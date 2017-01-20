Именно последние слова, сказанные на смертном одре, часто оказываются примером сконцентрированной ‎мудрости и отлично резюмируют насыщенный жизненный опыт человека, изменившего мир.

Симон Боливар (1783-1830)

‎«Как же мне выйти из этого лабиринта?»





Генерал, воевавший за независимость испанских колоний и ставший президентом Великой ‎Колумбии – государства, основанного на освобожденных от гнета землях. Национальный герой ‎Венесуэлы и всей Латинской Америки до сих пор напоминает о себе портретами на денежных ‎единицах многих южноамериканских государств. Свои дни великий полководец окончил в ‎умиротворенном созерцании гор Сьерра-Невады.‎

Карл Маркс (1818-‎‎1883)

‎«Последние слова нужны глупцам, не сказавшим достаточно при жизни»





Всемирно известного немецкого философа, политолога, экономиста и социолога Карла Маркса ‎многие называли пророком. Широчайший охват ума требовал не менее обильной разрядки, ‎вероятно, поэтому гения часто замечали за пагубной страстью к выпивке и курению. Чем выше ‎взлетать – тем больнее падать: при всей своей славе Маркс умер в нищете и болезни.‎

Оскар Уайльд (1854-1900)

‎«Убийственная расцветка обоев! Кому-то из нас придется уйти»





Ирландский поэт и писатель, мастер романтического слога и герой трагического повествования ‎собственной жизни, Оскар Уайльд всегда воспринимал мир сквозь призму высочайшего ‎эстетического чувства, которое не изменило ему и перед смертью. Талантливый литератор при ‎жизни терпел многочисленные гонения, однако его дар живописного слова был с восторгом ‎оценен потомками. Надгробие Уайльда покрывают тысячи отпечатков поцелуев, изо дня в день ‎пополняемых всё новыми выражениями признательности поклонников.‎

Эдвард Григ (1843-1907)

‎«Ну, если это необходимо…»





Апологет норвежской классической музыки, автор берущих за душу сюит драмы «Пер Гюнт» и ‎‎«Лирических пьес», Эдвард Григ был невероятно продуктивен в своем творчестве, наполняя ‎мелодиями пышный скандинавский фольклор. Не в силах оторваться от любимого занятия, ‎тяжелобольной композитор музицировал до своего последнего дня. О его смерти скорбела вся ‎Норвегия.‎

Айседора Дункан (1877-1927)‎

«Прощайте, друзья мои. Я иду к славе!»‎





Виртуозная балерина и муза, дарившая вдохновение Сергею Есенину, сводила с ума ‎современников своим безупречным чувством стиля и собственного достоинства. Её новаторский ‎подход к искусству танца был призван отобразить красоту человеческого естества. Смерть ‎примы оказалась подобной драматичному финалу выступления – струящийся по воздуху шарф ‎Айседоры попал в ось колеса машины, на которой она ехала.‎

Уолт Дисней (1901-1966)

‎«Курт Рассел»





Бизнес-магнат, аниматор, филантроп, окрасивший волшебством детство миллионов человек, ‎был передовой личностью своего времени. Создавая захватывающие сюжеты при жизни, мастер ‎оставил нечто занятное и после своего ухода: записка, на которой Дисней написал свои ‎последние слова, содержит лишь имя актера Курта Рассела, которому на тот момент было всего ‎‎15 лет. Никто, включая самого Рассела, не может объяснить этот факт.‎

Чарли Чаплин (1889-1977)

‎«Почему бы и нет? В конце концов, она (душа) принадлежит Ему»





Карьера великого актера началась, когда он в пятилетнем возрасте вышел на сцену с песенкой и ‎сорвал шквал оваций зала. С этого момента творчество не прекращалось до самой смерти ‎Чаплина. Знаменитый слегка неуклюжий образ человека в котелке и мешковатых штанах стал ‎настоящим символом эпохи расцвета игрового кинематографа. Иногда для большей угловатости ‎своей походки Чаплин менял местами правый и левый ботинки. Предсмертная фраза актера ‎адресована священнику, предложившему помолиться о принятии Богом его души. ‎

Элвис Пресли (1935-1977)

‎«Надеюсь, я вам не надоел»‎





Фигура звездного короля сцены всегда сгущала вокруг себя самые разнообразные слухи. ‎Множество интриг и романов, проблемы с наркотиками, сложные отношения с бывшими ‎друзьями и довольно взбалмошный нрав, наполнявшие жизнь Элвиса, увенчались столь же ‎скандальной смертью. Никто не может с уверенностью утверждать, была ли она естественной, ‎хотя в официальных документах значится сердечная аритмия.‎

Сальвадор Дали (1904-1989)

‎«Где мои часы?»





Волшебник сюрреализма, вывернувший наизнанку традиционное искусство и заставивший ‎публику его обожать, Сальвадор Дали никогда не упускал момент продемонстрировать все ‎грани своей эксцентричной натуры. Будучи изможденным болезнями стариком, он даже в самый ‎последний момент жизни не оставил своей манеры выглядеть хозяином положения, занимаясь ‎поиском своих часов вместо концентрации на страданиях.‎

Курт Кобейн (1967-1994)

‎ «Лучше сгореть, чем тлеть»‎





Жизнь талантливого музыканта, а в особенности ее окончание, является исчерпывающей ‎иллюстрацией к последним словам, написанным в его предсмертной записке. Кобейн словно бы ‎ходил по лезвию ножа, то и дело заигрывая со смертью: коллекционировал огнестрельное ‎оружие, углублялся в пучину наркотической зависимости, сбегал из реабилитационных центров, ‎не давая близким знать о своем местонахождении. На пике истощения от депрессии, Курт ‎Кобейн пустил себе пулю в лоб, сидя в одиночестве в своем доме.‎

Хантер Стоктон Томпсон (1937-2005)

‎«Расслабься, больно не будет»





Писатель и публицист, основатель жанра «гонзо-журналистики» и автор романа «Страх и ‎отвращение в Лас-Вегасе», Хантер Томпсон всю свою жизнь награждался такими ‎характеристиками, как «бунтарь», «не поддающийся подчинению» и «мятежная натура» — ‎начиная со службы в армии и заканчивая куда более мирными буднями работы в редакциях ‎различных журналов и газет. К своей смерти писатель отнесся с большой долей взвешенности, ‎написав за несколько дней до того, как застрелиться, предсмертную записку, в которой упрекал ‎себя за жадность желания прожить больше. Прах Томпсона по его личной воле был заряжен в ‎пушку и с залпом развеян в небе.‎

Текст: Катрин Страшевски| Flytothesky.ru