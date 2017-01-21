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Мы собрали наши чемоданы, чтобы отправиться в Исландию. И это вылилось в 18 месяцев невероятного приключения
22.01.2017 09:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Рассказывает польский фотограф и путешественник
«В один прекрасный день я проснулся с сильным чувством, что настало время отправиться в неизвестность. Я собрал свои вещи и вместе с женой Мартой мы направились к таинственной земле — Исландии. Оказалось, что мы провели там не одну неделю, и даже не две, а ровно 18… месяцев. Мы проходили лавовые поля, ели акулье мясо, боролись с ураганным ветром, бежали от извержения вулкана. В течение всего этого времени, между попытками уловить суть Исландии, я фотографировал обширные открытые пространства и потусторонние пейзажи. Это не конец наших приключений. Вгрызайтесь в Исландию вместе с нами!»
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Мы собрали наши чемоданы, чтобы отправиться в Исландию. И это вылилось в 18 месяцев невероятного приключения
Рассказывает польский фотограф и путешественник Адам Бернат: «В один прекрасный день я проснулся с сильным чувством, что настало время отправиться в...
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