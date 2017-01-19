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Как выглядит ужин в 36 разных домах

20.01.2017 16:44 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Фотограф Луис Билефельд предлагает взглянуть изнутри на семьи и сокровенные семейные моменты во время еды. Когда Луис была ребенком, родители привили ей надлежащий этикет и правила поведения за столом, что заставило её задуматься о том, каждая ли семья организовывает такие традиционные ежевечерние ужины в полном сборе. «Моя семья всегда собиралась вместе на ужин, и это было строго (нам приходилось учтиво просить разрешения, чтобы выйти из-за стола), – рассказывает Луис. – Тогда я мало интересовалась самой едой, пока не стала старше и не начала регулярно готовить и находить свои собственные любимые блюда, но уже в юности я поняла, что еда сближает людей и является отличным источником и способом изучения различных культур».

«Снимки для проекта были сделаны по вечерам в будние дни, именно так, как я хотела, чтобы уловить привычки и ритуалы, которые сформировались под воздействием ежедневной рутины, а не в выходные дни, когда у людей больше времени, – говорит Луис Билефельд. – Я работала очень последовательно и кропотливо, поскольку люблю подмечать сходства и различия в людях за их повседневной деятельностью – в конце концов, все мы едим».

«Я обожаю все тонкости быта в разных домах и личные пространства. Я смотрю на эти фотографии, напечатанные в большом формате, чаще других, и до сих пор замечаю на них все новые и новые детали, которые раньше ускользнули от моего внимания».Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Как выглядит ужин в 36 разных домах

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Фотограф Луис Билефельд предлагает взглянуть изнутри на семьи и сокровенные семейные моменты во время еды. Когда Луис была ребенком, родители привили ей...

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