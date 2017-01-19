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20 интересных анекдотов, которые вы просто обязаны рассказать друзьям
20.01.2017 14:27 — Калейдоскоп | Фактрум
А чтобы заполнить паузы в разговоре, Фактрум нашёл для вас несколько уморительных анекдотов обо всём на свете!
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Если вы решили на выходных собраться с друзьями, то стоит подумать о развлечениях заранее. Например, можно заранее продумать маршрут прогулки или заказать...
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