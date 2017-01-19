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В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

20.01.2017 14:14 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум спешит поделиться с читателем фотографиями, рассказывающими о том, как живут люди в самом холодном городе России!

Оймякон — маленькое село в Якутии, стоящее на берегу реки Индигирка. Зимой здесь невероятно холодно, поэтому люди носят несколько слоев одежды и теплые шубы

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!
Источник фотографий: Amoschapplephoto.com
Все фотографии в посте: © Amos Chapple

В столице Республики Саха (Якутия) есть рынок, где рыбу и мясо продают прямо на улице, не используя морозильные камеры. Здесь они просто не нужны!

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

К селу Оймякон ведёт единственная дорога, которую местные называют «Дорогой костей»

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

На въезде людей встречает знак с надписью «Оймякон — „полюс холода“»

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

Бабушка идёт мимо заснеженного дома к центру села

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

Местные собаки отличаются особенно плотной и густой шерстью, спасающей их от морозов

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

Туалеты находятся на улице рядом с домами, поскольку строительство водопровода невозможно из-за низких температур. Вода просто-напросто замерзает в трубах

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

В Оймяконе коровы живут в отапливаемых сараях

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

В селе есть только один магазин, где продаются продукты и необходимые для жизни вещи

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

Жители стараются держать свои автомобили только в отапливаемых гаражах. Оставленные на ночь на морозе машины просто не заводятся

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

Дома отапливаются при помощи станции, работающей на угле

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

В этом российском селе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который заставит вас содрогнуться!

 
 
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Если вы считали, что в вашем городе та ещё стужа, то вы никогда не были в Оймяконе. В 1924 году здесь был установлен абсолютный рекорд холода −71.2 градуса, а сейчас...

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