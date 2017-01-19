Исследование пещер – занятие неимоверно рискованное и опасное. Люди, протискивающиеся через узкие туннели и погружающиеся в подземные воды, играют в смертельную игру. Нередко пещерный мир жестоко наказывает таких смельчаков, оставляя их навсегда на своей территории.

1. Трагедия в пещерах Моссдейл





В 1967 году Джон Огден и пять его друзей спустились на 3,2 км в неисследованную часть пещер Моссдейл (Англия), когда начался дождь и пещеры начало заливать вышедшим из берегов горным ручьем. Единственная надежда группы была в небольшой расщелине в скалах, но к ней добрался только Огден. Вода заполнила туннель, и вся группа погибла, кроме Огдена, запертого в расщелине и держащего голову над водой. Через несколько дней, когда подоспела помощь, он уже тоже был мертв, застряв в узком проходе и борясь за каждый свой вздох.

2. Пещера под заливом Поганица





В 2002 году водолазы нашли тело мужчины в нижней части подводной пещеры в Хорватии на глубине в 54 метра. Он был один, но без маски для ныряния, а в груди торчал 30-сантиметровый нож. Полиция начала расследовать это дело как убийство, но впоследствии выяснилось, что человек просто заблудился в лабиринтах пещеры, и у него закончился кислород. Он решил избежать мучительной смерти и потому сам заколол себя ножом.

3. Заблудившийся в пещерах Стеркфонтейн





Опытный дайвер Питер Верхулсел всегда был рисковым человеком. Отправившись с друзьями в пещеры Стеркфонтейн в Южной Африке (1984), он пренебрег правилами безопасности, углубился слишком далеко и заблудился в лабиринте. Когда кислород был на исходе, ему посчастливилось найти небольшой островок в конце одного из туннелей, куда он и выбрался. Спасателям потребовалось 6 недель, чтобы найти Питера, но к тому времени он умер от истощения, написав на песке для матери и жены: «Я люблю вас, Ширл и Ма».

4. Поиски Деона Дрейера

В январе 2005 года Дейв Шоу решил найти тело Деона Дрейера, потерявшегося за 10 лет до этого в пещере «Отверстие бушменов» (ЮАР). Дрейера он нашел быстро и привязал к нему веревку для подъема наверх, однако тот уплыл в сторону, и Дейв стал ловить тело. Дыхание его ускорилось и кислородный ребризер начал отказывать. Через 5 минут Дейв сдался и решил всплывать, но покойный Дрейер тянул его вниз. Он запаниковал, начал задыхаться и умер рядом с телом Дрейера.

5. Трагедия в пещере Натти-Патти





В 2010 году в штате Юта Райан Шурц пытался спасти Джона Джонса в течение 19 часов, когда тот оказался в ловушке, застряв в узком пещерном проходе вниз головой. Шурц и его команда делали все возможное, чтобы достать Джонса: в ход пошла система блоков, веревки и бурильный аппарат. В какой-то момент спасателям удалось протащить Джонса вверх, но крепеж сломался, веревка оборвалась и Джонс снова соскользнул в пещеру, где вскоре потерял сознание и скончался.

6. Флойд Коллинз и Хрустальная пещера





В 1917 году житель Кентукки Флойд Коллинз обнаружил Хрустальную пещеру, восемь лет он изучал все её ходы и туннели, пока не попал в ловушку – его придавила рыхлая скальная порода. Спасатели пытались его вытащить 17 дней, но безуспешно. Коллинз даже стал местной знаменитостью, поскольку возле пещеры собирались туристы, чтобы понаблюдать за процессом, а вездесущие торговцы даже начали бойко продавать на этом месте еду, напитки и сувениры. Увы, но спасатели опоздали, на 18 день Коллинз скончался.

7. Трагедия в пещере Кейв-Крик





В 1995 году 17 студентов отправились в новозеландскую пещеру Кейв-Крик. Они были на экскурсии и шли на проторенному пути для туристов. Однако под тяжестью студентов искусственная смотровая площадка рухнула в пропасть. Один студент успел уцепиться за поручень, а остальные полетели вниз. Из всей группы выжило только четыре человека, которых доставали из ущелья вертолетом.

8. Пещера Пенникин Плейнз





В 1988 году Эндрю Уайт и его команда из 15 человек решили исследовать одну из самых глубоких пещер в мире (Австралия). Увы, но там их и застал ливень, отчего средняя часть пещеры рухнула, замуровав большинство людей под землей. Уайт рискнул выплыть наружу вместе с потоками воды в поисках выхода, и ему это удалось. Спасательные работы по извлечению людей продолжались почти 27 часов.

9. Наводнение в пещере Нам Талу





В октябре 2007 Хелену Кэрролл всячески отговаривали идти в пещеру Нам Талу (Таиланд) из-за сезона дождей, однако она, её жених и еще 7 туристов решили рискнуть. Вскоре они поняли масштабы своей ошибки. В пещере начался потоп, а перепуганные туристы полезли вверх по стенам, чтобы убежать от бушующей воды. Когда их нашли спасатели, в живых осталась только сама Хелена.

10. Трагедия в пещерах Плура





В феврале 2014 года группа дайверов погрузилась в пещеры Плура (Норвегия) через лунку в замерзшем озере. Кай Канканен погрузился последним и уже прошел большую часть пути, когда нашел тело своего друга, застрявшего в узком проходе и захлебнувшегося. Еще один дайвер запаниковал и начал задыхаться, тогда Кай решил возвращаться к пруду, но не смог найти сделанную лунку и был вынужден пробивать лед своим телом. Части дайверов все же удалось добраться к другому выходу, а тела смогли поднять только через два месяца.

Текст: Flytothesky.ru