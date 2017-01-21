Каждый из нас, так или иначе, хочет контролировать свою жизнь, и это нормально. Однако некоторые личности стремятся контролировать не свою жизнь, а жизни окружающих людей, все происходящие вокруг действия и процессы, даже мысли и чувства других. Дай им волю, они бы всё вокруг подчинили жёсткому контролю. На английском языке их метко называют «control freak» — «маньяк контроля», а на русском кличут любителем покомандовать, диктатором и перестраховщиком. Ужиться с такими людьми ой как непросто! Но и это возможно, было бы желание.





• Пытаемся понять и простить маньяка контроля

Жертвы маньяков контроля чувствуют обиду и раздражение за постоянный контроль каждого их шага. Чувство, что тебе не доверяют, очень неприятное, и простить самозваного командира очень непросто. Впрочем, если понять причину, побуждающую доморощенных диктаторов вести себя свойственным им образом, простить их куда проще. Знаменитый психолог и психотерапевт Лиз Бурбо в одной из своих книг связывает желание контролировать с детской травмой предательства. Малыш настолько разочаровывается в словах или поступках близких людей, что испытывает глубокую боль предательства и подсознательно стремится контролировать окружающих, чтобы они больше так не говорили или не поступали. В основе любого контроля всегда лежит недоверие, но вызвано оно не личностью или репутацией других людей, а внутренней травмой самого маньяка контроля. Он был так ранен, что не может позволить себе расслабиться и позволить окружающим людям просто жить, как они хотят. Куда безопаснее для него, чтобы они жили, как он хочет. Для него так безопаснее.

Когда смотришь на человека под таким углом, видишь не злобного тирана, а раненную душу, ограждающую себя от боли, и начинаешь сочувствовать ей. Но стоит предупредить, что далеко не каждый маньяк контроля готов признать эту неприятную правду о себе, поэтому не стоит начинать задушевные беседы о детских предательствах и тяжёлом детстве. Такие разговоры, конечно, очень помогли бы человеку осознать себя и постепенно измениться, но он должен быть к этому готов. Некоторые маньяки контроля никогда не приходят к состоянию подобной готовности.

• Выбираем линию поведения

Если маньяк контроля является близким для вас человеком (супругом, сестрой, коллегой), вам не уйти от общения с ним, поэтому стоит выбрать подходящую линию поведения. Вариантов здесь много, но далеко не каждый из них приведёт к продуктивному общению и поможет избежать конфликтов. Что же стоит делать рядом с маньяком контроля?

Во-первых, раз и навсегда откажитесь от желания оправдывать все его ожидания. Каким бы идеальным вы ни были, контроль не ослабнет. Дело не в вас, не в отсутствии кредита доверия, а в нём самом. Не стоит посвящать жизнь тому, чтобы добиться полного доверия этого человека, его защитная маска просто не позволит ему прекратить контроль.

Во-вторых, не вступайте в открытые споры и конфронтации с маньяком контроля. Такое поведение для него сродни предательству, ведь оно означает ваше недоверие к нему, бунт против него. Но и соглашаться с каждым его словом тоже не стоит. Это только усилит его и без того большое и нежное эго и подстегнёт желание контролировать вас. Постепенно вы рискуете полностью лишиться права голоса и свободы действий. Лучше спокойно выслушать его позицию и мягко, без откровенного злорадства сделать по-своему. Однако в вопросах, действительно важных для вашего командира, лучше попробовать спокойно обсудить всё и найти компромисс. Явное неповиновение по важному вопросу может стать новым предательством и усилить и без того непомерное желание вас контролировать или вообще прекратить всякие отношения с вами из опасения повторной боли.

В-третьих, никогда не берите на себя обязательств перед маньяком контроля, которые вы не можете выполнить. Для этих людей соблюдение договорённостей и обязательств очень важно, поэтому соглашайтесь лишь в случае полной уверенности в своих силах и намерениях. Не стоит соглашаться ради желания угодить, с каждым разом аппетиты будут расти, а ваша свобода постепенно сожмётся до размеров клетки.

Обязательно берегите свою внешнюю свободу, для маньяка контроля она становится аналогом внутренней. Будь их воля, они бы всех посадили под замок, причём (по их мнению) ради вашей же безопасности и вашего же блага. Но и кичиться своей свободой тоже не стоит, это будет вызовом для тирана, и хватка станет сильнее.

Единого рецепта для каждого конкретного случая нет и быть не может. Каждый маньяк контроля уникален, поэтому просто стоит присмотреться к близкому человеку, понять его приоритеты и ценности и постараться максимально совместить его желание контролировать вас с вашим желанием остаться цельной и независимой личностью. Любовь и уважение обязательно помогут вам найти нужный подход и ужиться с таким человеком.

Текст: Flytothesky.ru