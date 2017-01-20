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Последние слова известных людей
20.01.2017 23:46 — Калейдоскоп | Flytothesky
Именно последние слова, сказанные на смертном одре, часто оказываются примером сконцентрированной мудрости и отлично резюмируют насыщенный жизненный опыт человека, изменившего мир.
Симон Боливар (1783-1830)
«Как же мне выйти из этого лабиринта?»
Генерал, воевавший за независимость испанских колоний и ставший президентом Великой Колумбии – государства, основанного на освобожденных от гнета землях. Национальный герой Венесуэлы и всей Латинской Америки до сих пор напоминает о себе портретами на денежных единицах многих южноамериканских государств. Свои дни великий полководец окончил в умиротворенном созерцании гор Сьерра-Невады.
Карл Маркс (1818-1883)
«Последние слова нужны глупцам, не сказавшим достаточно при жизни»
Всемирно известного немецкого философа, политолога, экономиста и социолога Карла Маркса многие называли пророком. Широчайший охват ума требовал не менее обильной разрядки, вероятно, поэтому гения часто замечали за пагубной страстью к выпивке и курению. Чем выше взлетать – тем больнее падать: при всей своей славе Маркс умер в нищете и болезни.
Оскар Уайльд (1854-1900)
«Убийственная расцветка обоев! Кому-то из нас придется уйти»
Ирландский поэт и писатель, мастер романтического слога и герой трагического повествования собственной жизни, Оскар Уайльд всегда воспринимал мир сквозь призму высочайшего эстетического чувства, которое не изменило ему и перед смертью. Талантливый литератор при жизни терпел многочисленные гонения, однако его дар живописного слова был с восторгом оценен потомками. Надгробие Уайльда покрывают тысячи отпечатков поцелуев, изо дня в день пополняемых всё новыми выражениями признательности поклонников.
Эдвард Григ (1843-1907)
«Ну, если это необходимо…»
Апологет норвежской классической музыки, автор берущих за душу сюит драмы «Пер Гюнт» и «Лирических пьес», Эдвард Григ был невероятно продуктивен в своем творчестве, наполняя мелодиями пышный скандинавский фольклор. Не в силах оторваться от любимого занятия, тяжелобольной композитор музицировал до своего последнего дня. О его смерти скорбела вся Норвегия.
Айседора Дункан (1877-1927)
«Прощайте, друзья мои. Я иду к славе!»
Виртуозная балерина и муза, дарившая вдохновение Сергею Есенину, сводила с ума современников своим безупречным чувством стиля и собственного достоинства. Её новаторский подход к искусству танца был призван отобразить красоту человеческого естества. Смерть примы оказалась подобной драматичному финалу выступления – струящийся по воздуху шарф Айседоры попал в ось колеса машины, на которой она ехала.
Уолт Дисней (1901-1966)
«Курт Рассел»
Бизнес-магнат, аниматор, филантроп, окрасивший волшебством детство миллионов человек, был передовой личностью своего времени. Создавая захватывающие сюжеты при жизни, мастер оставил нечто занятное и после своего ухода: записка, на которой Дисней написал свои последние слова, содержит лишь имя актера Курта Рассела, которому на тот момент было всего 15 лет. Никто, включая самого Рассела, не может объяснить этот факт.
Чарли Чаплин (1889-1977)
«Почему бы и нет? В конце концов, она (душа) принадлежит Ему»
Карьера великого актера началась, когда он в пятилетнем возрасте вышел на сцену с песенкой и сорвал шквал оваций зала. С этого момента творчество не прекращалось до самой смерти Чаплина. Знаменитый слегка неуклюжий образ человека в котелке и мешковатых штанах стал настоящим символом эпохи расцвета игрового кинематографа. Иногда для большей угловатости своей походки Чаплин менял местами правый и левый ботинки. Предсмертная фраза актера адресована священнику, предложившему помолиться о принятии Богом его души.
Элвис Пресли (1935-1977)
«Надеюсь, я вам не надоел»
Фигура звездного короля сцены всегда сгущала вокруг себя самые разнообразные слухи. Множество интриг и романов, проблемы с наркотиками, сложные отношения с бывшими друзьями и довольно взбалмошный нрав, наполнявшие жизнь Элвиса, увенчались столь же скандальной смертью. Никто не может с уверенностью утверждать, была ли она естественной, хотя в официальных документах значится сердечная аритмия.
Сальвадор Дали (1904-1989)
«Где мои часы?»
Волшебник сюрреализма, вывернувший наизнанку традиционное искусство и заставивший публику его обожать, Сальвадор Дали никогда не упускал момент продемонстрировать все грани своей эксцентричной натуры. Будучи изможденным болезнями стариком, он даже в самый последний момент жизни не оставил своей манеры выглядеть хозяином положения, занимаясь поиском своих часов вместо концентрации на страданиях.
Курт Кобейн (1967-1994)
«Лучше сгореть, чем тлеть»
Жизнь талантливого музыканта, а в особенности ее окончание, является исчерпывающей иллюстрацией к последним словам, написанным в его предсмертной записке. Кобейн словно бы ходил по лезвию ножа, то и дело заигрывая со смертью: коллекционировал огнестрельное оружие, углублялся в пучину наркотической зависимости, сбегал из реабилитационных центров, не давая близким знать о своем местонахождении. На пике истощения от депрессии, Курт Кобейн пустил себе пулю в лоб, сидя в одиночестве в своем доме.
Хантер Стоктон Томпсон (1937-2005)
«Расслабься, больно не будет»
Писатель и публицист, основатель жанра «гонзо-журналистики» и автор романа «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», Хантер Томпсон всю свою жизнь награждался такими характеристиками, как «бунтарь», «не поддающийся подчинению» и «мятежная натура» — начиная со службы в армии и заканчивая куда более мирными буднями работы в редакциях различных журналов и газет. К своей смерти писатель отнесся с большой долей взвешенности, написав за несколько дней до того, как застрелиться, предсмертную записку, в которой упрекал себя за жадность желания прожить больше. Прах Томпсона по его личной воле был заряжен в пушку и с залпом развеян в небе.
Текст: Катрин Страшевски|
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Именно последние слова, сказанные на смертном одре, часто оказываются примером сконцентрированной мудрости и отлично резюмируют насыщенный жизненный опыт...
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