Интернет по швам рвётся от обилия статей по личностному росту, искоренению недостатков, исправлению внешности и характера. Каждый второй сайт готов научить вас, как прослыть умным, щедрым, благородным, но никто не готов подсказать, как прослыть жадиной. Пора это исправить!





Способ 1. Дарите всем дешёвые подарки самого низкого качества.

Нет проще способа прослыть жадиной, чем подарить человеку дешёвый низкокачественный подарок. Этот «счастливчик» расстроится и мгновенно всем расскажет, какой вы жмот. Чем больше людей вы осчастливите подобными презентами, тем крепче будет ваша слава. Если вы мужчина, особенно старательно стоит экономить на жене. Она прекрасно проживёт и без шуб, бриллиантов, сапог и прочей ненужной роскоши. Ваша половинка обязательно всем расхвалит вашу редкостную щедрость!

Способ 2. Никогда и ничем не угощайте чужих детей.

Есть в нашем обществе такая традиция – угощать детей при встрече вкусненьким. Дети так радуются конфеткам и мандаринкам, что готовы всем потом рассказывать, какой добрый дядя (или тётя) приходил к ним в гости. Бросайте это дело! Никогда и ничем никого не угощайте, особенно детей. Пусть родители их кормят и балуют, не ваше это дело.

Способ 3. В кафе и ресторане всегда долго и тщательно высчитывайте свою долю расходов и никогда не платите ни копейки больше!

Отправляясь с друзьями в кафе, бар или ресторан, всегда запоминайте, кто что пил и ел, и ни за что не соглашайтесь делить счёт поровну между всеми гостями. Всегда напоминайте, что ваш сосед справа пил больше, чем вы, а соседка слева больше ела. Вслух, возможно, ваши интеллигентные спутники ничего и не скажут, но думать о вас будут так же долго и тщательно, как вы подсчитывали свои расходы. Очень может быть, что в следующий раз вас и не пригласят, так оно и лучше – деньги целее будут!

Способ 4. Никогда не давайте денег в долг, даже лучшим друзьям.

В наше суровое кризисное время каждый норовит занять денег. Кому на кредиты не хватает, кому на одежду быстрорастущим отпрыскам, и все просят в долг. А вы не давайте! Не ведитесь на слёзные истории! И обязательно прочитайте лекцию о важности планирования расходов и рачительных трат. И деньги целы будут, и статус жадины укрепится!

Способ 5. Не давайте никому свои вещи, даже ненадолго.

Как часто нас просят одолжить ту или иную вещь! Женщины делятся книгами и журналами, нарядами, украшениями на праздники, мужчины – палатками, надувными лодками, прицепами для автомобилей, дрелями и прочими вещами. А вы не давайте. Ведь вещь могут испортить, потерять, да и вам она в любой момент может и самому пригодиться. Давать можете только советы. Их, правда, почти никогда не просят, но и без спросу дать можно по доброте душевной. А сами не стесняйтесь просить чужие вещи. Дать, может, и не дадут, но лишний раз вспомнят, какой вы редкостный жмот.

Способ 6. Не угощайте коллег по праздникам.

Как любят в России застолья, пусть и маленькие! На день рождения, профессиональный праздник, повышение по службе каждый норовит угостить коллег чем-нибудь вкусненьким. Кто-то скромно обходится тортиком, другие устраивают грандиозные застолья в конце рабочего дня. Но вам это всё ни к чему. Обязательно всеми возможными способами напомните коллегам о грядущем празднике, намекните на подарки, которые хотели бы получить, но угощение не приносите. И коллеги стройнее будут, и ваш бюджет не пострадает. Чем больше в вашем коллективе женщин, тем скорее все узнают и прочувствуют, какая вы жадина.

Способ 7. Не зовите гостей к себе домой.

Если приближается праздник, и ваши родственники и друзья готовятся нанести вам визит, всячески старайтесь перенести празднование в другое место. Новый год лучше отмечать у друзей: и готовить не придётся, и посуду мыть, и расходы явно будут меньше. 8 марта и 23 февраля вообще можно не праздновать. День рождения лучше отметить у родителей. Они вас родили, они пусть и кормят шумную ораву родственников. А если кто-то вспомнит, что давненько не был у вас в гостях, всегда ссылайтесь на ремонт, этот аргумент работает всегда!

Конечно, вы поняли, что всё это вредные советы, и делать всё нужно с точностью до наоборот. Хотя, если наглость – второе счастье, то жадность, возможно, третье?

Текст: Flytothesky.ru