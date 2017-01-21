Для многих женщин интимная близость с супругом становится неприятной обязанностью, которую они всячески избегают. Говорить вслух об этом не принято, и женщина остается один на один со своей бедой.





Причины отсутствия желания интимной близости могут быть как физиологического, так и психологического характера. Например, когда пара живет достаточно долго вместе, пропадает новизна ощущений и возникает привычка. Поэтому важно, чтобы в паре появлялся какой-то интерес, т. е. что-то, на почве чего супруги могут быть интересны друг другу. Особенно это касается женщин, которые должны быть разными, чтобы вовлекать мужчин в эстетику любовных отношений. Подразумевается не только формирование женственных привлекательных образов, но и то, как проходит досуг пары, насколько они вовлечены в круг семейно-социальных обязательств: работа, дом, компьютер, телевизор и т. д.

Очень важно иметь третью тему – общий интерес или увлечение. Например, вместе ходить на дегустацию вин или на какие-то курсы, увлекаться фотографией или кулинарией. Это необходимо для того, чтобы можно было наблюдать за своим мужем не только тогда, когда он смотрит на вас, но и тогда, когда вы смотрите с мужем в одну сторону.

Следующая причина, которая может навредить интимным отношениям и привести к тому, что женщине они будут в тягость – это внутренние конфликты и конфликты со своим спутником. Сексуальность заставляет нас открываться партнеру, а конфликты — защищаться. Поэтому, пока не решены конфликтные вопросы, женщина каким-то образом продолжает игнорировать свою сексуальную жизнь. Например, при отсутствии физической помощи со стороны мужа в быту, жена наказывает его отсутствием секса. В этом случае необходимо все же уйти от конфликта и в какой-то другой форме попросить мужа помочь по хозяйству. Иначе такая ситуация может обернуться тем, что через недельку-другую муж может более внимательно приглядеться к соседке или секретарше.

Если всплеск эмоций уже случился, будет полезным проговаривание вслух своих переживаний. Благодаря такому проговариванию, 50% негативной энергии превращается в рациональную. Если ничего не помогает, совершенно нет сил, надо вслух обращаться к себе по имени: «Маргарита, возьми себя в руки! Марго, ты справишься с ситуацией!». Такое обращение укрепляет сознание и веру в свои силы.

Если вы разочаровались в своем спутнике, вспомните, что когда-то были им очарованы. Можно без особого труда сделать это снова. Надо просто идти туда, где ваш супруг может проявить себя особенно хорошо. Пусть он, например, не умеет гладить рубашку и делать ремонт в доме, но зато как он забивает голы или прекрасно поет на сцене, или дивным образом читает стихи. Надо найти то, что действительно взорвет вашу фантазию и заставит любоваться мужем, увидеть его в том свете, где он особенно хорош. Позвольте какой-то новой эмоции, никак не связанной с бытом, повлиять на ваши отношения и улучшить их.

Если вы хотите наладить отношения со своим мужем, не слушайте критику подруг в его адрес. Лучше вообще прекратить общение с такими подругами, чтобы не разрушить свой брак.

Помните, что сексуальность – это не то, что происходит за закрытой дверью спальни. Сексуальность – это то, как вы готовите завтрак, как поправляете свою прическу, как улыбаетесь, т. е. ваше поведение в обычной жизни и есть проявление вашей сексуальной энергии. Чтобы возродить интерес к интимным отношениям, помогайте мужчинам быть лучше и не отказывайтесь от телесного удовольствия, которое подарила нам природа.

Текст: Flytothesky.ru