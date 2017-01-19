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Если вы считали, что в вашем городе та ещё стужа, то вы никогда не были в Оймяконе. В 1924 году здесь был установлен абсолютный рекорд холода −71.2 градуса, а сейчас...