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Как выглядит ужин в 36 разных домах
20.01.2017 16:44 — Калейдоскоп | Flytothesky
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«Снимки для проекта были сделаны по вечерам в будние дни, именно так, как я хотела, чтобы уловить привычки и ритуалы, которые сформировались под воздействием ежедневной рутины, а не в выходные дни, когда у людей больше времени, – говорит Луис Билефельд. – Я работала очень последовательно и кропотливо, поскольку люблю подмечать сходства и различия в людях за их повседневной деятельностью – в конце концов, все мы едим».
«Я обожаю все тонкости быта в разных домах и личные пространства. Я смотрю на эти фотографии, напечатанные в большом формате, чаще других, и до сих пор замечаю на них все новые и новые детали, которые раньше ускользнули от моего внимания».
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Фотограф Луис Билефельд предлагает взглянуть изнутри на семьи и сокровенные семейные моменты во время еды. Когда Луис была ребенком, родители привили ей...
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