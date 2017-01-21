День святого Валентина посвящен всем влюбленным. Но это не значит, что 14 февраля не празднуют и те, чьи сердца пока свободны. Каждый отмечает День святого Валентина по-своему, кто-то вообще не считает этот день за праздник. Тем, кто одинок и не знает, чем заняться 14 февраля, посвящается эта статья.





1. Признайтесь себе в любви

Чем не повод признаться себе в любви? Запишитесь на массаж 14 февраля, парикмахерскую, смените имидж. Подарите себе платье или костюм, о котором так давно мечтаете. Напишите на зеркале большими буквами «Я люблю себя»! Это поднимет вам не только настроение, но и самооценку. Быть одиноким – это не приговор! Будет и на вашей улице праздник!

2. Подарите себе букет

Приятно получать цветы от своего партнера, но не менее приятно купить их самому себе! Поставьте букет на самое видное место в квартире, заварите чашку крепкого кофе, закусите вкусным десертом и не думайте ни о чем. Расслабьтесь и получайте удовольствие от таких мелочей.

3. Дарите валентинки

Отправьте анонимно по почте валентинки своим друзьям. Сделайте приятное окружающим. Если вы смелый человек, то возьмите валентинку, напишите там свой номер телефона, имя и, гуляя по аллее, вручите ее первому понравившемуся вам прохожему. Возможно, именно в этот день, вам суждено встретить свою вторую половинку.

4. Организуйте романтическую вечеринку

Пригласите к себе «одиноких» друзей и устройте небольшую вечеринку. Придумайте ей смешное название, разошлите заранее пригласительные. Подготовьте украшения из бумаги или фетра для праздника. Включите романтическую комедию или любимую музыку.

5. Сделайте что-то экстремальное

Чем не прекрасный день для прыжков с парашютом? Посмотреть на влюбленных с высоты птичьего полета сможет не каждый. Полетайте вместе в купидоном в небе, постреляйте виртуально стрелами любви в людей.

6. Уезжайте, куда глаза глядят

Купите билеты в любое направление и проведите этот день с незнакомыми вам людьми в незнакомом городе. Подарите себе новые впечатления в День святого Валентина.

7. Научитесь готовить новое блюдо

Экспериментируйте с ингредиентами, вкусами, красками в блюде. Может самое время приготовить блюдо итальянской, грузинской или японской кухни? Пригласите друзей, пусть помогают вам на кухне.

8. Читайте интересную литературу наедине

Заскочите в книжный магазин и купите незнакомую вам книгу, незнакомого автора со странным названием. Заварите себе свой любимый чай, приготовьте корзинку с конфетами и начинайте читать. В День святого Валентина читается как-то по-особенному!

9. Гадайте на любовь

Пригласите всех своих одиноких подруг и друзей и устройте шуточные гадания. Придумайте несуществующий гороскоп и распишите его на небольших листиках бумаги. Пусть каждый тянет бумажку, читает, смеется и удивляется.

10. Звоните в никуда

Придумайте парочку телефонных номеров. Позвоните. Испытайте свою судьбу в этот день. Вдруг у вас завяжется интересный разговор с таким же одиноким человеком? Чем судьба не шутит?!

День святого Валентина можно оставить без внимания, а можно провести его необычно, даже если у вас нет второй половинки. Главное – это подключить фантазию и чувство юмора.

Текст: Flytothesky.ru