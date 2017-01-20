Приключения и авантюризм – это те вещи, которые происходят с кем-то ещё, но только не с вами, хотя и вам так хочется ярких эмоций и острых ощущений. Истинные авантюристы знают простую мудрость о том, что все мы обладаем невероятным потенциалом, но далеко не всегда его используем. Если мысль об авантюрных поступкам вас не пугает, то, возможно, пришло время взглянуть на этот мир с более эмоциональной точки зрения.





1. Верьте в собственные мечты

Истинные любители авантюр знают о важности и ценности мечты. Вспомните обо всех величайших мировых изобретениях, все они начинались как обычные и почти фантастические мечты! Каждый день – это ваш новый шанс обретать новые цели и начать делать их реальностью. Живите той жизнью, которую вы себе рисуете в уме.

2. Ловите момент

Прошлое в прошлом, будущее ещё в процессе создания, а настоящее – это ваш сегодняшний дар. Люди с авантюрной жилкой понимают важность каждого мгновения и каждой возможности. Они знают, что когда-то они приняли решение сесть на тот поезд, тот теплоход, тот самолёт – и их жизнь изменилась. Зачем ждать завтрашнего дня, чтобы принять такое решение? Запомните слова Брюса Ли: «Если вы любите жизнь, не тратьте время, так как жизнь состоит из времени».





3. Знайте, что все барьеры – они внутри вас

Страх и тревога – это наши собственные, личные переживания. Один человек может чувствовать кайф от адреналина перед выходом на сцену и заряжаться энергией зала, а другой, напротив, воевать с кошмарными внутренними картинками ожидаемого провала в социуме. Все любители приключений испытывают и страх, и тревогу: просто они научились понимать их. Они знают, что эти ощущения существуют, чтобы защитить нас от львов и тигров, а не для того, чтобы мешать выбрать новое хобби, новую работу или новую любовь. Авантюристы давно перепрыгнули через свои внутренние барьеры и самоограничения, ведь настоящая жизнь начинается в самом конце зоны комфорта.





4. Не позволяйте скептикам разуверить вас

Любой план, замысел или стремление сразу же приобретает определённый круг скептиков и недоброжелателей. Так что если вы делаете что-то неординарное, необычное и непривычное, будьте готовы лично побороться с наплывом негатива и неверия. Это чаще всего говорит о неуверенности самих критикующих скептиков.





5. Вы можете найти новых друзей буквально за углом

Социальные сети – это не жизнь и не общение, а их имитация. На самом деле ваше представление о большом мире формируют живые люди, которых вам повстречались. Хохочущие и чумазые деревенские ребятишки; случайные встречные, которые остановились на трассе, чтобы помочь поменять вам колесо; пожилая чета владельцев придорожного, гостеприимного хостела – все эти люди могут повстречаться вам в любом конце земного шарика, и они реальные.





6. Не бывает успеха без падения

Вы, возможно, хотели стать художником, но отказались от затеи из неуверенности; вы, возможно, начали бизнес, но не привлекли клиентов – зато из этих неудач вы извлекли бесценные знания, которые помогут вам в будущем. Даже ребёнок, когда учится ездить на велосипеде, поначалу много раз падает. Все эти колебания, сомнения, падения и провалы, в конечном счете, интегрируются в одну общую картину успеха. Каждый учится через неудачи. Те, кто это знают, достигают вершины.





7. Умейте бороться с разочарованием и чувством одиночества

Выход из зоны комфорта для расширения собственного мира может стать сложной задачей. Допустим, вы ощущаете одиночество в чужой стране из-за незнания языка или вы сталкиваетесь с непредвиденными трудностями, скажем, стихийные бедствия или опоздания на рейсы. Разочарования можно победить, просто принимая тот факт, что вы не всегда можете контролировать события, а одиночество поддаётся лечению обычным общением. Сядьте в общественном кафе, расслабьтесь и наблюдайте за миром вокруг вас.





8. Ищите вдохновение в природе

Природа умеет «заряжать» ваши батарейки, потому почаще выбирайтесь из большого города. Пустите природу в ваше сердце, даже если вы живёте в каменно-стеклянных джунглях мегаполиса, и она будет восстанавливать ваше равновесие, успокаивать душу и вдохновлять на поступки.





9. Ищите вдохновение в культуре

Тадж-Махал, Лувр, Ватикан, пирамиды Египта, Серенгети, Мачу-Пикчу. Мир не ограничивается только семью чудесами, ведь каждая земная нация и культура на земле – это драгоценный камень опыта, который может зарядить вдохновением на всю жизнь. Дисней был прав, говоря о том, что идеи рождаются из любопытства и жажды познаний.





10. Знайте, что жизнь всегда на вашей стороне

Называйте это интуицией или счастливым случаем. Называйте это синхронностью. Называйте это, как хотите, но многие авантюристы и любители приключений на себе испытали то, что можно назвать непредвиденными случаями, необъяснимыми встречами и неожиданной помощью. Провидение однозначно любит таких людей.





И если в вас горит хоть маленькая искорка здорового авантюризма, самое время спросить: «И чего вы ждёте? Вперёд!»

Текст: Flytothesky.ru