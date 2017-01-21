В подростковом возрасте и в ранней юности, возможно, вы не всегда ладили с мамой, но чем дольше вы живёте, тем больше понимаете, что мама была абсолютно права во многих вопросах. Подростком вы наверняка нередко восставали против её мнения, а теперь с горечью осознаёте всю мудрость и всю правоту её слов. К сожалению, мы часто игнорировали эти бесценные советы.





1. Научитесь смотреть трезво на отношение к вам

Если парень в вас заинтересован, он найдёт массу причин и поводов, чтобы позвонить или написать сообщение. Если он нередко пропадает и не ищет общения с вами, скорее всего, никаких шансов на успешные отношения с этим человеком нет. Это было проверено много раз на практике, и это абсолютная правда.

2. Ничего хорошего после 2 часов ночи не происходит

Вы ужасно хотите побыть на вечеринке до самого её окончания, чтобы привлечь внимание одного парня. Увы, поверьте вашей маме, ничего хорошего после 2 часов ночи не происходит. Вы оба можете быть выпившими, что означает, что один из вас, безусловно, быстро забудет об этом спонтанном флирте или общении. Мы часто думаем, что если уйти с вечеринки рано, то можно пропустить самые интересные вещи, но это не так. В данном случае более вероятны малоприятные последствия.

3. Враньё – это плохая идея

Вы можете что-то успешно утаивать и гордиться собственной хитростью, однако любое враньё становится явным. Склонность лгать – это отвратительная черта, которую вам придётся нести в себе как тяжкое бремя. Кроме того, ложь неприятна даже самому лгуну. Говорите правду в любой ситуации, и вы не узнаете, что такое внутренняя битва с самим собой.

4. Цените своих бабушек и дедушек

Ребёнком вы любили навещать бабушек и дедушек, но в подростковом возрасте вам стали более интересны друзья и компания. На самом деле такие визиты должны быть как можно более частыми, потому что в будущем такой возможности уже не представится. Время летит, и вы больше не получите шанса снова послушать рассказы деда или вдыхать аромат свежего яблочного пирога бабушки. Став взрослым, вы уже никогда не сможете этого вернуть.

5. Не начинайте курить

Все матери твердят об этом своим детям, и они совершенно правы. Курение не только опасно для вашего здоровья, это ещё и дорогая привычка. Она не помогает быстрее похудеть и, самое главное – совсем не помогает бороться со стрессом и плохим настроением.

6. Он не тот, кто тебе нужен

Вы можете столкнуться с такой трагедией неоднократно, прежде чем поймёте, что мама таки была права. В основном, когда мы слышим нечто нелицеприятное о своём кавалере, мы начинаем доказывать обратное. Трудно поверить, что любимый парень в реальности не столь уж хорош и от него нужно удирать без оглядки. Эти иллюзорные нежные чувства мешают нам видеть четкую картину того, что происходит. Надо было слушать маму!

7. Не следуйте за толпой

Девушки, как правило, обожают сравнить себя с другими: стиль жизни, одежду, характер, отношения и успех. Это просто пустая трата времени. Если вам не нравится что-то в вашей жизни, лучше работать над её улучшением, а не жаловаться, что кто-то живёт и чувствует себя лучше, чем вы. Не ждите, пока кто-то сделает вас успешной в жизни, ибо не дождётесь. Ваша мама была права, говоря о том, что нельзя следовать за толпой.

8. Всё будет хорошо

Конечно, вы в это не верите в тот момент, когда провалили экзамен или вас бросил парень. Тем не менее, время лечит, и вы сами в этом убедитесь. Жизнь часто приносит нам множество проблем и препятствий, но всё проходит, хотя в это сложно поверить в момент отчаяния и уныния.

Текст: Flytothesky.ru