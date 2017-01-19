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Восхитительные перлы из современных школьных учебников
20.01.2017 14:55 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает посмотреть на забавные картинки и задания в учебниках и хорошенько посмеяться!
Каким образом эта мартышка оказалась на берёзе? И кто такой Фюсь?
А какие отделы мозга не работают у автора учебника?
Пособие для маленьких сатанистов
Никак бедному Вите не удаётся покушать…
Школьники знают, что есть жизнь после смерти
С малых лет приучают к стилю, молодцы!
Наверное, папа помогал задание выполнять
Просто посмотрите на лицо этой Нины, сразу понятно всё про её характер…
Перед написанием этого задания авторы тоже явно что-то употребили
Вставить надо «жи», а не то, что вы подумали!
На каком это языке?
Всё логично! «А»- ёлочка, «Е» — жук
Философия с пелёнок
Очень-очень странная белка
И зачем это ребёнку?!
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Детские учебники — не только кладезь знаний, но и источник смеха. Порой на их страницах встречаются такие ляпы, что хочется спросить: а не употребляют ли...
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