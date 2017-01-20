Природа наделила многих своих созданий яркой расцветкой. Столь красочные наряды часто выполняют важные функции, помогающие ‎выживать целым видам. Предлагаем взглянуть на подборку ярчайших щеголей животного мира.‎

‎1. Оса-блестянка

Существует около трех тысяч разновидностей осы-блестянки и своим поведением все они ‎напоминают кукушек, поскольку откладывают свои яйца в гнезда других насекомых.‎



Flickr.com

‎2. Рыба-мандаринка

Рыбка-мандаринка – любимица аквариумистов, обитающая среди рифов, заслужила свое имя ‎благодаря схожести окраски с нарядом китайского вельможи – мандарина. ‎



wikimedia.org

‎3. Сиреневогрудая сизоворонка

Это нежное создание является национальной птицей Ботсваны и Кении. За изысканное ‎оперение многие включают ее в список красивейших птиц мира.‎



foisymichael.wordpress.com

‎4. Павлиновая креветка-богомол

Проворная креветка-богомол владеет отточенными приемами самозащиты. Ее движения ‎достигают скорости летящей пули, а клешней это небольшое существо способно поранить ‎человеческий палец до кости. ‎



thefeaturedcreature.com

‎ 5. Бабочка Dryocampa rubicunda из семейства сатурний

Обитая преимущественно на юге США, эти красочные ночные бабочки строят свою жизнь вокруг ‎развесистых кленов.‎



naturallycuriouswithmaryholland.wordpress.com

‎ 6. Рыба-попугай

Рыбы-попугаи предпочитают жить возле коралловых рифов, где они добывают себе в пищу ‎водоросли. Поглощая их, рыбы выделяют непереваренные песчинки. Около 70% чистого песка ‎тропических пляжей – их заслуга.‎



wikimedia.org

‎7. Райская танагра

Яркие стаи этих редких птах порхают в бассейне реки Амазонки. Местные жители именуют их ‎‎«семицветки».‎



500px.com

‎ 8. Жук догбан-листоед

Жук-догбан назван так в честь растения, листьями которого питается и на котором откладывает ‎свои яйца. Однако его личинки вовсе не безобидны для корней – они способны полностью их ‎обглодать.‎



kivu.com

‎9. Ящерица-агама

В группах этих симпатичных ящериц доминантный самец выбирает для принятия солнечных ‎ванн наиболее высокое место, с которого важно взирает на остальных.‎



topflightnaturephotography.blogspot.com

‎10. Трехпалый лесной зимородок ‎

Зимородок, несмотря на свои небольшие размеры – стремительный и ловкий хищник. Заметив ‎жертву, плывущую под водой, он резво ныряет в глубину и с поразительной быстротой ‎устремляется за ней.‎



500px.com

‎11. Хромодорис лочи

Большинство людей назовет эти существа морскими слизнями, однако на самом деле они ‎принадлежат к группе безраковинных моллюсков. Все особи этого вида гермафродиты, но они ‎не способны к самооплодотворению.‎



uneed2know.eu

‎12. Многоцветный лорикет

Расцветка лорикетов не позволяет спутать их с какими-либо другими птицами. Уроженцы ‎Австралии, в настоящее время они обитают на всех континентах в качестве домашних ‎любимцев.‎



koala.net

‎ 13. Хамелеон

Как это ни удивительно, но не все хамелеоны обладают умением менять расцветку. Кроме того, ‎даже способные к этому особи часто пренебрегают своим талантом камуфляжа.‎



chameleonforums.com

‎14. Огненногорлый колибри

Редкий огненногорлый колибри обнаружен лишь в глубоких лесах Коста-Рики, где он обитает на ‎высоте в 1400 метров.‎



wikipedia.org

‎15. Мотылек Idalus Herois

В Центральной Америке был найден мотылек, получивший неофициальное название «тигровый ‎мотылек с лицом клоуна».‎



flickr.com

‎ 16. Радужный удав

Микроскопические бугорки на чешуе радужного удава рассеивают падающий свет подобно ‎призмам, отчего окраска этой змеи столь переливчата и неповторима.‎



reddit.com

‎ 17. Павлиний паук (паук-шаман)‎

Павлиньи пауки настолько малы, что умещаются на кончике пальца. Живописный окрас самцы ‎принимают, чтобы завоевать внимание своих потенциальных спутниц.‎



minimagazin.info

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‎ 18. Мандаринка

В традициях фэншуй считается, что утки-мандаринки помогают обрести любовь, ведь эти птицы ‎‎– однолюбы и проводят всю жизнь в крепких союзах.‎



mytowncolorado.com

‎19. Лягушка-древолаз

Более ста разновидностей ядовитых лягушек-древолазов своей заметной окраской ‎предупреждают хищников о собственной несъедобности.‎



metamythic.com

‎ 20. Фламинго

Малыш-фламинго рождается серым. Присущую его виду розовую роскошь оперения он ‎обретает, взрослея, благодаря диете с повышенным содержанием бета-каротина.‎



fizaaa.deviantart.com

‎21. Мандрил

Яркая раскраска морды самцов этого вида обезьян – черта, привлекающая самок. А живописный ‎зад вожака стаи служит «путеводной звездой» для соплеменников, следующих за ним сквозь ‎лесные заросли.‎



wikimedia.org

‎22. Радужный тукан

Пестро окрашенный клюв может составлять около трети от длины тела этой привлекающей ‎внимание птицы.‎



stevetaboneblog.com

‎ 23. Синекольчатый осьминог

Даже крошечный представитель этого вида осьминогов, имеющий длину всего около 20 см ‎может быть крайне опасен для человека – его яд способен парализовать и убить крупное ‎животное за считаные минуты.‎



wordpress.com

‎ 24. Павлин

В Индии распространена примета: если павлины теряют много перьев – приближается ливень.‎



loripalminteri.com

‎25. Ошейниковая пустынная игуана

Разноцветная пустынная игуана помимо пестрого окраса славится редким для пресмыкающихся ‎умением бегать лишь на задних лапах.‎



patriciaisbellphotography.wordpress.com

‎ 26. Бабочка Blue Morpho

Одна из крупнейших бабочек на свете, Blue Morpho имеет размах крыльев около 20 см. ‎Обратная их сторона окрашена в скромный коричневый цвет, что помогает насекомому ‎сливаться с пейзажем, держа крылья в закрытом состоянии.‎



500px.com

27. Золотой фазан

Размер взрослого самца может превышать 1 метр в длину, более половины из которой ‎приходится на щегольский хвост.‎



flickr.com

‎28. Гусеница шелкопряда Hyalophora cecropia

Эта пестрая гусеница, пройдя фазу окукливания, оборачивается одним из крупнейших мотыльков в ‎мире.‎



imgur.com

Текст: Flytothesky.ru