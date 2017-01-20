Крепкие семейные отношения – как вино, которое с годами становится только лучше, ценнее, вкуснее. Даже хорошее, на первый взгляд вино, в процессе брожения может «заболеть». В семейных отношениях, как и в вине, важно вовремя заметить признаки болезни, чтобы было, что спасать.





В семье важно делать всё сообща. Все члены семьи должны работать над улучшением благосостояния и хорошей атмосферной обстановки. Если каждый из супругов тянет на себя одеяло – это очень плохо. Данное поведение говорит о том, что ситуацию нужно срочно менять. Обратите внимание, как часто вы ссоритесь. Очень тревожный звоночек – ссоры и споры по пустякам. Если супруги не могут найти компромисс в мелочах, то, что уж говорить о важных вопросах. Постарайтесь уделять друг другу больше внимание. Обратите внимание на поведение супруга. Избегает ли он вашего общения? Как долго это длится? Что именно могло его подтолкнуть к такому поведению? Если вы не знаете причины, а муж на протяжении длительного времени вас избегает, постарайтесь поговорить с ним. Только делайте это максимально деликатно. Любое неосторожное слово может быть той самой последней каплей в переполненной чаше, которая приближала вас к разводу.

Обман – чуть ли не самая распространённая причина в бракоразводном процессе. Сюда можно добавить измену. Правда, измена, это ещё и предательство, приправленное обманом. Дело в том, что мы склонны безоговорочно доверять второй половинке. Если вдруг открывается неприятная правда, да ещё с пикантными подробностями, это обстоятельство сильно ранит наши чувства. Женщина начинает прокручивать в голове прошедшие события. На прошлой неделе он сказал, что задержался на работе. А ещё его начальник позвонил и срочно вызвал на работу в выходной день, это было правдой или нет? Как он мог смотреть в глаза и врать? Вообщем, женщинам свойственно накручивать себя. Даже если измена была лишь один раз, она вспомнит, как минимум пять случаев, когда муж ей мог изменить. Речь идёт не только об изменах, а и другом вранье. Вопрос может касаться денег, азартных игр, выпивки и т.д. Важен сам факт обмана, лучше не предаваться вранью, даже в мелких вопросах. Если обман откроется, у партнёра отложиться в голове этот неприятный факт. Повторяющийся обман может сформировать чувство недоверия. А это уверенный шаг к разводу. Как только недоверие к партнёру прочно укоренится, процесс развода будет лишь вопросом времени.

Отсутствие интимных отношений в молодой паре – серьёзная проблема. Со временем страсть угасает, но происходит это не стремительными темпами, а постепенно. А для молодой семейной пары такой проблемы быть не должно. Молодой организм, который до возникновения проблем жил активной сексуальной жизнью, не может быстро перестроиться. Интимные отношения – нормальная потребность организма. Причин для возникновения этой деликатной проблемы множество: воспалительные заболевания, измена, тяжёлая работа, остывшие чувства и т.д. Очень важно понять, в чём причина. Решать проблему нужно без отлагательств, иначе может оказаться, что вы находитесь на грани развода.

Необоснованные претензии – весьма тревожный знак. Если вы отличная хозяйка, которая создаёт в доме уют, вкусно готовит и при этом успевает рубашки наглаживать, а муж постоянно высказывает недовольство, это может говорить о том, что развод не за горами. Плохое настроение мужа не должно повторяться с завидной регулярностью. Проблемы на работе не должны стать заезженной отговоркой. Это очень плохо, когда муж срывает свою злость на супруге. Такое поведение говорит о том, что между мужем и женой нет близости. Отсутствие близости – прямой путь к разводу.

И напоследок, проанализируйте, хотите ли вы бороться за семейные отношения. Семью можно спасти лишь в том случае, когда не только муж, но и жена хочет сохранить отношения. Спешите ли вы домой после работы? Какие чувства вы испытываете при встрече с мужем? Можете ли вы поделиться с супругом своими проблемами? Как он отнесётся к этому? Можно ли рассчитывать на его поддержку? Постарайтесь разобраться в своих чувствах. Ответ на эти и другие вопросы, поможет разобраться в разладившихся отношениях.

Текст: Flytothesky.ru