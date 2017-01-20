Закрадывались ли вам когда-либо в голову предательские мыслишки о том, чтобы сдаться, отступить или послать все к черту, когда вы выдохлись, устали и не видите никакого прогресса на пути к своим целям? Забудьте об этом навсегда, и вот вам минимум 10 причин, почему сдаваться нельзя никогда и ни за что, как бы трудно вам не было.





1. Вы не можете сдаться просто потому, что задача кажется вам непосильно сложной. Нелегкий путь вверх – это недостаточное основание для признания поражения. Кстати вид сверху всегда более живописен, нежели у подножия – так что продолжайте свое путешествие.

2. Вы не можете сдаться и отказаться от того, что вам по душе и что вы любите. Если же вы от этого отказываетесь, значит, вы признаете то, что цель (или объект) для вас не имеет никакой ценности.

3. Вы не можете сдаться из-за того, что никто не верит в то, что вы делаете. Конечно, проще всего именно отказаться, только знайте одно: если люди считают, что вы занимаетесь чем-то бесполезным и бессмысленным, то значит у вас есть шанс создать что-то удивительное и потрясающее.

4. Вы не можете сдаться из-за того, что никто не верит в вас. Главное, что вы сами верите в себя. Быть самим собой в этом мире – это самый настоящий дар. Природа дает тест на естественность каждому из нас, но лишь немногие могут его пройти.

5. Вы не можете сдаться только потому, что все в жизни идет не так. Когда в жизни все идет не так, это значит, что ломается ваш старый и отживший мир, чтобы уступить место строительству мира нового. Падение вниз – это не трагедия, трагедия – это нежелание подниматься.

6. Вы не можете сдаться, потому что боитесь оказаться лузером. Этот страх не должен камнем тянуть вас вниз. Победители – это вчерашние лузеры, которые не сдались. Вы должны потерять что-то, чтобы получить что-то взамен. Если вы не готовы потерять что-то, то вы потеряете все.

7. Вы не можете сдаться из-за того, что у вас недостаточно власти, авторитета и полномочий. Не убеждайте себя, что голоса слабых не слышны, ведь наличие власти (положения, должности, статуса) не равносильно всемогуществу, мало того, оно зачастую лишает вас крыльев.

8. Вы не можете сдаться, потому что ваши желания не исполняются. Предавать свои мечты – это преступление, однако научитесь распознавать истинные желания от корыстных устремлений.

9. Вы не можете сдаться, потому что кто-то напророчил вам поражение. Не слушайте тех людей, которые пророчат вам полное фиаско. Судьба – это то, что вы «лепите» сами, преодолевая все трудности и упорно двигаясь вперед.

10. Вы не можете сдаться, потому что путь к цели вас полностью вымотал. Самый темный час ночи свидетельствует о том, что приближается рассвет. В тот момент, когда вы хотите сдаться, вы уже близки к финишу. Вы и так прошли слишком много, чтобы возвращаться. Это тест придуман самой природой, чтобы проверить нас на нашу решительность и несгибаемость.

Текст: Flytothesky.ru