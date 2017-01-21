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Как простить предательство мужчины?
22.01.2017 09:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Некоторые специалисты рекомендуют разделять четко, что мы готовы и не готовы простить. На практике прощение имеет место быть, если вы планируете в будущем находиться рядом с «предателем». На прощение мужчины, которого вы больше не увидите, не стоит тратить свои силы и эмоции. Со временем ненависть и негативные эмоции уйдут.
Что нужно научиться делать, чтобы простить предательство?
1. Научиться трансформировать негативные эмоции в позитивные.
Отдельно стоит выделить работу с самооценкой. К сожалению, без этого пункта невозможно приступить к процессу прощения.
Предательство часто вызывает такие негативные мысли:
1. Я была неправа по отношению к нему;
Запомните, что вашей прямой вины в предательстве нет. Каждый из нас берет на себя ответственность за свои поступки. У нас всегда есть выбор. Измена и предательство – это крайность, когда человек не хочет ничего делать, когда ему не важны последствия, когда им движет эгоизм.
Еще несколько важных утверждений о самооценке:
1. Ваша значимость в этом мире не зависит от присутствия рядом других людей;
Итак, вы подумали хорошенько, заслуживает ли человек вашего прощения, поработали над своей самооценкой. Не удивляйтесь, если ваши ощущения немного поменяются. Некоторые женщины, после работы над собой, испытывают чувство отторжения к мужчине. С глаз будто спадает пелена.
Если же вы понимаете, что прощению быть, то начните с непростых шагов:
1. Перестаньте обвинять мужчину в предательстве;
Все мы стремимся к одному, к счастью. Время от времени в каждую семью стучатся неприятности и опускают нас с небес на землю. Поставив на чашу весов все то, что было пережито и то, что еще предстоит пережить, задумайтесь, действительно ли стоит из-за одной ошибки вычеркивать человека из своей жизни? Не ищите оправдания его поступку, а измените свой взгляд на ситуацию. Если вы в глубине души решите, что хотите быть счастливыми, то вы обязательно простите любимого человека. Попробуйте заново влюбиться в него. Полюбить его после этой ситуации.
Пусть предательство останется в прошлом. Поставьте на нем точку и начните новый отсчет своего счастья.
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Некоторые специалисты рекомендуют разделять четко, что мы готовы и не готовы простить. На практике прощение имеет место быть, если вы планируете в будущем...
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