Собака – это большая ответственность, это огромная радость от общения и огромная боль от ухода. Собака может сделать вашу душу мягче. Она заставляет вас поверить в доброту и красоту жизни. Она даже дает вам веру. Она кладет вам голову на колени или облизывает вашу руку, и ваш мир меняется. А еще любая собака, ставшая членом ваше семьи и частью вашего сердца, может преподать вам четыре важнейших жизненных урока, как никакой другой учитель.





1. Собаки учат вас прощать

Вы забыли её покормить, а она облизывает вас. Вы забыли её выгулять, а она виляет вам хвостом. У вас нет для неё ни одной свободной минутки, а она радуется вам. Каждый день она принимает вас таким, какой вы есть, и прощает все ваше невнимание, лень и даже несправедливость по отношению к ней. Представьте себе жизнь с абсолютной уверенностью, что независимо от того, что вы делаете и как себя ведете, всегда есть это маленькое (или не очень маленькое) существо, которое любит вас просто так. Когда вы понимаете, как собака умеет беззаветно отдавать вам всю себя и открыто проявлять свои чувства, вы сами начинаете понемногу учиться быть таким. Но лишь понемногу, потому что любому человеку еще очень далеко до собаки.

2. Собаки учат вас любви: сумасшедшей, настоящей и бесстрашной любви

Логика собаки проста: «Мой хозяин лучше всех, и я умру за него». Очень наивный, бесхитростный и прямолинейный подход к вашим отношениям, и одновременно это самый удивительный способ любить кого-либо. Собака учит вас, как перестать сдерживать и прятать свои эмоции и просто любить. Без страха, без всяких условий и условностей, открыто и очень уязвимо. Именно поэтому она и вызывает у вас такие же ответные чувства. Вы открываете себя этой любви с осознанием того, что в один день все это закончится и вам будет очень больно. Вероятно, это и есть та любовь, в которой так нуждается наш несовершенный мир: любовь сильная, безусловная и очень отважная. И собака вас этому учит.

3. Собаки делают вас менее циничными

Наш мир сложен, требователен и эгоистичен, и в нем сложно оставаться по-детски открытым и оптимистичным. Однако все становится намного легче и светлее, если у вас есть четвероногий друг, который хочет, чтобы вы бросили ему мячик. Каждое утро, когда перед вами маячит список из сотни нужных и ненужных дел, обязательных к выполнению, список вашей собаки состоит только из двух пунктов: повилять хвостом и облизать хозяина. Каждый вечер, когда вы смертельно устали и доведены до предела требовательным боссом, ваша собака исполняет перед вами ритуальный танец радости, потому что вы вернулись домой. И после этого вы можете оставаться прожженным циником!? Попробуйте поиграть в перетягивание каната со своей собакой – менее чем через 10 секунд вы почувствуете себя счастливым ребенком, а не напряженным взрослым человеком. Собачья простота и бесхитростное состояние счастья заразительны, а их неиссякаемый оптимизм учит вас не терять надежды, забыть о негативе и просто почаще улыбаться.

4. Они делают вас сильными

Собаки стареют и уходят от нас. И это больно. Но их уход делает нас сильнее. Если вы прошли через это, то сможете пройти и через многое другое. Люди часто говорят, что не хотят заводить собаку, чтобы потом не проходить через боль утраты. Но эта боль одновременно становится и нашей силой. Это приобретение бесценных воспоминаний. Это просто жизнь, и она заставляет нас расти и упорно двигаться дальше. В конце концов, если бы у нас была хотя бы десятая часть собачьих качеств, наш мир стал бы гораздо лучшим и более совершенным местом.

Так что в следующий раз, когда вы увидите бездомное существо, неуверенно помахивающее вам хвостиком и с надеждой заглядывающее вам в глаза, подумайте о том, чтобы разделить с ним свой дом.

Текст: Flytothesky.ru