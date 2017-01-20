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Эти вещи поймет только истинный любитель приключений

21.01.2017 15:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Приключения и авантюризм – это те вещи, которые происходят с кем-то ещё, но только не с вами, хотя и вам так хочется ярких эмоций и острых ощущений. Истинные авантюристы знают простую мудрость о том, что все мы обладаем невероятным потенциалом, но далеко не всегда его используем. Если мысль об авантюрных поступкам вас не пугает, то, возможно, пришло время взглянуть на этот мир с более эмоциональной точки зрения.

Эти вещи поймет только истинный любитель приключений

1. Верьте в собственные мечты

Истинные любители авантюр знают о важности и ценности мечты. Вспомните обо всех величайших мировых изобретениях, все они начинались как обычные и почти фантастические мечты! Каждый день – это ваш новый шанс обретать новые цели и начать делать их реальностью. Живите той жизнью, которую вы себе рисуете в уме.

Эти вещи поймет только истинный любитель приключений

2. Ловите момент

Прошлое в прошлом, будущее ещё в процессе создания, а настоящее – это ваш сегодняшний дар. Люди с авантюрной жилкой понимают важность каждого мгновения и каждой возможности. Они знают, что когда-то они приняли решение сесть на тот поезд, тот теплоход, тот самолёт – и их жизнь изменилась. Зачем ждать завтрашнего дня, чтобы принять такое решение? Запомните слова Брюса Ли: «Если вы любите жизнь, не тратьте время, так как жизнь состоит из времени».

Эти вещи поймет только истинный любитель приключений

3. Знайте, что все барьеры – они внутри вас

Страх и тревога – это наши собственные, личные переживания. Один человек может чувствовать кайф от адреналина перед выходом на сцену и заряжаться энергией зала, а другой, напротив, воевать с кошмарными внутренними картинками ожидаемого провала в социуме. Все любители приключений испытывают и страх, и тревогу: просто они научились понимать их. Они знают, что эти ощущения существуют, чтобы защитить нас от львов и тигров, а не для того, чтобы мешать выбрать новое хобби, новую работу или новую любовь. Авантюристы давно перепрыгнули через свои внутренние барьеры и самоограничения, ведь настоящая жизнь начинается в самом конце зоны комфорта.

Эти вещи поймет только истинный любитель приключений

4. Не позволяйте скептикам разуверить вас

Любой план, замысел или стремление сразу же приобретает определённый круг скептиков и недоброжелателей. Так что если вы делаете что-то неординарное, необычное и непривычное, будьте готовы лично побороться с наплывом негатива и неверия. Это чаще всего говорит о неуверенности самих критикующих скептиков.

Эти вещи поймет только истинный любитель приключений

5. Вы можете найти новых друзей буквально за углом

Социальные сети – это не жизнь и не общение, а их имитация. На самом деле ваше представление о большом мире формируют живые люди, которых вам повстречались. Хохочущие и чумазые деревенские ребятишки; случайные встречные, которые остановились на трассе, чтобы помочь поменять вам колесо; пожилая чета владельцев придорожного, гостеприимного хостела – все эти люди могут повстречаться вам в любом конце земного шарика, и они реальные.

Эти вещи поймет только истинный любитель приключений

6. Не бывает успеха без падения

Вы, возможно, хотели стать художником, но отказались от затеи из неуверенности; вы, возможно, начали бизнес, но не привлекли клиентов – зато из этих неудач вы извлекли бесценные знания, которые помогут вам в будущем. Даже ребёнок, когда учится ездить на велосипеде, поначалу много раз падает. Все эти колебания, сомнения, падения и провалы, в конечном счете, интегрируются в одну общую картину успеха. Каждый учится через неудачи. Те, кто это знают, достигают вершины.

Эти вещи поймет только истинный любитель приключений

7. Умейте бороться с разочарованием и чувством одиночества

Выход из зоны комфорта для расширения собственного мира может стать сложной задачей. Допустим, вы ощущаете одиночество в чужой стране из-за незнания языка или вы сталкиваетесь с непредвиденными трудностями, скажем, стихийные бедствия или опоздания на рейсы. Разочарования можно победить, просто принимая тот факт, что вы не всегда можете контролировать события, а одиночество поддаётся лечению обычным общением. Сядьте в общественном кафе, расслабьтесь и наблюдайте за миром вокруг вас.

Эти вещи поймет только истинный любитель приключений

8. Ищите вдохновение в природе

Природа умеет «заряжать» ваши батарейки, потому почаще выбирайтесь из большого города. Пустите природу в ваше сердце, даже если вы живёте в каменно-стеклянных джунглях мегаполиса, и она будет восстанавливать ваше равновесие, успокаивать душу и вдохновлять на поступки.

Эти вещи поймет только истинный любитель приключений

9. Ищите вдохновение в культуре

Тадж-Махал, Лувр, Ватикан, пирамиды Египта, Серенгети, Мачу-Пикчу. Мир не ограничивается только семью чудесами, ведь каждая земная нация и культура на земле – это драгоценный камень опыта, который может зарядить вдохновением на всю жизнь. Дисней был прав, говоря о том, что идеи рождаются из любопытства и жажды познаний.

Эти вещи поймет только истинный любитель приключений

10. Знайте, что жизнь всегда на вашей стороне

Называйте это интуицией или счастливым случаем. Называйте это синхронностью. Называйте это, как хотите, но многие авантюристы и любители приключений на себе испытали то, что можно назвать непредвиденными случаями, необъяснимыми встречами и неожиданной помощью. Провидение однозначно любит таких людей.

Эти вещи поймет только истинный любитель приключений

И если в вас горит хоть маленькая искорка здорового авантюризма, самое время спросить: «И чего вы ждёте? Вперёд!»

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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