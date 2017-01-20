Что делать, если раздражение стало повседневным состоянием? Компьютер виснет и этим бесит, друг опаздывает на встречу, чем вызывает массу неприятных эмоций, ребенок капризничает, и сил с ним бороться нет. Список можно продолжить, однако факт остается один: мы превращаемся в натянутый нерв, который готов взорваться в любой момент, испортив отношения с любимыми и близкими. Самое обидное, мы сами не замечаем, в какой момент негативные эмоции становятся стилем жизни, больно ударяя по нашему мироощущению и здоровью. Как быть? Для начала давайте определим истинные источники раздражения.





4 фактора негатива

1. Чужие успехи

Именно так, у нас вызывают раздражение достижения других людей, до которых мы по каким-то причинам не доросли. «Она уже глава компании, а я обычный клерк!» «Ее ребенок отличник, а мой ковыряется в носу». И продолжите список сами. Такому поведению нас научили наши родители – постоянно сравнивать свои слабости с сильными сторонами у других, чтобы чувствовать себя ничтожными. Плевать на неповторимость и уникальность каждой личности, на природные задатки и интересы.

2. Неоправданные ожидания

Еще один источник постоянного раздражения – это люди, которые не смогли оправдать наших ожиданий. «Я растил из него юриста, а он пошел в художники». «Муж обещал мне пышную свадьбу, но потратил все деньги на машину». «Я думал ты друг, а ты предатель!» Знакомо? Удивительно, но чем ближе нам становится человек, тем больше ответственности мы на него возлагаем, тем больше требуем и ждем. «Ты должен», «будь таким», «изменись». Но другой человек – личность со своими задачами, он не отвечает за наше счастье, как бы сильно этого ни хотелось.

3. Мир материальных вещей

«У нее шуба за 3 тысячи долларов, а у меня шиш с маслом!» «Этот телефон стоит больше твоей жизни, а ты его поцарапал». Да-да, вы уже догадались, что третьим в списке источников раздражения стоят материальные ценности, точнее, ценными их делаем только мы сами. Дружба, любовь, взаимопонимание и взаимовыручка – все это нельзя сравнить с тем, какой значимостью мы наделяем деньги и все с ними связанное. Как будто именно они определяют качество нашего счастья.

4. Прошлое и будущее

Когда человек забывает о настоящем моменте времени, он становится несчастным. Почему? Потому что погружается в негативные воспоминания, начинает прокручивать радости прошлого, которых уже не вернуть, или вариться в проблемах, которые еще не случились. Он не живет, не видит радость настоящего, новых возможностей, любви. Страх о будущем, печаль по прошлому – вот что начинает формировать нашу реальность, заставляя страдать и нервничать.

Как побороть раздражение и заново влюбиться в жизнь?

Помните, когда мы раздражаемся, то позволяем управлять нашей жизнью собственным эмоциям, то есть хозяевами становимся не мы, но наши необузданные чувства. Негатив привлекают в нашу жизнь еще больше негатива, формируя совсем неприглядную реальность – и тут начинается пресловутая «черная полоса». Получается, окружение становится отражением нашего внутреннего мира, и, если там все живет в нелюбви и неудовольствии, представьте, что человек начинает видеть вокруг?

Как бороться с раздражением?

Во-первых, помнить, что никто нам по жизни ничего не обязан. Каждый человек – личность, со своим уникальным набором качеств и черт, со своими задачами и мечтами. Нужно ценить помощь окружающих, но не строить на них своих планов. Любят нас, заботятся о нас, случается что-то хорошее? И замечательно! Поблагодарите за это и не требуйте еще большего.

Во-вторых, научитесь, наконец, любить себя! Сколько можно сравнивать свои достижения с другими, жить в постоянной борьбе с самим собой, корить себя за слабости, выискивать недостатки? Вы друг себе или враг? Научитесь поддерживать и хвалить себя самого, баловать, прощать себе «неидеальность». Перфекционизм – это болезнь, так прекратите уже попытки стать лучше, чем возможно.

В-третьих, люди приходят в нашу жизнь не просто так, они являются нашими учителями, «тренажерами», нашим отражением. Не стоит раздражаться, если что-то вас не устраивает в окружающих. Загляните внутрь себя и спросите: зачем этот человек пришел, чему он должен вас научить?

Помните, вы сами вольны выбирать способ реагирования на проблему. Не будьте устрицей, которая на оскорбление обижается, а на гнев отвечает гневом. Выбирайте свою реакцию, создавайте свою жизнь каждую секунду, будьте творцом! Иногда нужно смотреть не на поверхность, но вглубь. Учитесь жить с широко открытыми глазами, чувствовать сердцем, создавать свои чувства. Тогда мир станет интереснее, тогда снова захочется жить!

Текст: Flytothesky.ru