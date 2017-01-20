



Правила соблазнения поменялись: борьба за равенство с мужчинами, достижения прекрасного пола в различных областях подпортили все карты. Теперь, чтобы добиться расположения женщины, мужчина должен изобретать новые стратегии. Как же соблазнить женщину сегодня?

После феминистской революции, женщины ввели новые правила в любви для мужчин, забыв о том, что те столетиями учились подавлять эмоции и чувственность. Женщины захотели махом снять броню с «хищников» и превратить их в романтиков, галантных ухажеров и идеальных семьянинов.

Раньше мужчины завоевывали женщин поступками, способностью прокормить семью. Сегодня этого мало. Женщине нужна «еда» для ушей и для души. Одной дичью и огнем в камине ее не покорить. Как же соблазнить женщину и не упасть лицом в грязь?

1. Отличайтесь от других

Не нужно соответствовать модным стандартам. Вы знаете наверняка, в чем ваша оригинальность, над этим и работайте. Продвигаясь по карьерной лестнице, не забывайте работать над внутренним богатством. С умом расставляйте в жизни приоритеты. Читайте книги, изучайте все понемногу, чтобы поддержать свою женщину в разговоре.

2. Излучайте свое обаяние

Работайте над своей харизмой. Вы замечательный танцор сальсы? Пригласите неожиданно женщину на танец. Для вас не существует ничего невозможного на кухне? Доставайте фартук, становитесь у плиты и готовьте для своей пассии памятный ужин.

3. Развивайте свою эмпатию

В ходе первой встречи нами активно управляет лимбическая система. Женщина исследует мужчину с целью понять, насколько он способен к продолжению рода, содержанию семьи. Со временем к этим основным качествам добавилась необходимость быть чутким. Недостаточно просто прокормить ребенка. Нужно дать ему наставления в этой жизни, поддержать морально в нелегкие времена, быть внимательным к его эмоциям и переживаниям.

4. Говорите с женщиной о памятных датах в вашей жизни

Не стоит пересказывать всю свою биографию. Постарайтесь выделить несколько трогательных сюжетов в своей жизни. Покажите женщине, что вы внимательны к мелочам и цените то, что для обычного человека не представляет особой ценности.

5. Усомнитесь в своих убеждениях

Нет ничего хуже непробиваемой уверенности в своей правоте. Это отпугивает женщин, ведь в жизни нужно время от времени быть гибкими. Ставьте под сомнения свои убеждения. Признайтесь женщине, что вы ошиблись и она права в определенном вопросе.

6. Работайте над своим образом и поступками

Определенному возрасту соответствуют определенные поступки. Если вы в 40 лет решили повести женщину на первое свидание в чебуречную возле вокзала, то будьте готовы к плохому концу встречи. Если бы вашей девушке нужен был бы такой «экстрим», то она бы встречалась с парнями моложе вас. То же самое касается и внешнего вида. Обратите внимание на то, как одевается женщина. Ее классический костюм и каблуки как бы заранее намекают вам на неготовность быть рядом с мужчиной в «несвежей» рубашке и поношенных джинсах.

Мужчинам теперь приходится день изо дня наращивать потенциал соблазнения, сочетая правильно мужественность и ранимость. Это можно сравнить с приготовлением какого-нибудь блюда, где надо правильно соединить ингредиенты и не переборщить с солью.

Текст: Flytothesky.ru