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Самые яркие животные
20.01.2017 21:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Природа наделила многих своих созданий яркой расцветкой. Столь красочные наряды часто выполняют важные функции, помогающие выживать целым видам. Предлагаем взглянуть на подборку ярчайших щеголей животного мира.
1. Оса-блестянка
Существует около трех тысяч разновидностей осы-блестянки и своим поведением все они напоминают кукушек, поскольку откладывают свои яйца в гнезда других насекомых.
2. Рыба-мандаринка
Рыбка-мандаринка – любимица аквариумистов, обитающая среди рифов, заслужила свое имя благодаря схожести окраски с нарядом китайского вельможи – мандарина.
3. Сиреневогрудая сизоворонка
Это нежное создание является национальной птицей Ботсваны и Кении. За изысканное оперение многие включают ее в список красивейших птиц мира.
4. Павлиновая креветка-богомол
Проворная креветка-богомол владеет отточенными приемами самозащиты. Ее движения достигают скорости летящей пули, а клешней это небольшое существо способно поранить человеческий палец до кости.
5. Бабочка Dryocampa rubicunda из семейства сатурний
Обитая преимущественно на юге США, эти красочные ночные бабочки строят свою жизнь вокруг развесистых кленов.
6. Рыба-попугай
Рыбы-попугаи предпочитают жить возле коралловых рифов, где они добывают себе в пищу водоросли. Поглощая их, рыбы выделяют непереваренные песчинки. Около 70% чистого песка тропических пляжей – их заслуга.
7. Райская танагра
Яркие стаи этих редких птах порхают в бассейне реки Амазонки. Местные жители именуют их «семицветки».
8. Жук догбан-листоед
Жук-догбан назван так в честь растения, листьями которого питается и на котором откладывает свои яйца. Однако его личинки вовсе не безобидны для корней – они способны полностью их обглодать.
9. Ящерица-агама
В группах этих симпатичных ящериц доминантный самец выбирает для принятия солнечных ванн наиболее высокое место, с которого важно взирает на остальных.
10. Трехпалый лесной зимородок
Зимородок, несмотря на свои небольшие размеры – стремительный и ловкий хищник. Заметив жертву, плывущую под водой, он резво ныряет в глубину и с поразительной быстротой устремляется за ней.
11. Хромодорис лочи
Большинство людей назовет эти существа морскими слизнями, однако на самом деле они принадлежат к группе безраковинных моллюсков. Все особи этого вида гермафродиты, но они не способны к самооплодотворению.
12. Многоцветный лорикет
Расцветка лорикетов не позволяет спутать их с какими-либо другими птицами. Уроженцы Австралии, в настоящее время они обитают на всех континентах в качестве домашних любимцев.
13. Хамелеон
Как это ни удивительно, но не все хамелеоны обладают умением менять расцветку. Кроме того, даже способные к этому особи часто пренебрегают своим талантом камуфляжа.
14. Огненногорлый колибри
Редкий огненногорлый колибри обнаружен лишь в глубоких лесах Коста-Рики, где он обитает на высоте в 1400 метров.
15. Мотылек Idalus Herois
В Центральной Америке был найден мотылек, получивший неофициальное название «тигровый мотылек с лицом клоуна».
16. Радужный удав
Микроскопические бугорки на чешуе радужного удава рассеивают падающий свет подобно призмам, отчего окраска этой змеи столь переливчата и неповторима.
17. Павлиний паук (паук-шаман)
Павлиньи пауки настолько малы, что умещаются на кончике пальца. Живописный окрас самцы принимают, чтобы завоевать внимание своих потенциальных спутниц.
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18. Мандаринка
В традициях фэншуй считается, что утки-мандаринки помогают обрести любовь, ведь эти птицы – однолюбы и проводят всю жизнь в крепких союзах.
19. Лягушка-древолаз
Более ста разновидностей ядовитых лягушек-древолазов своей заметной окраской предупреждают хищников о собственной несъедобности.
20. Фламинго
Малыш-фламинго рождается серым. Присущую его виду розовую роскошь оперения он обретает, взрослея, благодаря диете с повышенным содержанием бета-каротина.
21. Мандрил
Яркая раскраска морды самцов этого вида обезьян – черта, привлекающая самок. А живописный зад вожака стаи служит «путеводной звездой» для соплеменников, следующих за ним сквозь лесные заросли.
22. Радужный тукан
Пестро окрашенный клюв может составлять около трети от длины тела этой привлекающей внимание птицы.
23. Синекольчатый осьминог
Даже крошечный представитель этого вида осьминогов, имеющий длину всего около 20 см может быть крайне опасен для человека – его яд способен парализовать и убить крупное животное за считаные минуты.
24. Павлин
В Индии распространена примета: если павлины теряют много перьев – приближается ливень.
25. Ошейниковая пустынная игуана
Разноцветная пустынная игуана помимо пестрого окраса славится редким для пресмыкающихся умением бегать лишь на задних лапах.
26. Бабочка Blue Morpho
Одна из крупнейших бабочек на свете, Blue Morpho имеет размах крыльев около 20 см. Обратная их сторона окрашена в скромный коричневый цвет, что помогает насекомому сливаться с пейзажем, держа крылья в закрытом состоянии.
27. Золотой фазан
Размер взрослого самца может превышать 1 метр в длину, более половины из которой приходится на щегольский хвост.
28. Гусеница шелкопряда Hyalophora cecropia
Эта пестрая гусеница, пройдя фазу окукливания, оборачивается одним из крупнейших мотыльков в мире.
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Природа наделила многих своих созданий яркой расцветкой. Столь красочные наряды часто выполняют важные функции, помогающие выживать целым видам....
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