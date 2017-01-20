



Давно известно, что во сне человек проводит треть своей жизни. Находясь во власти Морфея, мы отдыхаем и набираемся сил для дальнейших собственных свершений на жизненном пути.

Но, по убеждению многих ученых, расслабляемся мы не только физически. Наш мозг, который еще полностью не изучен современной наукой, активно работает и во сне, перерабатывая множество разнообразной информации, полученной не только за предшествующий день, но за все прожитое время.

Вещие сны, помогающие предвидеть некоторые события в будущем – это отложенные в нашем подсознании и, возможно, давно забытые сведения из внешнего мира.

Спящий человек может научиться менять свою жизнь, проникая в скрытую во время дневного бодрствования часть собственного сознания. Во сне можно получить ответы не только на волнующие вопросы, но и дать толчок к излечению (а в некоторых случаях полностью вылечить) какую-то болезнь.

Чтобы научиться воздействовать на собственные сновидения, надо, засыпая, каждый раз давать задание своему подсознанию. Например, если есть проблемы с речью — попробуйте перед сном несколько раз проговаривать определенную установку: «Я без страха выступаю на сцене, говорю уверенно, легко и без запинок». Через некоторое время после таких речевых тренировок вы сможете видеть заказываемый сон, в котором будете ликовать от собственных успехов. Ваш мозг, запоминая это состояние, в реальной жизни поможет справиться с проблемой заикания и страхом общения. Речь постепенно будет выравниваться.

Наш организм может самовосстанавливаться. Для этого надо задействовать собственные возможности, используя наши сновидения. Это уникальный механизм, которому под силу выполнить вполне реальные задачи.

Текст: Flytothesky.ru