На сегодняшний день мир переполнен различными мифами и догадками, не обошло стороной это и кошек. Сколько существует разного рода вымыслов, связанных с этими животными! Давайте рассмотрим основные мифы о кошках и развенчаем их. Настала пора узнать всю правду о наших домашних любимцах!





Миф: Говорят, что кормить котов сухим кормом нельзя. Это не так. Уже давно известно, что современные качественные корма не вызывают образования камней в почках и других заболеваний. Просто при кормлении животного следует разбить порцию, приготовленную на целый день на несколько приёмов. Таким образом, рН мочи будет в норме. Однако оптимальным режимом питания будет свободный, когда корм доступен коту постоянно. Но не забывайте выдерживать ту норму, которая указана на упаковке корма на целый день, иначе это может стать причиной набора веса животным. А также не следует смешивать обычную пищу и корм, потому что организм кошки вырабатывает желудочный сок определённого состава, подстраиваемый под вид пищи. Самое важное, следите за наличием свежей воды в поилке.

Правда: У котов отличное зрение в темноте — это правда. Коты способны отчётливо видеть ночью, им для этого достаточно света уличных фонарей или лунных бликов. Радужная оболочка глаза может расширить зрачок, тем самым увеличивая освещение в глаза на 45 — 50 раз.

Миф: Стерилизованный кот — ленивый. Нет, это неправда. Просто они становятся более спокойными и уравновешенными. Любой кот без разницы, стерилизованный он или нет, спит в день не менее 18 часов. А толстеют лишь те животные, которые ведут пассивный образ жизни. Почаще играйте со своим любимцем и сбалансируйте питание, не перекармливая его.

Правда и миф: Свои травмы кошки лечат, зализывая раны. Частично, имеет место быть. Небольшие царапины и ранки, могут быстрее затянуться от этого действия. Однако, если рана обширная, то частое вылизывание может только увеличить и даже углубить её. Поверхность языка у котов подобно наждачной бумаге, счёсывают верхние слои кожи, замедляя заживление раны. В дополнение ко всему, во рту животных, содержится большое количество микробов. И неспроста врачи при лечении животных применяют различные защитные средства-воротники и колпаки, которые не позволяют питомцами зализывать повреждения.

Правда: Кошачьи обожают валерьяну — это так. Действительно, валерьянку любят как дикие, так и домашние коты. Учуяв её запах, животные будут пытаться найти заветное любыми способами. Причина в том, что для семейства кошачьих валериана является наркотиком и вызывает сильное возбуждение. После окончания периода возбуждения коты могут уснуть на 3—4 часа.

Правда: При падении коты всегда приземляются на лапы. Отчасти правдиво, коты имеют отличные рефлексы и могут поворачивать половину своего туловища на 180°, кроме того, имеют камеру в ушах, помогающую выпрямляться при приземлении. Когда кошки падают с 1—3 этажа, они обычно переворачиваются самостоятельно и избегают травм, но падение с более высоких расстояний, как правило, смертельно, так как возрастает скорость полёта. Нередки случаи выживания при падении с расстояния 7—8 этажа, здесь дополнительное время позволяло кошке выровняться.

Миф: Россказни о вражде кошек и собак не до конца обоснованы. Эти животные всего лишь говорят на разных языках и не понимают друг друга. Бывает встречаются животные просто излишне агрессивные. Некоторые хозяева собак сами натравливают их на кошек. Однако, как показывает практика, живущие под одной крышей четвероногие собратья, прекрасно ладят друг с другом.

Правда: Кошки способны лечить своих хозяев. Научно обосновано, что мурлыкание кошки снимает стресс, напряжение и избавляет от одиночества. Известно также, что кошки защищают от негативной энергии в доме.

Текст: Flytothesky.ru

Продолжаем умиляться:)

Наверное, у родителей этой кошки не хватило чернил