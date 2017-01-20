В идеальном мире любой человек, встречающийся на нашем пути, был бы внимательным, тактичным, отзывчивым и щедрым. Мы бы жили в атмосфере всеобщего дружелюбия и оптимизма без обид, раздражения и злопыхательства. Увы, но мы живем в нашем неидеальном мире, где некоторые люди откровенно нас бесят и вызывают отторжение. Они бесцеремонны, язвительны и агрессивны, они подвергают все сомнению и осуждению и не понимают чувства юмора. Как можно относиться к таким источникам раздражения адекватно, чтобы не провоцировать конфликты и скандалы?





1. Признайтесь себе в том, что вы тоже не можете всем нравиться

Зачастую мы искренне думаем, что уж мы-то сами вполне хорошие люди. Подумайте о том, что вы тоже вполне можете кого-то раздражать. Умные люди признают, что конфликты или разногласия – это просто различия во взглядах и мировоззрении, значит, неприятный вам человек автоматически не является человеком плохим. То же самое относится и к вам, как к личности. Научитесь соглашаться с несогласием.

2. Не игнорируйте и не бойкотируйте неприятных вам людей

Конечно, вы можете злобно огрызаться в ответ или демонстративно бойкотировать неприятных людей, однако с точки зрения разума, чем миролюбивее вы будете к ним относиться, тем легче будет вам. Вам нужны люди-антиподы, поскольку оппоненты, бросающие вам вызов или провоцирующие вас, фактически побуждают вас к новому пониманию и переосмыслению ряда вещей. И снова: помните, что вы тоже не совершенны, но люди все же вас как-то терпят.

3. Будьте с ними предельно вежливыми

Не забывайте, что собеседник заранее настраивается на ваше отношение и поведение, и, скорее всего, будет его отзеркаливать обратно к вам. Если вы грубы с ним, то он с высокой вероятностью отбросит все приличия и тоже будет грубым. Общаясь с неприятными людьми, оставайтесь справедливым, беспристрастным и сдержанным. Дипломатия и «покер фейс» могут творить чудеса.

4. Не ожидайте от них ни слишком многого, ни слишком малого

Всем нам так свойственно формировать у себя повышенные ожидания в отношении окружающих. Этим вы настраиваете себя на полное разочарование. Не ожидая от неприятных людей вообще ничего, вы будете психологически готовы ко всем их выпадам, и такое поведение не застанет вас врасплох и уж тем более не удивит и не расстроит.

5. Поверните взгляд внутрь и сосредоточьтесь на себе

Учитесь «обрабатывать» свои эмоции и сдерживать реакции, когда вы имеете дело с раздражающим вас человеком. Не концентрируйтесь на негативе, исходящем от оппонента, а сосредоточьтесь на том, почему и как вы реагируете. Нередко то, что нам не нравится в других, присуще и нам самим, даже если мы в этом себе не признаемся. К тому же, неприятные нам люди не создают триггеры, они только на них нажимают. Гораздо легче изменить свое восприятие и отношение, нежели тщетно пытаться изменить другого человека.

6. Выждите паузу и сделайте глубокий вздох

Некоторые личностные черты человека могут безумно раздражать: например, безответственность, несдержанность, нечистоплотность. Если вы можете выдержать паузу, получить контроль над своим адреналиновым клапаном и перейти к здравой части вашего мозга, то вы легче перенесете общение с таким человеком. Глубокий вдох и один большой шаг назад могут успокоить вас и защитить вашу нервную систему.

7. Озвучивайте свои мысли и ощущения

Если некоторые люди постоянно выводят вас из состояния равновесия, дайте им об этом знать, но очень спокойно, уверенно и хладнокровно. Избегайте обвинений и «наездов», а просто озвучьте то, что вам не нравится. Возможно, это остудит их пыл и проблема будет исчерпана. А если нет, то, по крайней мере, ваше отношение к ситуации станет вполне прозрачным и понятным.

8. Создавайте вакуумное пространство между собой и неприятными вам людьми

Если все предыдущие пункты потерпели неудачу, тогда умные люди просто создают вакуумное пространство между собой и теми, кто им не нравится. Если это, скажем, неприятный коллега, переберитесь в соседний кабинет или в другой угол общего рабочего помещения, чтобы минимизировать всяческие контакты. И главное – всегда оставайтесь невозмутимым и максимально сдержанным.

Текст: Flytothesky.ru