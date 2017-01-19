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Вредные советы: 7 способов прослыть жадиной

20.01.2017 14:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Интернет по швам рвётся от обилия статей по личностному росту, искоренению недостатков, исправлению внешности и характера. Каждый второй сайт готов научить вас, как прослыть умным, щедрым, благородным, но никто не готов подсказать, как прослыть жадиной. Пора это исправить!

Вредные советы: 7 способов прослыть жадиной

Способ 1. Дарите всем дешёвые подарки самого низкого качества.

Нет проще способа прослыть жадиной, чем подарить человеку дешёвый низкокачественный подарок. Этот «счастливчик» расстроится и мгновенно всем расскажет, какой вы жмот. Чем больше людей вы осчастливите подобными презентами, тем крепче будет ваша слава. Если вы мужчина, особенно старательно стоит экономить на жене. Она прекрасно проживёт и без шуб, бриллиантов, сапог и прочей ненужной роскоши. Ваша половинка обязательно всем расхвалит вашу редкостную щедрость!

Способ 2. Никогда и ничем не угощайте чужих детей.

Есть в нашем обществе такая традиция – угощать детей при встрече вкусненьким. Дети так радуются конфеткам и мандаринкам, что готовы всем потом рассказывать, какой добрый дядя (или тётя) приходил к ним в гости. Бросайте это дело! Никогда и ничем никого не угощайте, особенно детей. Пусть родители их кормят и балуют, не ваше это дело.

Способ 3. В кафе и ресторане всегда долго и тщательно высчитывайте свою долю расходов и никогда не платите ни копейки больше!

Отправляясь с друзьями в кафе, бар или ресторан, всегда запоминайте, кто что пил и ел, и ни за что не соглашайтесь делить счёт поровну между всеми гостями. Всегда напоминайте, что ваш сосед справа пил больше, чем вы, а соседка слева больше ела. Вслух, возможно, ваши интеллигентные спутники ничего и не скажут, но думать о вас будут так же долго и тщательно, как вы подсчитывали свои расходы. Очень может быть, что в следующий раз вас и не пригласят, так оно и лучше – деньги целее будут!

Способ 4. Никогда не давайте денег в долг, даже лучшим друзьям.

В наше суровое кризисное время каждый норовит занять денег. Кому на кредиты не хватает, кому на одежду быстрорастущим отпрыскам, и все просят в долг. А вы не давайте! Не ведитесь на слёзные истории! И обязательно прочитайте лекцию о важности планирования расходов и рачительных трат. И деньги целы будут, и статус жадины укрепится!

Способ 5. Не давайте никому свои вещи, даже ненадолго.

Как часто нас просят одолжить ту или иную вещь! Женщины делятся книгами и журналами, нарядами, украшениями на праздники, мужчины – палатками, надувными лодками, прицепами для автомобилей, дрелями и прочими вещами. А вы не давайте. Ведь вещь могут испортить, потерять, да и вам она в любой момент может и самому пригодиться. Давать можете только советы. Их, правда, почти никогда не просят, но и без спросу дать можно по доброте душевной. А сами не стесняйтесь просить чужие вещи. Дать, может, и не дадут, но лишний раз вспомнят, какой вы редкостный жмот.

Способ 6. Не угощайте коллег по праздникам.

Как любят в России застолья, пусть и маленькие! На день рождения, профессиональный праздник, повышение по службе каждый норовит угостить коллег чем-нибудь вкусненьким. Кто-то скромно обходится тортиком, другие устраивают грандиозные застолья в конце рабочего дня. Но вам это всё ни к чему. Обязательно всеми возможными способами напомните коллегам о грядущем празднике, намекните на подарки, которые хотели бы получить, но угощение не приносите. И коллеги стройнее будут, и ваш бюджет не пострадает. Чем больше в вашем коллективе женщин, тем скорее все узнают и прочувствуют, какая вы жадина.

Способ 7. Не зовите гостей к себе домой.

Если приближается праздник, и ваши родственники и друзья готовятся нанести вам визит, всячески старайтесь перенести празднование в другое место. Новый год лучше отмечать у друзей: и готовить не придётся, и посуду мыть, и расходы явно будут меньше. 8 марта и 23 февраля вообще можно не праздновать. День рождения лучше отметить у родителей. Они вас родили, они пусть и кормят шумную ораву родственников. А если кто-то вспомнит, что давненько не был у вас в гостях, всегда ссылайтесь на ремонт, этот аргумент работает всегда!

Конечно, вы поняли, что всё это вредные советы, и делать всё нужно с точностью до наоборот. Хотя, если наглость – второе счастье, то жадность, возможно, третье?Вредные советы: 7 способов прослыть жадиной

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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