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Как научиться управлять сновидениями для восстановления здоровья

21.01.2017 14:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как научиться управлять сновидениями для восстановления здоровья

Давно известно, что во сне человек проводит треть своей жизни. Находясь во власти Морфея, мы отдыхаем и набираемся сил для дальнейших собственных свершений на жизненном пути.

Но, по убеждению многих ученых, расслабляемся мы не только физически. Наш мозг, который еще полностью не изучен современной наукой, активно работает и во сне, перерабатывая множество разнообразной информации, полученной не только за предшествующий день, но за все прожитое время.

Вещие сны, помогающие предвидеть некоторые события в будущем – это отложенные в нашем подсознании и, возможно, давно забытые сведения из внешнего мира.

Спящий человек может научиться менять свою жизнь, проникая в скрытую во время дневного бодрствования часть собственного сознания. Во сне можно получить ответы не только на волнующие вопросы, но и дать толчок к излечению (а в некоторых случаях полностью вылечить) какую-то болезнь.

Чтобы научиться воздействовать на собственные сновидения, надо, засыпая, каждый раз давать задание своему подсознанию. Например, если есть проблемы с речью — попробуйте перед сном несколько раз проговаривать определенную установку: «Я без страха выступаю на сцене, говорю уверенно, легко и без запинок». Через некоторое время после таких речевых тренировок вы сможете видеть заказываемый сон, в котором будете ликовать от собственных успехов. Ваш мозг, запоминая это состояние, в реальной жизни поможет справиться с проблемой заикания и страхом общения. Речь постепенно будет выравниваться.

Наш организм может самовосстанавливаться. Для этого надо задействовать собственные возможности, используя наши сновидения. Это уникальный механизм, которому под силу выполнить вполне реальные задачи.Как научиться управлять сновидениями для восстановления здоровья

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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