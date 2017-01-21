В эру электронных книг, которые есть практически у каждого человека, старые бумажные книги остаются пылиться и скучать на книжных полках. Конечно, вы можете отнести их в ближайшую библиотеку, школу, детский дом, но у вас также есть и возможность дать им вторую жизнь с помощью собственной фантазии. Если вас посетит муза креатива, попробуйте немного поэкспериментировать и превратить старые книги в абсолютно сногсшибательные предметы для дома.

Симпатичные часы-книга





2. Креативный пуфик на колесиках





3. Вполне современный и оригинальный столик





4. Очень нестандартные цветочные горшки





5. Коробка для салфеток





6. Подставка для ножей





7. Модерновый клатч





8. Органайзер для визиток





9. Милый маленький ящичек





10. Мини-комод для украшений





11. Замаскированный органайзер





12. Декор для двери в силе шебби-ши





Ну что, вы все еще желаете избавиться от старых книг? Попробуйте реализовать парочку таких идей, и вы наверняка не пожалеете.

Текст: Flytothesky.ru