В чем разница между просто парнем и настоящим мужчиной? Великолепное телосложение, внешность или размер кошелька? Или, может быть, количество девушек, сведённых им с ума? В реальности все эти факторы абсолютно не значат ничего – значение имеет только отношение к вам и, конечно, манера поведения. Настоящий мужчина умеет сделать счастливой свою женщину, и он никогда не боится следующих поступков:





1. Начинать новые отношения





Нередко случается так, что человек долго живёт один. Такой долгосрочный перерыв в отношениях меняет и образ жизни, и манеру поведения. Тем не менее, это совсем не повод, чтобы вести себя неуверенно, когда мужчина встречает именно свою женщину. Если мужчина осознаёт, что она значит для него, он не будет колебаться и бояться новых отношений.

2. Показывать свои слёзы





У женщин есть особая привилегия – умение плакать. А почему слёзы якобы запрещены мужчинам? Эмоции и их выражение – это так естественно, поэтому настоящий мужчина этого не боится. С серьёзными проблемами сталкиваются практически все, а потому думать, что исключительно женщинам разрешено проливать слёзы, глупо, поскольку мужчины также страдают от негативных эмоций и они вполне могут плакать, причём не только на похоронах. Подавление и скрытие эмоций, кстати, весьма вредно для психического здоровья.

3. Говорить прилюдно, что любит вас





Конечно, существуют и сдержанные парни, не стремящиеся афишировать свою приватную жизнь, однако в любом случае настоящий мужчина ни за что не побоится во всеуслышание заявить о своих чувствах к вам. Если он скрывает вас от семьи и друзей, то вряд ли это свидетельствует о его серьезных намерениях. Настоящий мужчина всегда может подтвердить всем, что вы пара, причём пара счастливая.

4. Делать то, что якобы мужчинам делать несвойственно





В настоящее время вопросы и аспекты взаимосвязи пола и социальных ролей уже не настолько остры, как раньше. Мужчины далеко не всегда интересуются только «мужскими» развлечениями и занятиями и не особо протестуют, когда женщины обращаются к ним за подмогой в каких-то типично «женских» делах. Современные парни, например, могут любить танцевать и носить яркие, сочные цвета, а настоящий мужчина всегда поступает так, как хочет, и не особо переживает о том, что о нём могут подумать.

5. Быть «домохозяйкой»





Мытьё посуды, приготовление пищи, уборка дома и уход за детьми не должны пугать настоящего мужчину. Допустим, вы делаете карьеру и зарабатываете деньги, а он берёт на себя часть обязанностей – и это нормально. Иногда мы вполне можем поменяться своими социальными ролями с партнёром, если этого требуют обстоятельства вашего комфортного проживания.

6. Прислушаться к мнению своей женщины





Мужчина должен быть, во-первых, уверенным в себе и, во-вторых, уметь принимать важные решения самостоятельно, при этом не забывая учитывать мнение своей любимой женщины. Настоящий мужчина – это человек, понимающий и принимающий точку зрения своей второй половины. Он не решает ничего без вас, считая ваш союз равноправным партнёрством, и не боится признавать то, что ваши слова для него много значат.

7. Быть романтичным





Парни, как правило, считают, что романтика не к лицу настоящему мужику. Даже если ваш бойфренд совершает какие-то весьма романтические поступки для вас, он вполне может опасаться осуждения со стороны его друзей за такое якобы «мягкотелое поведение». Настоящий же мужчина всегда рад совершить что-то приятное для своей второй половины, не обращая ни малейшего внимания на мнение других.

8. Следовать своим мечтам





Умение лезть на рожон не делает мужчину по-настоящему храбрым. Храбрость и мужественность означает готовность неуклонно и настойчиво следовать своим мечтам и устремлениям, не стыдясь их, но упорно добиваясь желаемого, невзирая на трудности и обстоятельства.

Текст: Flytothesky.ru