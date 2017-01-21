На протяжении тысячелетий человечество усиленно работало над созданием лекарств от всех своих многочисленных недугов, и нередко результаты оказывались вполне успешными. Во всяком случае, современной медицине есть что позаимствовать у этих проверенных временем древних рецептов.

1. Англосаксонская мазь для глаз





В 2015 году ученые воссоздали англосаксонскую мазь для лечения глазных инфекций 9 века. Она состояла из лука, чеснока, вина и коровьей желчи. Причем эта древняя мазь удивила исследователей тем, насколько эффективно она боролась с метициллин-резистентным золотистым стафилококком (MRSA), а точнее она убивала до 90% бактерий данного штамма. Обнаружен рецепт был в древнем манускрипте «Лекарская книга Бальда» (Bald’s Leechbook).

2. 1300-летний фармацевтический завод





В 2013-2015 турецкие археологи обнаружили 700 маленьких бутылочек с древними антидепрессантами и сердечными лекарствами растительного происхождения, содержащими метанон и фенантрен. Они были найдены при раскопках древнего города Бафонея возле озера Кючюкчекмедже вместе со ступами, пестиками и огромной печью, что говорит о самом настоящем фармацевтическом заводике тех времен (620-640 гг. до н.э.)

3. Семена евразийской белены





В 2015 году при раскопках Каман-Калехоюк в Турции археологи нашли свидетельства использования семян лекарственной белены, содержащей атропин и скополамин. Более сотни обугленных семян были найдены в старом очаге вместе с навозом, и они, возможно, использовались для фумигации (османский период, 15 век н.э.). Кроме того, белену применяли для лечения зубной и ушной боли и глазных воспалениях.

4. Древний способ лечения вросших ресниц





Датские египтологи недавно перевели 3500-летний египетский папирус с рецептом от трихиаза или вросших ресниц. Для средства требовались жир быка, кровь летучей мыши и осла, сердце и экскременты ящерицы, глиняный порошок, молоко женщины, кормящей мальчика, и капелька меда.

5. Удивительный артемизинин





В 2015 году китайский химик Ту Юю получила Нобелевскую премию за свою работу над артемизинином – лекарством от малярии, получаемом из полыни, взяв за основу древнюю китайскую медицину и её наработки в сфере применения этого растения. Исследователи теперь полагают, что вещество может также оказаться эффективным и в борьбе с туберкулезом.

6. Тысячелетнее средство от похмелья





Китаб аль-Табих – это багдадский сборник из более 600 кулинарных и медицинских рецептов возрастом в 1000 лет. Одна из его самых известных записей – средство от похмелья. Автор текста Ибн Саяр Аль-Варрак после ночной попойки рекомендует блюдо «кишкия» – рагу из мяса, нута и овощей с добавлением йогурта, молока и сыворотки. Аль-Варрак утверждает, что кишкия снимает ощущение «избыточного жара» в желудке и голове.

7. Золотой корень





Золотой корень (родиола розовая) используется людьми в качестве лекарственного средства с незапамятных времен. Жители Сибири были уверены, что чай из золотого корня дает долголетие. Викинги применяли его для выносливости и силы. Древние китайцы снаряжали экспедиции на север именно в поисках золотого корня. Монгольские врачи лечили им рак и туберкулез. А жители Центральной Азии до сих пор считают, что отвар из золотого корня – это лучшее лекарство от простуды и гриппа.

8. Порошок из черепа великомученика





Итальянские исследователи недавно обнаружили происхождение 16 таинственных отверстий различного размера и глубины в черепе мученика 15 века. Оказывается, таким образом добывался костный порошок для лечения паралича, инсульта и эпилепсии. Череп принадлежал одному из мучеников Отранто. 14 августа 1480 года после 15-дневной осады города османами 800 оставшихся в живых жителей были вынуждены либо принять ислам, либо потерять голову. Три сотни лет спустя их причислили к лику блаженных.

9. Медицинский папирус из храма Рамессеум





В 1991 году в храме Рамессеум (Египет) были обнаружены медицинские папирусы. Эти древние документы датируются 18 веком до н.э. и содержат бесценные знания той эпохи. Работы дают подробные описания анатомии, болезней и рекомендуемых методов лечения. В папирусе №3, например, описывается извержение вулкана и приводятся рекомендации по лечению ожогов. А папирус №4 затрагивает женские заболевания, в нем также описываются роды, новорожденные дети и даже вопросы контрацепции.

10. Лекарство от рака из амурского пробкового дерева





В 2014 году исследователи пришли к выводу, что древняя медицина может быть эффективной в борьбе с раком поджелудочной железы. На протяжении тысячелетий китайцы использовали кору амурского пробкового дерева в качестве болеутоляющего средства, а экстракт из неё, оказывается, даже может блокировать развитие рака. Рак поджелудочной железы является особенно опасным из-за сложности его диагностики, агрессивного поведения и устойчивости к стандартным способам лечения. Ученые как никогда осознают необходимость попробовать новые подходы к лечению этой коварной болезни.

Текст: Flytothesky.ru