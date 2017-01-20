Нет такого человека на земле, который ни разу бы не обманывал. И мужчины не исключение в этом деле. Но вот когда обман становится частью модели поведения мужчины, это является серьезной проблемой. Поэтому так важно разобраться в причинах, которые толкают мужчину на обман.





#1

Все любят похвалу, в том числе и мужчины. Ему важно быть на высоте в глазах любимой. Если мужчина видит, что ему не получается достичь желаемого идеала, он ищет разные методы, которые приукрасят его в глазах любимой. Почему бы немножко не приукрасить правду? Вся беда в том, что мужчина не видит ничего плохого в этом, но в данном упущении виноват не только мужчина, но и его спутница. Если бы она почаще хвалила его, ему бы не пришлось приукрашивать правду, то есть обманывать. Как ни банально это звучит, но такая недооценённость может подтолкнуть мужчину к измене. Ведь ему так важно чувствовать себя нужным, а если его избранница недооценивает его, то он подсознательно ищет ту, в чьих глазах он будет казаться настоящим мужчиной. Если новая дама будет смотреть на него, как на супергероя и будет хвалить его при первой возможности, то можно с уверенностью сказать, что ключ от его сердца находится у неё в руках. Почаще хвалите своих мужчин, чтобы они не обращали внимание на комплименты посторонних дам. Тогда ваш герой будет совершать настоящие хорошие поступки, а не вымышленные.

#2

Иногда мужчины замалчивают правду лишь для того, чтобы не вызвать бурю негодования у своей спутницы. Зачем говорить правду, если за этим последует целый фонтан упрёков и обид? Часто женщина сама создаёт такую обстановку, при которой легче солгать, чем рассказать всё, как есть. Всё это приводит к тому, что мужчина привыкает к такому поведению, поэтому иногда путается в выдуманных историях.

#3

При помощи обмана некоторые мужчины маскируют нелепые ситуации. Например, он проспал и опоздал на свидание. Так уж получилось, но расстраивать любимую не хочется, поэтому он может рассказать о навязчивой старушке-соседке, которая попросила его прибить полку. А когда он прикручивал её, то вдруг оказалось, что ещё нужно повесить пару крючков. Отказать он, разумеется, не мог, так как эта бабуля дружила с его родителями и не раз выручала в трудную минуту. А телефон он не взял, так как думал, что дел на пару минут.

#4

А ещё многие мужчины не любят открывать свою душу. Всё самое сокровенное они берегут подальше от чужих глаз. Если девушка настойчива, они могут сказать что-то правдоподобное, чтобы её не обидеть. Просто мужчина не знает, как она отреагирует на его слова, правильно ли поймёт? Когда они станут ближе, надобность в таком укрытии фактов отпадёт сама собой. Девушке же важно понять, если тема напрямую не касается отношений, а парень при этом отвечает туманно, то лучше не настаивать на этом разговоре и не выяснять подробностей. Всему своё время.

Текст: Flytothesky.ru