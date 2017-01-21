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Вторая жизнь старых книг: 12 креативных лайфхаков
22.01.2017 01:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
В эру электронных книг, которые есть практически у каждого человека, старые бумажные книги остаются пылиться и скучать на книжных полках. Конечно, вы можете отнести их в ближайшую библиотеку, школу, детский дом, но у вас также есть и возможность дать им вторую жизнь с помощью собственной фантазии. Если вас посетит муза креатива, попробуйте немного поэкспериментировать и превратить старые книги в абсолютно сногсшибательные предметы для дома.
2. Креативный пуфик на колесиках
3. Вполне современный и оригинальный столик
4. Очень нестандартные цветочные горшки
5. Коробка для салфеток
6. Подставка для ножей
7. Модерновый клатч
8. Органайзер для визиток
9. Милый маленький ящичек
10. Мини-комод для украшений
11. Замаскированный органайзер
12. Декор для двери в силе шебби-ши
Ну что, вы все еще желаете избавиться от старых книг? Попробуйте реализовать парочку таких идей, и вы наверняка не пожалеете.
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В эру электронных книг, которые есть практически у каждого человека, старые бумажные книги остаются пылиться и скучать на книжных полках. Конечно, вы можете...
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