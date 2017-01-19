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Восхитительные перлы из современных школьных учебников

20.01.2017 14:55 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает посмотреть на забавные картинки и задания в учебниках и хорошенько посмеяться!

Каким образом эта мартышка оказалась на берёзе? И кто такой Фюсь?

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

А какие отделы мозга не работают у автора учебника?

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

Пособие для маленьких сатанистов

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

Никак бедному Вите не удаётся покушать…

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

Школьники знают, что есть жизнь после смерти

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

С малых лет приучают к стилю, молодцы!

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

Наверное, папа помогал задание выполнять

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

Просто посмотрите на лицо этой Нины, сразу понятно всё про её характер…

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

Перед написанием этого задания авторы тоже явно что-то употребили

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

Вставить надо «жи», а не то, что вы подумали!

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

На каком это языке?

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

Всё логично! «А»- ёлочка, «Е» — жук

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

Философия с пелёнок

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

Очень-очень странная белка

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

И зачем это ребёнку?!

Восхитительные перлы из современных школьных учебников

 
 
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Детские учебники — не только кладезь знаний, но и источник смеха. Порой на их страницах встречаются такие ляпы, что хочется спросить: а не употребляют ли...

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