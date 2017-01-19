



Интуиция – достаточно интересное явление, исполняющее роль внутренней путеводной звезды. Если удастся услышать интуицию и разобраться в том, как получать и расшифровывать её послания, то можно полностью изменить свою жизнь. Она способна ответить даже на обыденные вопросы. Но проблема состоит в том, что далеко не каждому удается верно интерпретировать внутренние послания и довериться этим загадочным сигналам. Наш разум склонен занимать противоположную от интуиции сторону баррикад, и его доводам бывает сложно не поверить.

Проявите должное внимание к своему внутреннему голосу, который принадлежит интуиции, и тогда вы всегда сможете принять правильное решение. Для развития интуиции следуйте предложенным 10 советам. Тогда у вас все получится.

1. Тренируйтесь распознавать интуитивные сигналы.

Для каждого человека существуют индивидуальные подходы к развитию интуиции. Мы по-разному видим и воспринимаем одни и те же вещи, поэтому будет замечательно, если удастся овладеть языком интуитивных посланий. Их можно описать множеством способов, например:

— глубокие ощущения в области подложной ямки; только от ситуации зависит, будут ли они сильными или слабыми;

— голос в голове, который вновь и вновь что-то утверждает;

— навязчивая мысль, застрявшая в мозгу так крепко, что от нее сложно избавиться;

— внутренняя дрожь при попытке сконцентрироваться на ситуации.

Не игнорируйте сигналы, которые возникают в теле или уме. Уделите внимание своим чувствам и переживаниям в различных жизненных условиях, например, при знакомстве с новым человеком или при столкновении с нетипичными проблемами. Позвольте этим ощущениям стать осознанными и примите их.

Трепетно относясь к голосу интуиции, вы скоро постигнете все нюансы сходств и различий, сможете расшифровывать эти послания и начать им следовать.

2. Если вам нужны ответы, задавайте вопросы.

Оказавшись в патовой ситуации, можно прибегнуть к помощи интуиции. Если вам необходим совет, подсказка, то просто приложите обе ладони к сердцу и составьте вопрос или просьбу. Нужно внимательно прислушаться, чтобы получить ответ. В вашей голове может возникнуть яркое «Да» или же «Нет». Если вам не удалось сразу расслышать или растолковать ответ, то просто потерпите еще немного, и он придет.

3. Развивайте свои интуитивные способности.

В каждом человека есть задатки интуиции. Одни от рождения четко слышат и воспринимают её послания без каких-либо сомнений. Другим же необходимо пробуждать эту способность и тренироваться. Если вы решили развивать интуицию, то выделите свободное время, которое сможете заполнить пробуждающими и укрепляющими её техниками. Заниматься следует каждый день. Отлично помогают дыхательные техники, медитативные практики, ведение личного дневника.

4. Избавьтесь от сомнений.

Полностью доверившись интуиции, вы позволите ей направлять вас. Если почувствовали, что вас посещают отчётливые мысли или ощущения, и они повторяются, то можете смело доверять им. Если интуитивный голос внутри вас проявился с намерением что-либо донести, его нельзя проигнорировать.

5. Работайте со своими сновидениями.

Важно разобраться в языке снов, так как часто мы получаем через них послания. Посредством сновидений нам удается объединить внутренний мир с внешним. Вот почему важно правильно их толковать.

Наверняка все слышали о вещих снах. Они – яркая форма проявления человеческой интуиции.

Чтобы получить доступ к этому информационному каналу, заведите дневник сновидений. Пусть он лежит рядом с кроватью, и по пробуждению вы сможете сразу записать увиденный сон.

Чтобы расслабить тело и ум перед сном, войдите в медитативное состояние посредством глубокого дыхания. Расслабившись и успокоившись, четко сформулируйте свое желание увидеть свои сны. Когда проснетесь утром, посидите немного в тишине, чтобы воспроизвести в памяти все образы, которые пришли к вам ночью. Потом зафиксируйте их в дневнике. Вот так просто можно насытить свои чувства и жизнь внутренним озарением.

6. Обратитесь к молчанию.

Важно обучиться способности прибывать в безмолвности и спокойствии. Исток интуиции лежит в глубинах сердца и души. Если ваша жизнь исполнена тревогами и беспокойством, то сперва придется привести свои эмоции в порядок, чтобы получать интуитивные послания. Негативные мысли и пребывание в стрессе блокируют голос интуиции, и вы ощущаете подавленность. Очистите свою жизнь и окружающее пространство от всего, что причиняет вам вред, беспокойство и оказывает давление.

7. Вам нужно больше читать.

Выделяйте время для погружения в чтение книг, которые учат тренировать интуицию. Литературы на эту тему достаточно много. Многие книги написаны под авторством невероятно интуитивных людей. Их опыт и мудрость приоткроют для вас завесу тайны над чувственным миром.

8. Будьте бдительны.

Человеку бывает сложно принять решение в соответствии со своей интуицией. Полезно не забывать, что врата возможностей не будут вечно открыты. Они распахиваются только на несколько мгновений, а потом быстро закрываются. Будьте внимательны и учтивы с внутренним голосом, чтобы не лишиться такого шанса.

9. Занимайтесь медитацией.

Медитативные практики по своему влиянию на человека походят на ранее упомянутое молчание. Если ваша настойчивость в медитации велика, то вы начинаете лучше и четче воспринимать внутренние послания, готовы к интуитивному пониманию действительности. Медитация освобождает разум и расслабляет его, ясным каналом соединяя вас с внутренней интуицией.

10. Займитесь объединением ума, тела и духа.

Важно достигнуть равновесия внутри себя, чтобы смочь слышать интуицию и доверять ей. Нужно каждый день использовать свое время и энергию для укрепления ментального, духовного и физического здоровья. Связь ума, тела и духа неоспорима, нужно контролировать, чтобы они постоянно были в состоянии взаимодействия.

Ваша внутренняя сила преподнесла вам дар интуиции. Но она нуждается в доверии и развитии. Теперь в вашем распоряжении есть необходимые ответы и знания, с помощью которых можно наполнить свою жизнь позитивом и смыслом. Отправляясь на поиски истины, всегда заглядывайте внутрь себя, и тогда вы обязательно ее найдете.

Текст: Flytothesky.ru