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15 забавных анекдотов, которые не дадут вам заскучать

20.01.2017 15:08 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Читайте свежие классные анекдоты на Фактруме, и тогда вам незачем будет скучать!

15 забавных анекдотов, которые не дадут вам заскучать

Выходишь такой после двухнедельного отдыха на работу, а мотивация и работоспособность с тобой не пошли.

 
 
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В современном ритме жизни у человека почти нет времени на безделье. Но если всё-таки вы заскучали и не знаете, чем же заняться, то выход есть!

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