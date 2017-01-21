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Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков

22.01.2017 01:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В эру электронных книг, которые есть практически у каждого человека, старые бумажные книги остаются пылиться и скучать на книжных полках. Конечно, вы можете отнести их в ближайшую библиотеку, школу, детский дом, но у вас также есть и возможность дать им вторую жизнь с помощью собственной фантазии. Если вас посетит муза креатива, попробуйте немного поэкспериментировать и превратить старые книги в абсолютно сногсшибательные предметы для дома.

  1. Симпатичные часы-книга

Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков

 2. Креативный пуфик на колесиках

Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков

 3. Вполне современный и оригинальный столик

Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков

 4. Очень нестандартные цветочные горшки

Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков

 5. Коробка для салфеток

Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков

 6. Подставка для ножей

Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков

 7. Модерновый клатч

Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков

 8. Органайзер для визиток

Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков

 9. Милый маленький ящичек

Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков

 10. Мини-комод для украшений

Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков

 11. Замаскированный органайзер

Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков

 12. Декор для двери в силе шебби-ши

Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков

 Ну что, вы все еще желаете избавиться от старых книг? Попробуйте реализовать парочку таких идей, и вы наверняка не пожалеете.Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В эру электронных книг, которые есть практически у каждого человека, старые бумажные книги остаются пылиться и скучать на книжных полках. Конечно, вы можете...

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