Некоторые специалисты рекомендуют разделять четко, что мы готовы и не готовы простить. На практике прощение имеет место быть, если вы планируете в будущем находиться рядом с «предателем». На прощение мужчины, которого вы больше не увидите, не стоит тратить свои силы и эмоции. Со временем ненависть и негативные эмоции уйдут.





Что нужно научиться делать, чтобы простить предательство?

1. Научиться трансформировать негативные эмоции в позитивные.

2. Понимать, что именно заставляет болеть вашу душу.

3. Научиться быть счастливыми после предательства.

4. Научиться думать головой, а не эмоциями.

Отдельно стоит выделить работу с самооценкой. К сожалению, без этого пункта невозможно приступить к процессу прощения.

Предательство часто вызывает такие негативные мысли:

1. Я была неправа по отношению к нему;

2. Я должна была больше уделять ему времени;

3. В этом есть и моя вина, я должна была извиниться;

4. Если бы между нами царило взаимопонимание, он бы мне не изменил.

Запомните, что вашей прямой вины в предательстве нет. Каждый из нас берет на себя ответственность за свои поступки. У нас всегда есть выбор. Измена и предательство – это крайность, когда человек не хочет ничего делать, когда ему не важны последствия, когда им движет эгоизм.

Еще несколько важных утверждений о самооценке:

1. Ваша значимость в этом мире не зависит от присутствия рядом других людей;

2. Если вас предали, это не значит, что вы ничего не стоите;

3. У вас всегда есть возможность решать проблемы самостоятельно, без помощи других;

4. Вы всегда сами делаете выбор, и не важно, что думают по этому поводу окружающие.

Итак, вы подумали хорошенько, заслуживает ли человек вашего прощения, поработали над своей самооценкой. Не удивляйтесь, если ваши ощущения немного поменяются. Некоторые женщины, после работы над собой, испытывают чувство отторжения к мужчине. С глаз будто спадает пелена.

Если же вы понимаете, что прощению быть, то начните с непростых шагов:

1. Перестаньте обвинять мужчину в предательстве;

2. Перестаньте думать, что счастье больше не постучится в вашу дверь;

3. Перестаньте думать о том, что о вас скажут другие, как оценят ваш поступок.

Все мы стремимся к одному, к счастью. Время от времени в каждую семью стучатся неприятности и опускают нас с небес на землю. Поставив на чашу весов все то, что было пережито и то, что еще предстоит пережить, задумайтесь, действительно ли стоит из-за одной ошибки вычеркивать человека из своей жизни? Не ищите оправдания его поступку, а измените свой взгляд на ситуацию. Если вы в глубине души решите, что хотите быть счастливыми, то вы обязательно простите любимого человека. Попробуйте заново влюбиться в него. Полюбить его после этой ситуации.

Пусть предательство останется в прошлом. Поставьте на нем точку и начните новый отсчет своего счастья.

Текст: Flytothesky.ru