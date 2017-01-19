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15 забавных анекдотов, которые не дадут вам заскучать
20.01.2017 15:08 — Калейдоскоп | Фактрум
Читайте свежие классные анекдоты на Фактруме, и тогда вам незачем будет скучать!
Выходишь такой после двухнедельного отдыха на работу, а мотивация и работоспособность с тобой не пошли.
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В современном ритме жизни у человека почти нет времени на безделье. Но если всё-таки вы заскучали и не знаете, чем же заняться, то выход есть!
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