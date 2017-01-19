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Это и есть настоящая студенческая взаимовыручка!
20.01.2017 15:14 — Калейдоскоп | Фактрум
Вот как студенты догадались использовать широко известный сервис Google Docs. Мы восхищены и даже немного завидуем!
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Фактрум узнал потрясающий метод обучения, который студенты придумали сами. В нём самым неожиданным и замечательным образом переплелись современные технологии...
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