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История самой высокой женщины в мире
22.01.2017 02:52 — Калейдоскоп | Flytothesky
В 1976 году на экраны вышел фильм режиссера Феллини «Казанова». Главный герой по ходу сюжета встречает множество женщин, в том числе поразившую его великаншу, с легкостью побеждающую мужчин в силовых соревнованиях. Роль полумифической визави Казановы исполнила скромная девушка Сэнди. 19-летняя жительница небольшого городка в Индианаполисе не просто отличалась рослой фигурой – она обладала титулом самой высокой женщины в мире, установившей рекорд роста в 2 м 27 см.
При рождении Сандра Аллен была самым обычным младенцем. Из-за неблагополучного характера семьи с раннего детства девочка жила со своей бабушкой. Денег у той было немного, а стремительно растущей внучке требовалось довольно оперативно покупать одежду и обувь все большего размера, ведь уже к пятому классу рост Сэнди достигал 1 м 92 см.
Высокий рост служил объектом постоянных насмешек сверстников, друзей у девочки практически не было. Вопреки ожиданиям учителей физкультуры, таланта к баскетболу Сэнди не обнаруживала, наоборот – ее здоровье оставляло желать лучшего, а хрупкость суставов и быстрорастущие кости делали походку хромающей.
После окончания школы Сандра работала секретаршей. Однажды ее коллег посетила идея об отправке выдающихся внешних данных высокой сотрудницы в редакцию Книги Рекордов Гиннеса. Представители знаменитого издания, ознакомившись с параметрами девушки, заявили о поставленном ею рекорде роста.
На интервью корреспондентам новоиспеченная обладательница титула рекордсменки, застенчиво и по-детски улыбаясь, сказала, что отныне ее рост будет приносить ей не огорчения, как в полном обид детстве, а только удовольствие. «Я настолько рада получению такого признания, что, кажется, от чувств прибавила еще пару сантиметров», – заявила Сэнди.
Слава титулованной великанши не оставила равнодушным Федерико Феллини, который пригласил Сандру в Рим на съемки своего фильма. Роскошь европейской столицы поразила робкую провинциальную девушку, а она, в свою очередь, затмила своей незаурядной внешностью для многих туристов и жителей города местные достопримечательности.
После визита в Европу Сэнди наконец посетила эндокринолога, ведь ее рост всё никак не прекращался. Врач поставил диагноз – акромегалия. Это достаточно редкое заболевание вызывается избытком гормона роста, чаще всего – по причине опухоли гипофиза. Девушка припомнила, что в детстве врачи говорили ей о необходимости оперативного вмешательства, однако родители, не имевшие медицинской страховки, проигнорировали эти рекомендации. Таким образом, процесс ненормального роста Сэнди и был запущен. Сделанная в 20 лет операция остановила безудержное действие гормона и максимальная высота, достигнутая нашей героиней, осталась на отметке 2 м 35 см.
Акромегалия проявляется не только в гигантизме – также страдают пищеварительная, половая, кровеносная и другие системы. Печальным итогом заболевания часто становится ранняя смерть. Доктора отводили Сэнди недолгую жизнь – примерно до 30 лет.
В 70-80 годы Сэнди много путешествовала и принимала участие в различных телепередачах. Ее гастроли охватывали Японию, Таиланд, Венесуэлу и Пуэрто-Рико. Визит в каждую страну окрашивался оригинальным шоу: знаменитая великанша то целовала орангутана, то посещала крокодилью ферму, то понарошку выбирала себе жениха «под стать». К слову, серьезных отношений с противоположным полом она никогда не имела, а физиологические особенности не позволяли ей помышлять о детях.
С достоинством реагируя на провокационные, а порой вовсе не тактичные вопросы ведущих телешоу, девушка парировала ироничными ответами, стремясь показать всему миру, что отличаться от других – не порок, а особенность и важно принимать себя таким, как есть.
«Я справляюсь со своими проблемами и мой рост не доставляет мне чрезвычайных неудобств. А вы готовы похвастаться тем, что можете легко совладать с нестандартными трудностями на своем пути?» – обращалась Сэнди к публике. Ее позиция выражалась и в социальной работе: Сандра часто выступала на собраниях общества высоких людей, побуждая их быть более уверенными в себе. Эта пора в ее жизни была окрашена интересными знакомствами, впечатлениями от поездок. Люди, встречавшие ее на улице, надолго запоминали и с гордостью пересказывали все подробности этого момента. Как-то раз в музее к Сандре приблизился человек в темных очках и выразил ей свое искреннее почтение.
Незнакомцем оказался Майкл Джексон.
Со временем поездки стали приносить Сандре все большее утомление. Сказывались ухудшения хрупкого здоровья, а также необходимость особых условий для обеспечения удобства в транспорте: более просторные сиденья, возможность вытянуть длинные ноги и другие требования, часто не соблюдавшиеся при длительных перелетах и переездах. Кроме того, ей все чаще была нужна помощь во время одевания и купания. В итоге знаменитая великанша предпочла вернуться к былой, спокойной жизни в Индианаполисе и карьере секретарши, к которой продолжала питать большую приязнь.
Сэнди не молодела, здоровье преподносило все больше неприятных сюрпризов и она вынуждена переселиться в частную лечебницу на постоянное жительство. В 2008 году ее не стало – она прожила 53 года, оказавшись долгожительницей среди пациентов с акромегалией.
Друзья и поклонники поставили на ее могиле трогательное надгробие в виде слезы, надпись на котором гласит: «Сандра Аллен, нежный гигант». Очень многим Сэнди запомнилась не только своей решительностью и статью, но также кротким нравом и чутким сердцем.
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В 1976 году на экраны вышел фильм режиссера Феллини «Казанова». Главный герой по ходу сюжета встречает множество женщин, в том числе поразившую его великаншу, с...
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