|
Макей: золотой век белорусской дипломатии еще впереди
20.01.2017 13:57 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Трепетал синий бархат, прикрывающий памятную доску, трепетал синий флаг ЕС на здании посольства Швеции, немного трепетали продрогшие школьники с цветами и журналисты, среди которых и корреспондент Sputnik Елена Васильева.
Способ помнить историю
"Шапку надень, еще полчаса до церемонии!" — говорили учителя детям, пока все ожидали торжественного открытия доски.
Дипломаты и ветераны дипкорпуса, приглашенные на мероприятие, были по дипломатически сдержаны и лишь отпускали степенные замечания о белорусской погоде — it's getting cold.
Министр иностранных дел Владимир Макей выглядел воодушевленно, благодарил собравшихся за внимание к событию и неоднократно подчеркивал историческую важность церемонии.
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на открытии мемориальной доски с удовольствием шутил
"Это один из способов помнить собственную историю, на которую претендуют многие страны. У Беларуси с этим связан ряд проблем, так, например, нельзя назвать нормальным тот факт, что имя белоруса Игната Домейко связывают исключительно с Чили", — рассказал Макей в беседе с журналистами.
Впрочем, в беседе с послами Владимир Макей с удовольствием шутил.
"Тут господин посол предложил повысить ренту за здание, раз оно теперь культовое", — сказал Макей, и пока посольство Швеции, которое располагается в бывшем здании комиссариата, не забеспокоилось, с улыбкой добавил: "шутка".
Бывшие министры иностранных дел Беларуси Кравченко, Хвостов, Мартынов, Сенько на открытии мемориальной доски первому внешнеполетическому ведомству Беларуси
Отдельные странички и строчки
"Кому-то это событие может показаться малозначимым. Но ведь история независимого государства и состоит из таких отдельных страничек и строчек. Сегодняшнее событие — это важная страничка, оно связано со становлением белорусской государственности. Уже тогда дипломаты занимались не только внешнеполитическими, но и внешнеэкономическими вопросами", — сказал Макей во время церемонии открытия мемориальной доски, призвав отдать дань памяти тем, кто стоял у истоков белорусской дипломатической службы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков на открытии мемориальной доски
В беседе с корреспондентом Sputnik Макей заверил, что золотой, самый многовекторный и плодотворный век белоруской дипломатии, которая зародилась когда-то на Революционной улице, еще впереди.
Служба в дипкорпусе была настоящей мечтой
Кроме дипломатов на церемонии открытия доски присутствовали ветераны дипломатической службы. В беседе с корреспондентом Sputnik Сергей Хмельницкий, работавший в МИД с 1971 года, и Раиса Загоровская, экс заведующая библиотекой МИД, рассказали о работе в дипслужбе во время ССРБ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ветераны дипломатической службы Сергей Хмельницкий и Раиса Загорская
"Хотя мы были МИДом во многом дублировавшим работу центрального аппарата, нагрузка была велика. Отличие нашего сотрудника в том, что один человек должен был отвечать за целый комплекс вопросов. Если занимаешься социальной проблематикой, то должен знать о ней все, а не специализироваться на двух узких вопросах, как это было у московских коллег", — поделился воспоминаниями Хмельницкий. Сам он курировал вопросы морского права, как раз в ту пору, когда особенно активно велась борьба за ресурсы и морской шельф.
"Говорят, сейчас у МИДа нет той притягательности — зарплаты не самые большие, не сравнимы с бизнесом. А вот в наше время служба в дипкорпусе была настоящей мечтой. Мы не имели отдельных посольств, но республика была представлена в ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ", — рассказали собеседники агентства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мемориальную доску открыли сегодня на здании, где 98 лет назад начал работу Комиссариат по иностранным делам ССРБ.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии