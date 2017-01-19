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15 потрясающих анекдотов, мимо которых вы точно не сможете пройти
20.01.2017 14:02 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам похохотать над новыми и удивительными анекдотами.
— Сделай бутерброд, дорогая.
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Анекдоты всегда будут классикой юмористического жанра. Ещё бы, ведь в этих коротких историях содержится столько позитива, что не рассмеяться невозможно!
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