Трепетал синий бархат, прикрывающий памятную доску, трепетал синий флаг ЕС на здании посольства Швеции, немного трепетали продрогшие школьники с цветами и журналисты, среди которых и корреспондент Sputnik Елена Васильева.

Способ помнить историю

"Шапку надень, еще полчаса до церемонии!" — говорили учителя детям, пока все ожидали торжественного открытия доски.

Дипломаты и ветераны дипкорпуса, приглашенные на мероприятие, были по дипломатически сдержаны и лишь отпускали степенные замечания о белорусской погоде — it's getting cold.

Министр иностранных дел Владимир Макей выглядел воодушевленно, благодарил собравшихся за внимание к событию и неоднократно подчеркивал историческую важность церемонии.



© Sputnik / Виктор Толочко Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на открытии мемориальной доски с удовольствием шутил

"Это один из способов помнить собственную историю, на которую претендуют многие страны. У Беларуси с этим связан ряд проблем, так, например, нельзя назвать нормальным тот факт, что имя белоруса Игната Домейко связывают исключительно с Чили", — рассказал Макей в беседе с журналистами.

Впрочем, в беседе с послами Владимир Макей с удовольствием шутил.

"Тут господин посол предложил повысить ренту за здание, раз оно теперь культовое", — сказал Макей, и пока посольство Швеции, которое располагается в бывшем здании комиссариата, не забеспокоилось, с улыбкой добавил: "шутка".



Бывшие министры иностранных дел Беларуси Кравченко, Хвостов, Мартынов, Сенько на открытии мемориальной доски первому внешнеполетическому ведомству Беларуси

Отдельные странички и строчки

"Кому-то это событие может показаться малозначимым. Но ведь история независимого государства и состоит из таких отдельных страничек и строчек. Сегодняшнее событие — это важная страничка, оно связано со становлением белорусской государственности. Уже тогда дипломаты занимались не только внешнеполитическими, но и внешнеэкономическими вопросами", — сказал Макей во время церемонии открытия мемориальной доски, призвав отдать дань памяти тем, кто стоял у истоков белорусской дипломатической службы.



© Sputnik / Виктор Толочко Посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков на открытии мемориальной доски

В беседе с корреспондентом Sputnik Макей заверил, что золотой, самый многовекторный и плодотворный век белоруской дипломатии, которая зародилась когда-то на Революционной улице, еще впереди.

Служба в дипкорпусе была настоящей мечтой

Кроме дипломатов на церемонии открытия доски присутствовали ветераны дипломатической службы. В беседе с корреспондентом Sputnik Сергей Хмельницкий, работавший в МИД с 1971 года, и Раиса Загоровская, экс заведующая библиотекой МИД, рассказали о работе в дипслужбе во время ССРБ.



© Sputnik / Виктор Толочко Ветераны дипломатической службы Сергей Хмельницкий и Раиса Загорская

"Хотя мы были МИДом во многом дублировавшим работу центрального аппарата, нагрузка была велика. Отличие нашего сотрудника в том, что один человек должен был отвечать за целый комплекс вопросов. Если занимаешься социальной проблематикой, то должен знать о ней все, а не специализироваться на двух узких вопросах, как это было у московских коллег", — поделился воспоминаниями Хмельницкий. Сам он курировал вопросы морского права, как раз в ту пору, когда особенно активно велась борьба за ресурсы и морской шельф.

"Говорят, сейчас у МИДа нет той притягательности — зарплаты не самые большие, не сравнимы с бизнесом. А вот в наше время служба в дипкорпусе была настоящей мечтой. Мы не имели отдельных посольств, но республика была представлена в ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ", — рассказали собеседники агентства.