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20 интересных анекдотов, которые вы просто обязаны рассказать друзьям

20.01.2017 14:27 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А чтобы заполнить паузы в разговоре, Фактрум нашёл для вас несколько уморительных анекдотов обо всём на свете!

20 интересных анекдотов, которые вы просто обязаны рассказать друзьям

— У тебя взломали аккаунт?
— Нет! Не взломали! Повторяю: мой аккаунт не взломали! Просьбы денег, оскорбления и пошлые комментарии писал действительно я!

 
 
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Если вы решили на выходных собраться с друзьями, то стоит подумать о развлечениях заранее. Например, можно заранее продумать маршрут прогулки или заказать...

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