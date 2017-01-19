Фактрум предлагает вам похохотать над новыми и удивительными анекдотами.





— Сделай бутерброд, дорогая.

— Да, конечно.

— А можно ещё?

— Нет. Это была демо-версия заботливой женщины. Лицензию вы сможете приобрести после регистрации брака.