Зубная паста помогает сделать нашу улыбку здоровой и белоснежной. Но не все знают, что она – универсальный боец в борьбе за чистоту всего дома.





Если говорить o нестандартных применениях зубной пасты, то в качестве примера можно привести корейскую пасту c феромонами, которая «по легенде» притягивает противоположный пол. Чистя зубы такой пастой, люди верят, как ни странно, что благодаря ее необычному наполнителю смогут улучшить свою личную жизнь.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что и пытливый славянский ум нашел нестандартное применение обычной зубной пасте для не совсем гигиенических, как того требует инструкция к эксплуатации, потребностей.

Способ №1. Уменьшаем запотевание зеркала в ванной комнате. Для этого достаточно нанести немного обычной зубной пасты на зеркальную поверхность, растереть тряпочкой и оставить на несколько минут. После этого поверхность зеркала чуть-чуть увлажнить и вытереть до чистого состояния. Тонкая пленка зубной пасты, которая образовалась на обработанном зеркале, нисколько не испортит его отражающую поверхность. Эффект от такой обработки продержится около 14 дней.

Способ №2. Очищаем подпаленную гладильную поверхность утюга. Когда утюг после очередной глажки стал пригоден только для опытов, реанимировать его поможет зубная паста. Если у вас случилась такая неприятная ситуация, надо сразу же выключить утюг из розетки, положить небольшую порцию зубной пасты на ватный диск и, соблюдая осторожность, нанести ее на подгорелую «подошву» утюга. Правда, есть одно условие — прибор должен быть еще теплым. После этого утюг надо оставить на несколько минут «тосковать», а потом стереть его «бледный раскрас» шершавой стороной влажной губки. Процедура не быстрая, но при вашем упорном желании этот способ поможет утюгу вновь вернуть рабочее состояние.

Способ №3. Очищаем устоявшиеся загрязнения на керамической посуде. Если вы часто бываете в длительных командировках, то чашка и зубная паста – постоянные спутники вашего быта. Через несколько дней использования чашки (чай, кофе) на ее внутренней поверхности образуется коричневый налет. Чтобы не искать моющие средства, которые успешно справились бы c этой проблемой, можно натереть чашку зубной пастой. Для этого воспользуйтесь своей зубной щеткой (у соседа по комнате брать не рекомендуется – чревато непредвиденными последствиями), чистым носовым платком или ватным диском. Результат будет почти мгновенный, и в итоге вы получите идеально чистую чашку!

Способ №4. Очищаем смеситель. Все знают, что для корректного очищения смесителя надо использовать достаточно дорогие моющие средства. На помощь снова придет обычная зубная паста, нанесенная на ватный диск. Тщательно растирая поверхность смесителя, можно быстро добиться желаемого результата.

Способ №5. Очищаем двери от фломастеров. Детки, наши любимые непоседы, очень часто делают «наскальные» рисунки фломастерами на многих поверхностях. У таких рисунков нелегкая «судьба»: их либо закрашивают новой краской, либо, что бывает крайне редко, оставляют на память. Если юные художники облюбовали своим «холстом» двери, расстраиваться не стоит. Зубная паста поможет избавиться от следов фломастеров, если активно потереть ею разрисованную поверхность.

Не тратьте всю зубную пасту на зубы, а используйте ее для того, чтобы сделать дом чище!

Текст: Flytothesky.ru