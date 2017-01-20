Райские места, окрашенные в радужные цвета, разбросаны по всему миру. Их стоит посетить хотя бы ради того, чтобы зарядиться эмоционально и получить удовольствие от ярких красок зданий и сооружений.

1. Риомаджоре (Италия)





Этот райский городок в Италии, который был разрушен в результате наводнения, удалось полностью восстановить. Риомаджоре в Чинкве-Терре — это небольшая деревня с яркими домами, которая будто цепляется за скалу. Со стороны моря на это чудесное место открывается незабываемый вид.

2. Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки)





Их называют «Разукрашенные леди» или «Шесть сестер» — это дома в викторианском стиле находятся в Сан-Франциско. Деревянный фасад каждого из них окрашен в разные цвета. Прикосновение живости в архитектуре ежедневно веселит душу калифорнийского города.

3. Кейптаун (Южная Африка)





Низкие и цветные дома, которые стоят рядом друг с другом в районе Бо-Каап, напоминают радугу. Эта разноцветная территория нередко становится фоном для фильмов, фотосессий и рекламных роликов.

4. Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки)





Достаточно просто пройтись по Таймс-сквер, чтобы почувствовать себя в центре взрыва цветов: гигантские плакаты на стенах, неоновые огни, светодиодные электронные надписи на небоскребах.

5. Копенгаген (Дания)





Дома всех цветов радуги выстроены неподалеку канала Нюхавн, в старом районе порта Копенгагена. На протяжении многих веков он был убежищем для моряков и писателей, в том числе Андерсена, который жил здесь в течение двадцати лет.

6. Буэнос-Айрес (Аргентина)





Район Ла-Бока раньше имел жалкий вид, так как именно здесь проживали чернокожие рабы. Сейчас это место тяжело узнать и его стоит посетить, чтобы насладиться многоцветным зрелищем и поглазеть на стены зданий.

7. Бурано (Италия)





Желтые, розовые, красные и зеленые дома в Бурано — это рай для глаз и для души. В разные цвета окрашивали здания рыбаки, которые издалека узнавали свой дом во время сильного тумана. До Бурано постоянно курсируют паромы.

8. Лондон (Великобритания)





Чтобы опровергнуть предубеждение, что Лондон – это серый и безликий город, просто пройдитесь в Ковент-Гарден и отыщите Двор Нила Салат-бар. Оазис спокойствия в окружении радужных фасадов, где исчезает ощущение того, что вы находитесь в мегаполисе, навсегда останется в вашем сердце.

9. Стамбул (Турция)





Балат — еврейский квартал турецкого города, который поражает буйством красок. Таким он стал благодаря амбициозному проекту ЮНЕСКО. Отдаленно это место напоминает узкие улочки Неаполя, где гирляндами развешено белье. Цветные двери, окна, стены зданий заряжают туристов и местных жителей позитивными эмоциями.

10. Джодхпур (Индия)





Этот город – незабываемое место, которое откроет вам истинное лицо Раджастхана (север Индии). Дома здесь окрашены в белый и синий цвет. Пустыня находится в нескольких минутах ходьбы, а сверху возвышается красная крепость.

Текст: Flytothesky.ru