакой не карликовой, а самой обыкновенной свиньей!
Хозяева, к слову, не стремятся расставаться со своим большим любимцем. Свинка сразу нашла общий язык со всеми другими питомцами и заняла особое место в сердцах хозяев
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Люди, держащие у себя дома экзотических животных, знают, что важно приобретать их у заводчиков с хорошей репутацией. Только тогда можно избежать неприятностей...
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