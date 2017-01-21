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У этих людей самый уникальный цвет кожи
22.01.2017 02:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Все мы разные. Найти в мире человека с похожими характеристиками практически невозможно. Вдумайтесь сами: привычки, цвет глаз и многие другое. Герои следующего видео отличаются от остальных людей как минимум цветом кожи. Это делает их удивительными!
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Все мы разные. Найти в мире человека с похожими характеристиками практически невозможно. Вдумайтесь сами: привычки, цвет глаз и многие другое. Герои следующего...
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