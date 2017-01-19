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В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!
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Фактрум спешит поделиться с читателем фотографиями, рассказывающими о том, как живут люди в самом холодном городе России!
Оймякон — маленькое село в Якутии, стоящее на берегу реки Индигирка. Зимой здесь невероятно холодно, поэтому люди носят несколько слоев одежды и теплые шубы
В столице Республики Саха (Якутия) есть рынок, где рыбу и мясо продают прямо на улице, не используя морозильные камеры. Здесь они просто не нужны!
К селу Оймякон ведёт единственная дорога, которую местные называют «Дорогой костей»
На въезде людей встречает знак с надписью «Оймякон — „полюс холода“»
Бабушка идёт мимо заснеженного дома к центру села
Местные собаки отличаются особенно плотной и густой шерстью, спасающей их от морозов
Туалеты находятся на улице рядом с домами, поскольку строительство водопровода невозможно из-за низких температур. Вода просто-напросто замерзает в трубах
В Оймяконе коровы живут в отапливаемых сараях
В селе есть только один магазин, где продаются продукты и необходимые для жизни вещи
Жители стараются держать свои автомобили только в отапливаемых гаражах. Оставленные на ночь на морозе машины просто не заводятся
Дома отапливаются при помощи станции, работающей на угле
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Если вы считали, что в вашем городе та ещё стужа, то вы никогда не были в Оймяконе. В 1924 году здесь был установлен абсолютный рекорд холода −71.2 градуса, а сейчас...
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