А чтобы заполнить паузы в разговоре, Фактрум нашёл для вас несколько уморительных анекдотов обо всём на свете!





— У тебя взломали аккаунт?

— Нет! Не взломали! Повторяю: мой аккаунт не взломали! Просьбы денег, оскорбления и пошлые комментарии писал действительно я!