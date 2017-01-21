Жить в бесконечном потоке любви друг к другу, когда ссоры затеваются исключительно ради бурной ночи – дешевые уловки дамских романов. Реальная жизнь гораздо более прозаична, а потому построить крепкую семью и вынести все передряги судьбы с помощью одной лишь «сказочной» любви недостаточно. Постоянный рост над собой, умение подавлять приступы ярости, способность прощать обиды прошлого и подставлять плечо в трудную минуту – вот действительно незаменимые качества для общего будущего. И чтобы не допустить фатального промаха, представляем вашему вниманию 7 правил, которые помогут сохранить любовь в отношениях.





1. Не идите на поводу у эмоций

Демонстративный вынос за порог вещей нерадивого партнера, разбивание телефонов, посуды, техники, сжигание дорогих сердцу общих альбомов, угрозы скорой расправой – все это до добра не доведет. Даже если ситуация кажется ужасной, самое последнее, что вы можете сделать, – стать заложником нахлынувших эмоций. Впоследствии все окажется не так плохо, а ошибок уже не отыграть.

2. Прекратите ковырять старые раны

Нет ничего хуже, чем любящий человек, который постоянно тычет носом свою половинку в былые промахи. «А помнишь, как 12 лет назад ты забыл поздравить меня с именинами?» «Уже ходил налево и сейчас пойдешь!» Вороша старые обиды, вы не только не решите проблемы сегодняшние, но усугубите их. Человеку свойственно меняться, расти над собой, так поддержите это стремление, отпустите прошлое!

3. Осторожнее с аргументами

Знание уязвимых мест своего партнера говорит не только о доверии в паре, но является еще и сильным оружием во время ссоры. Так просто поставить партнера на место, ткнув пальцем в зону его комплексов: «ты вся в свою чокнутую мамашу», «станешь никем, как и твой братец», «никого не найдешь, рожей не вышел». В итоге вы помиритесь, но осадок останется болезненный.

4. Хватит растить рога

Чувство ревности подбавляет огня в отношения, но вот ее излишек разрушает все, что вы так долго строили вместе. Подумайте, есть ли резон подозревать девушку в адюльтере, если она просто поздоровалась с бывшим одноклассником? Или нанимать частного детектива, потому что любимый раз в неделю встречается с коллегами за кружкой пива? Не умеете держать себя в руках? Наведайтесь к психологу, затейте откровенный разговор с партнером, попробуйте разобраться с собственными страхами. Ищите причину, не отравляйте отношения!

5. Не утраивайте «слежку»

Иногда так и подмывает зайти к нему (ней) на почту, взломать страницу, почитать историю браузера, «просто посмотреть», чем занимается благоверный в ваше отсутствие. Однако такая тактика приводит к тому, что в отношениях сеется зерно недоверия, которое тем больше прорастает, чем больше вы его питаете. Хватит сжимать половину за горло, выискивая «кармические» грешки, пытаться контролировать каждый шаг. Доверяйте человеку рядом с вами, отношения от этого только выиграют!

6. Не выносите «грязное белье» на публику

Очень часто после ссоры оба ищут «свободные уши», в которые сливают все накопившиеся претензии друг к другу. Она рассказывает лучшим подругам, сестрам и матери, какая он «бессовестная дрянь», он постит в соцсетях цитатки о боли и разбитом сердце. В итоге проигрывают оба. Потому что вместо того, чтобы прямо в глаза высказать претензии и обиды, решить полюбовно то, что давно гложет обоих, они выносят «грязное белье» из дома на обозрение всем желающим, усугубляя «снежный ком».

7. Перестаньте обожествлять партнера

Когда вы произносите фразы типа «кроме тебя мне ничего от жизни не нужно», «я без тебя никто», то автоматически перекрываете партнеру кислород. Это звучит как перекладывание ответственности за ваше счастье на плечи партнера, что в корне неверно. Каждый из вас с самого начала является свободной и полноценной личностью, со своими интересами, целями и мечтами. Если вы решили идти по жизни вместе, это не равноценно полному слиянию или растворению в партнере.

Любовь – не зависимость. Это свободный выбор быть вместе здесь и сейчас, делать друг друга счастливыми, не отказываясь от самих себя. Нести любовный огонь сквозь годы трудно, но если человек дорог, это того стоит!

Текст: Flytothesky.ru