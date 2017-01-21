В 1976 году на экраны вышел фильм режиссера Феллини «Казанова». Главный герой по ходу ‎сюжета встречает множество женщин, в том числе поразившую его великаншу, с легкостью ‎побеждающую мужчин в силовых соревнованиях. Роль полумифической визави Казановы ‎исполнила скромная девушка Сэнди. 19-летняя жительница небольшого городка в ‎Индианаполисе не просто отличалась рослой фигурой – она обладала титулом самой высокой ‎женщины в мире, установившей рекорд роста в 2 м 27 см.





При рождении Сандра Аллен была самым обычным младенцем. Из-за неблагополучного ‎характера семьи с раннего детства девочка жила со своей бабушкой. Денег у той было немного, ‎а стремительно растущей внучке требовалось довольно оперативно покупать одежду и обувь ‎все большего размера, ведь уже к пятому классу рост Сэнди достигал 1 м 92 см. ‎

Высокий рост служил объектом постоянных насмешек сверстников, друзей у девочки ‎практически не было. Вопреки ожиданиям учителей физкультуры, таланта к баскетболу Сэнди ‎не обнаруживала, наоборот – ее здоровье оставляло желать лучшего, а хрупкость суставов и ‎быстрорастущие кости делали походку хромающей.‎

После окончания школы Сандра работала секретаршей. Однажды ее коллег посетила идея об ‎отправке выдающихся внешних данных высокой сотрудницы в редакцию Книги Рекордов ‎Гиннеса. Представители знаменитого издания, ознакомившись с параметрами девушки, заявили ‎о поставленном ею рекорде роста. ‎

На интервью корреспондентам новоиспеченная обладательница титула рекордсменки, ‎застенчиво и по-детски улыбаясь, сказала, что отныне ее рост будет приносить ей не огорчения, ‎как в полном обид детстве, а только удовольствие. «Я настолько рада получению такого ‎признания, что, кажется, от чувств прибавила еще пару сантиметров», – заявила Сэнди.‎

Слава титулованной великанши не оставила равнодушным Федерико Феллини, который ‎пригласил Сандру в Рим на съемки своего фильма. Роскошь европейской столицы поразила ‎робкую провинциальную девушку, а она, в свою очередь, затмила своей незаурядной ‎внешностью для многих туристов и жителей города местные достопримечательности. ‎

После визита в Европу Сэнди наконец посетила эндокринолога, ведь ее рост всё никак не ‎прекращался. Врач поставил диагноз – акромегалия. Это достаточно редкое заболевание ‎вызывается избытком гормона роста, чаще всего – по причине опухоли гипофиза. Девушка ‎припомнила, что в детстве врачи говорили ей о необходимости оперативного вмешательства, ‎однако родители, не имевшие медицинской страховки, проигнорировали эти рекомендации. ‎Таким образом, процесс ненормального роста Сэнди и был запущен. Сделанная в 20 лет ‎операция остановила безудержное действие гормона и максимальная высота, достигнутая ‎нашей героиней, осталась на отметке 2 м 35 см.

Акромегалия проявляется не только в гигантизме – также страдают пищеварительная, половая, ‎кровеносная и другие системы. Печальным итогом заболевания часто становится ранняя смерть. ‎Доктора отводили Сэнди недолгую жизнь – примерно до 30 лет.‎

Перед Сандрой был выбор: предпочесть публичный образ жизни, сулящий подарки судьбы, но ‎таящий беззащитность перед кривотолками зрителей, или же сделать шаг в сторону более ‎закрытой частной жизни. Услышав неутешительный вердикт врачей, девушка решилась на ‎первый вариант, стремясь прожить недолгую жизнь как можно живописней. С такими мыслями ‎она начала работать в музее Гиннеса рядом с Ниагарским водопадом. Помимо множества ‎впечатлений это занятие приносило семье Сэнди отнюдь не лишние деньги.‎

В 70-80 годы Сэнди много путешествовала и принимала участие в различных телепередачах. Ее ‎гастроли охватывали Японию, Таиланд, Венесуэлу и Пуэрто-Рико. Визит в каждую страну ‎окрашивался оригинальным шоу: знаменитая великанша то целовала орангутана, то посещала ‎крокодилью ферму, то понарошку выбирала себе жениха «под стать». К слову, серьезных ‎отношений с противоположным полом она никогда не имела, а физиологические особенности ‎не позволяли ей помышлять о детях.‎





С достоинством реагируя на провокационные, а порой вовсе не тактичные вопросы ведущих ‎телешоу, девушка парировала ироничными ответами, стремясь показать всему миру, что ‎отличаться от других – не порок, а особенность и важно принимать себя таким, как есть.





«Я ‎справляюсь со своими проблемами и мой рост не доставляет мне чрезвычайных неудобств. А вы ‎готовы похвастаться тем, что можете легко совладать с нестандартными трудностями на своем ‎пути?» – обращалась Сэнди к публике. Ее позиция выражалась и в социальной работе: Сандра ‎часто выступала на собраниях общества высоких людей, побуждая их быть более уверенными в ‎себе. Эта пора в ее жизни была окрашена интересными знакомствами, впечатлениями от ‎поездок. Люди, встречавшие ее на улице, надолго запоминали и с гордостью пересказывали все ‎подробности этого момента. Как-то раз в музее к Сандре приблизился человек в темных очках и ‎выразил ей свое искреннее почтение.

Незнакомцем оказался Майкл Джексон. ‎

Со временем поездки стали приносить Сандре все большее утомление. Сказывались ухудшения ‎хрупкого здоровья, а также необходимость особых условий для обеспечения удобства в ‎транспорте: более просторные сиденья, возможность вытянуть длинные ноги и другие ‎требования, часто не соблюдавшиеся при длительных перелетах и переездах. Кроме того, ей ‎все чаще была нужна помощь во время одевания и купания. В итоге знаменитая великанша ‎предпочла вернуться к былой, спокойной жизни в Индианаполисе и карьере секретарши, к ‎которой продолжала питать большую приязнь.‎

Сэнди не молодела, здоровье преподносило все больше неприятных сюрпризов и она ‎вынуждена переселиться в частную лечебницу на постоянное жительство. В 2008 году ее не ‎стало – она прожила 53 года, оказавшись долгожительницей среди пациентов с акромегалией.‎





Друзья и поклонники поставили на ее могиле трогательное надгробие в виде слезы, надпись на ‎котором гласит: «Сандра Аллен, нежный гигант». Очень многим Сэнди запомнилась не только ‎своей решительностью и статью, но также кротким нравом и чутким сердцем.‎

По материалам buzzfeed.com ; Текст: Flytothesky.ru