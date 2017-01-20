Шарлотта Харрисон была совершенно не уверена в том, вылупится ли кто-нибудь из яйца эму, которое она приобрела на eBay, однако спустя 47 дней у неё появился малыш Кевин.

Этот удивительный новый член семьи провел больше месяца в домашнем инкубаторе, купленном Шарлоттой, а затем 5 января показался на свет. «Я просидела возле яйца 4 часа, посвистывая и попискивая, чтобы уговорить его выйти наружу», – рассказывает Шарлотта, и этот опыт сразу же вызвал у них с птенцом взаимную глубокую привязанность.

Очаровательный маленький Кевин вразвалочку шагает по дому, вызывая умиление – однако в природе эта птичка запросто вырастает до 6 футов (1.83 см)! Страус эму является второй по величине птицей в мире после обычного страуса, так что у Шарлотты вскоре будет очень большое пернатое домашнее животное. А сейчас это милый птичий младенец в окружении любящей семьи.

Малыш Кевин – новый член семьи Шарлотты Харрисон





Шарлотта приобрела яйцо эму на eBay за 30 долларов и была совершенно не уверена в том, что из него кто-нибудь вылупится





Она держала яйцо Кевина в домашнем инкубаторе в течение 47 дней, взвешивая и поворачивая его каждый день





5 января малыш Кевин начал выбираться из яйца, и Шарлотта была вне себя от радости





«Я просидела возле яйца 4 часа, посвистывая и попискивая, чтобы уговорить его выйти наружу», – делится она впечатлениями





«Когда Кевин вылупился, я почувствовала, насколько он нуждается в защите и уходе», – рассказывает Шарлотта о своей привязанности к птенцу





Элли, дочь Шарлотты, считает Кевина частью семьи





«Я изучаю этот мир вместе с Кевином. У меня почти материнские чувства к нему, и я хочу показать всем, какой он потрясающий»





Текст: Flytothesky.ru