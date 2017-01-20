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Эта девушка купила на eBay яйцо за 30 долларов, и теперь у нее есть экзотическая птичка

20.01.2017 22:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Шарлотта Харрисон была совершенно не уверена в том, вылупится ли кто-нибудь из яйца эму, которое она приобрела на eBay, однако спустя 47 дней у неё появился малыш Кевин.

Этот удивительный новый член семьи провел больше месяца в домашнем инкубаторе, купленном Шарлоттой, а затем 5 января показался на свет. «Я просидела возле яйца 4 часа, посвистывая и попискивая, чтобы уговорить его выйти наружу», – рассказывает Шарлотта, и этот опыт сразу же вызвал у них с птенцом взаимную глубокую привязанность.

Очаровательный маленький Кевин вразвалочку шагает по дому, вызывая умиление – однако в природе эта птичка запросто вырастает до 6 футов (1.83 см)! Страус эму является второй по величине птицей в мире после обычного страуса, так что у Шарлотты вскоре будет очень большое пернатое домашнее животное. А сейчас это милый птичий младенец в окружении любящей семьи.Эта девушка купила на eBay яйцо за 30 долларов, и теперь у нее есть экзотическая птичка

Малыш Кевин – новый член семьи Шарлотты Харрисон

Эта девушка купила на eBay яйцо за 30 долларов, и теперь у нее есть экзотическая птичка

 Шарлотта приобрела яйцо эму на eBay за 30 долларов и была совершенно не уверена в том, что из него кто-нибудь вылупится

Эта девушка купила на eBay яйцо за 30 долларов, и теперь у нее есть экзотическая птичка

 Она держала яйцо Кевина в домашнем инкубаторе в течение 47 дней, взвешивая и поворачивая его каждый день

Эта девушка купила на eBay яйцо за 30 долларов, и теперь у нее есть экзотическая птичка

 5 января малыш Кевин начал выбираться из яйца, и Шарлотта была вне себя от радости

Эта девушка купила на eBay яйцо за 30 долларов, и теперь у нее есть экзотическая птичка

 «Я просидела возле яйца 4 часа, посвистывая и попискивая, чтобы уговорить его выйти наружу», – делится она впечатлениями

Эта девушка купила на eBay яйцо за 30 долларов, и теперь у нее есть экзотическая птичка

 «Когда Кевин вылупился, я почувствовала, насколько он нуждается в защите и уходе», – рассказывает Шарлотта о своей привязанности к птенцу

Эта девушка купила на eBay яйцо за 30 долларов, и теперь у нее есть экзотическая птичка

 Элли, дочь Шарлотты, считает Кевина частью семьи

Эта девушка купила на eBay яйцо за 30 долларов, и теперь у нее есть экзотическая птичка

 «Я изучаю этот мир вместе с Кевином. У меня почти материнские чувства к нему, и я хочу показать всем, какой он потрясающий»

Эта девушка купила на eBay яйцо за 30 долларов, и теперь у нее есть экзотическая птичка

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Шарлотта Харрисон была совершенно не уверена в том, вылупится ли кто-нибудь из яйца эму, которое она приобрела на eBay, однако спустя 47 дней у неё появился малыш Кевин....

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