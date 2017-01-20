Цивилизация Древнего Египта поражает исследователей своей развитостью по сравнению с ‎остальными государствами того времени. Помимо впечатляющей исторической и ‎художественной ценности существует и прикладное значение древнеегипетского знания: ‎технологии, открытые в этом древнем царстве не забыты в веках. Многие из них используются ‎нашими современниками, даже не подозревающими о том, что они обязаны своим комфортом ‎многовековому наследию.‎

1. Макияж глаз





С момента первого применения (около 4000 до н. э.) макияж глаз никогда не переставал быть ‎актуальным. Для создания туши мастера красоты пользовались смесью минерала ‎галенита с сажей (для получения черного цвета) или с малахитом (для зеленого оттенка).‎

Макияж в Древнем Египте не был исключительно женским атрибутом. Выполняя функции ‎показателя статуса, подведенные глаза выделяли представителей знатных сословий. Также ‎египтяне верили, что правильно нанесенный макияж защитит от болезней и сглаза.‎

‎2. Письменность





В древности рисунки, повествующие о чем-либо, были естественным делом, однако ‎систематизация их в универсальный язык стала изобретением именно Древнего Египта. Первые ‎подобные символы, появившиеся около 6000 лет до н. э., были пиктограммами, ‎представляющими реальные предметы. Со временем они усложнялись появлением ‎элементов, подобных знакам алфавита и вспомогательных деталей, позволяющих выражать все ‎более абстрактные понятия.‎

В наши дни древнеегипетская цивилизация прочно ассоциируется с длинными повествованиями ‎из иероглифов на стенах пирамид. Благодаря им нам известно так много подробностей о быте ‎этого удивительного народа.‎

3. Листы папируса





Все согласятся с безусловной значимостью изобретения бумаги в Китае около 140 лет до н. э. ‎Однако за тысячу лет до этого древние египтяне решили этот вопрос не менее элегантно, ‎научившись обрабатывать волокна растений, в изобилии росших вдоль берегов Нила. Применяя ‎листы папируса для письма, создания одежды и парусов, они вышли на передовой уровень ‎промышленности по тем временам. Держа технологии их создания в секрете, египтяне успешно ‎торговали этим материалом во всем регионе.‎

‎ 4. Календарь





Значимость календаря для современного человека, возлагающего на него функции ‎напоминания о праздниках и запланированных визитах, теряются перед колоссальной ‎важностью его для древнего египтянина. Для последнего календарь являлся источником знания ‎о разливах Нила, сменах сезонов года и других ключевых моментах жизни. Столь необходимый ‎предмет был изобретен около 1000 лет до н. э.‎

Календарь включал три сезона: наводнения, роста и урожая, каждый их которых длился по ‎четыре 30-дневных месяца. В сумме практически получалась знакомая нам сумма из 360 суток. ‎Добавляя ежегодно по 5 дней, отведенных под религиозные праздники, египтяне доводили ‎свою систему до современной нормы.‎

5. Плуг





Многие свидетельства указывают на то, что первое устройство, позволяющее вспахивать поля, ‎появилось в Египте около 4000 лет до н. э. Конечно, первые механизмы были довольно слабыми ‎по воздействию на почву и создавались на основе ручных инструментов, но они внесли ‎огромный вклад в усовершенствование сельского хозяйства. Еще более значительный шаг ‎египетская агрокультура сделала, когда около 2000 лет до н. э. люди догадались использовать в ‎качестве движущей силы для конструкции волов.‎

‎ 6. Освежитель дыхания





Как и современные люди, древние египтяне порой страдали от неприятного запаха изо рта. Его ‎появлению способствовали многочисленные инфекции полости рта. В Древнем Египте была ‎довольно развита медицина, но, увы, стоматологи тогда еще не появились. В итоге людям ‎приходилось терпеть зубную боль из года в год. Такие выводы позволяет сделать исследование ‎мумий, среди которых здоровые зубы были большой редкостью даже у молодых. Чтобы хоть ‎как-то замаскировать нездоровое состояние ротовой полости и сопутствующий ему запах, ‎египтяне изобрели гранулы, сочетавшие корицу, ладан, мирру и мед, призванные придать ‎дыханию приятный аромат.‎

7. Боулинг





В 90 км к югу от Каира археологи обнаружили занятное помещение, оборудованное дорожками ‎и хранящее большое количество шаров различных размеров. В середине каждой дорожки ‎‎(имевшей длину 3,9 м) располагалось квадратное отверстие. Условия древней игры несколько ‎отличались от современного боулинга: целью участников было закатить разноразмерные шары ‎в отверстие, одновременно пытаясь сбить с курса «орудия» противника.‎

‎ 8. Стрижки и бритье





Гигиенические соображения живущих в жарком климате людей сформировали первую в ‎истории моду на короткие прически. Длинные волосы и бороды считались признаком низших ‎сословий. Египтяне представили миру профессию парикмахера: мастера этого ремесла ‎использовали заточенные каменные, а, с приходом новых технологий, и медные лезвия. И все ‎же, несмотря на превалирующие тенденции, особо знатные люди любили носить парики и даже ‎искусственные усы, делающие их внешний вид особенно стильным.‎

‎9. Дверные замки

Самый первый дверной замок был обнаружен на территории Египта. Устройство этого ‎механизма включало в себя 60-сантиметровый засов, соединяющийся с контактами на дверном ‎косяке. Открытие производилось при помощи специально подобранного ключа. Вставленный в ‎отверстие, он надавливал на контакты и освобождал запирающий дверь засов. Продуманное ‎устройство имело лишь один минус – излишнюю массивность, однако, учитывая безопасность, ‎обеспечиваемую замком, можно было закрыть на это глаза.‎

‎ 10. Зубная паста

В местах древнеегипетских захоронений археологи часто находят зубочистки. Также жителям ‎Древнего Египта приписывают использование зубных щеток (деревянных палочек, ‎расщепленных на концах). Но особенного успеха добились представители этой мудрой ‎цивилизации в создании вещества для ухода за зубами. Недавно при раскопках были ‎обнаружены рецепты и указания к применению некоего «Средства для идеально белых зубов», ‎включающего в свой состав каменную соль, мяту, сушеные цветы ириса и черный перец.‎

Текст: Flytothesky.ru