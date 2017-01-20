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Древнеегипетские изобретения, изменившие мир
21.01.2017 17:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Цивилизация Древнего Египта поражает исследователей своей развитостью по сравнению с остальными государствами того времени. Помимо впечатляющей исторической и художественной ценности существует и прикладное значение древнеегипетского знания: технологии, открытые в этом древнем царстве не забыты в веках. Многие из них используются нашими современниками, даже не подозревающими о том, что они обязаны своим комфортом многовековому наследию.
1. Макияж глаз
С момента первого применения (около 4000 до н. э.) макияж глаз никогда не переставал быть актуальным. Для создания туши мастера красоты пользовались смесью минерала галенита с сажей (для получения черного цвета) или с малахитом (для зеленого оттенка).
Макияж в Древнем Египте не был исключительно женским атрибутом. Выполняя функции показателя статуса, подведенные глаза выделяли представителей знатных сословий. Также египтяне верили, что правильно нанесенный макияж защитит от болезней и сглаза.
2. Письменность
В древности рисунки, повествующие о чем-либо, были естественным делом, однако систематизация их в универсальный язык стала изобретением именно Древнего Египта. Первые подобные символы, появившиеся около 6000 лет до н. э., были пиктограммами, представляющими реальные предметы. Со временем они усложнялись появлением элементов, подобных знакам алфавита и вспомогательных деталей, позволяющих выражать все более абстрактные понятия.
В наши дни древнеегипетская цивилизация прочно ассоциируется с длинными повествованиями из иероглифов на стенах пирамид. Благодаря им нам известно так много подробностей о быте этого удивительного народа.
3. Листы папируса
Все согласятся с безусловной значимостью изобретения бумаги в Китае около 140 лет до н. э. Однако за тысячу лет до этого древние египтяне решили этот вопрос не менее элегантно, научившись обрабатывать волокна растений, в изобилии росших вдоль берегов Нила. Применяя листы папируса для письма, создания одежды и парусов, они вышли на передовой уровень промышленности по тем временам. Держа технологии их создания в секрете, египтяне успешно торговали этим материалом во всем регионе.
4. Календарь
Значимость календаря для современного человека, возлагающего на него функции напоминания о праздниках и запланированных визитах, теряются перед колоссальной важностью его для древнего египтянина. Для последнего календарь являлся источником знания о разливах Нила, сменах сезонов года и других ключевых моментах жизни. Столь необходимый предмет был изобретен около 1000 лет до н. э.
Календарь включал три сезона: наводнения, роста и урожая, каждый их которых длился по четыре 30-дневных месяца. В сумме практически получалась знакомая нам сумма из 360 суток. Добавляя ежегодно по 5 дней, отведенных под религиозные праздники, египтяне доводили свою систему до современной нормы.
5. Плуг
Многие свидетельства указывают на то, что первое устройство, позволяющее вспахивать поля, появилось в Египте около 4000 лет до н. э. Конечно, первые механизмы были довольно слабыми по воздействию на почву и создавались на основе ручных инструментов, но они внесли огромный вклад в усовершенствование сельского хозяйства. Еще более значительный шаг египетская агрокультура сделала, когда около 2000 лет до н. э. люди догадались использовать в качестве движущей силы для конструкции волов.
6. Освежитель дыхания
Как и современные люди, древние египтяне порой страдали от неприятного запаха изо рта. Его появлению способствовали многочисленные инфекции полости рта. В Древнем Египте была довольно развита медицина, но, увы, стоматологи тогда еще не появились. В итоге людям приходилось терпеть зубную боль из года в год. Такие выводы позволяет сделать исследование мумий, среди которых здоровые зубы были большой редкостью даже у молодых. Чтобы хоть как-то замаскировать нездоровое состояние ротовой полости и сопутствующий ему запах, египтяне изобрели гранулы, сочетавшие корицу, ладан, мирру и мед, призванные придать дыханию приятный аромат.
7. Боулинг
В 90 км к югу от Каира археологи обнаружили занятное помещение, оборудованное дорожками и хранящее большое количество шаров различных размеров. В середине каждой дорожки (имевшей длину 3,9 м) располагалось квадратное отверстие. Условия древней игры несколько отличались от современного боулинга: целью участников было закатить разноразмерные шары в отверстие, одновременно пытаясь сбить с курса «орудия» противника.
8. Стрижки и бритье
Гигиенические соображения живущих в жарком климате людей сформировали первую в истории моду на короткие прически. Длинные волосы и бороды считались признаком низших сословий. Египтяне представили миру профессию парикмахера: мастера этого ремесла использовали заточенные каменные, а, с приходом новых технологий, и медные лезвия. И все же, несмотря на превалирующие тенденции, особо знатные люди любили носить парики и даже искусственные усы, делающие их внешний вид особенно стильным.
9. Дверные замки
Самый первый дверной замок был обнаружен на территории Египта. Устройство этого механизма включало в себя 60-сантиметровый засов, соединяющийся с контактами на дверном косяке. Открытие производилось при помощи специально подобранного ключа. Вставленный в отверстие, он надавливал на контакты и освобождал запирающий дверь засов. Продуманное устройство имело лишь один минус – излишнюю массивность, однако, учитывая безопасность, обеспечиваемую замком, можно было закрыть на это глаза.
10. Зубная паста
В местах древнеегипетских захоронений археологи часто находят зубочистки. Также жителям Древнего Египта приписывают использование зубных щеток (деревянных палочек, расщепленных на концах). Но особенного успеха добились представители этой мудрой цивилизации в создании вещества для ухода за зубами. Недавно при раскопках были обнаружены рецепты и указания к применению некоего «Средства для идеально белых зубов», включающего в свой состав каменную соль, мяту, сушеные цветы ириса и черный перец.
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Цивилизация Древнего Египта поражает исследователей своей развитостью по сравнению с остальными государствами того времени. Помимо впечатляющей исторической...
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