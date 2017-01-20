Секс – очень важный компонент любви, без него гармоничных отношений не построить. Но не всегда он является проявлением светлых чувств, иногда мужчина встречается с дамой лишь для того, чтобы удовлетворить свои физические потребности. Поэтому важно знать признаки, по которым можно увидеть, что мужчина воспринимает девушку лишь как сексуальный объект.





Обратите внимание, не похожи ли ваши свидания на встречи по расписанию? При каких обстоятельствах вы видитесь? Выбираете ли вы место для свидания? Если парень хочет от вас только интима, он не будет заинтересован в интересном времяпровождении. Встречи чаще всего будут проводиться дома, где удобней всего удовлетворить физические потребности. Естественно, свидания будут проходить в вечернее или ночное время, практически на одном и том же месте. В основном, парень сам диктует условия, а девушка, которая боится его потерять, во всём соглашается, не подозревая, что он может встречаться сразу с несколькими подругами. Этим часто пользуются симпатичные парни, которые имеют успех у девушек.

Очень тревожный знак, когда ухажёр отказывается знакомить девушку со своими друзьями. Мало того, его не интересует окружение девушки. Говорить можно что угодно, например, ему никто кроме девушки не нужен, но это лишь хитрое замыливание глаз. Не обязательно, что вы всё время должны проводить с друзьями, но хоть изредка, вы должны с ними видеться. В противном случае, можно подумать, что парень не знакомит со своими друзьями лишь потому, что ему нужен от вас лишь секс. Серьезно настроенный парень обязательно познакомит вас со своим окружением, причём будет относиться к вам в их присутствии уважительно, без насмешек и издёвок. Такой поступок говорит о том, что парень видит вас в своём будущем.

Парень, которому дорога девушка, будет интересоваться её жизнью, а также будет рассказывать о себе. А вот кавалер, который заинтересован лишь в интиме, не будет утруждать себя такими расспросами. Ему это ни к чему, его интересует лишь секс. Он может «включить переживание» лишь тогда, когда девушка снимет розовые очки и сама захочет прекратить такие потребительские отношения.

Если девушка часто ночует у парня, но при этом у неё нет там даже одной её вещицы – это очень тревожный знак. Когда парень тщательно собирает вещи девушки и отдает их, чтобы она невзначай не забыла, это может говорить о том, что он старается замести следы. А ещё он может сделать замечание, если у девушки заметно улавливается запах духов. Он постарается найти причину, например, может сказать, что ему не нравятся духи и попросит не пользоваться ими. С другим парфюмом может произойти такая же история. Скорее всего, у него уже есть девушка и он не хочет, чтобы она обо всем догадалась, поэтому и принимает такие меры.

А еще нужно обратить внимание на то, как в утреннее время он относится к девушке, когда она провела у него ночь. Если он старается поскорее её спровадить даже в выходной день, это очень плохо. Такое поведение говорит о том, что девушка для него лишь сексуальный объект. И он проявляет признаки заботы лишь тогда, когда ему нужен секс. Парень с серьёзными намерениями хотя бы накормит девушку завтраком, он не будет нервно торопить её, поглядывая при этом на часы.

Парню нужен лишь секс, когда все темы разговоров сводятся на эту тему. Например, девушка заболела, а он предлагает её полечить, только не таблетками, а сексом. Когда подруга рассказывает о проблемах, от парня тут же поступает предложение снять стресс, естественно сексом.

Текст: Flytothesky.ru