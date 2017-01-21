Жизнь каждого человека рано или поздно подбирается к важному рубежу. Это, своего рода, переломный момент, когда жизненные обстоятельства заставляют человека оглянуться назад, проанализировать прожитые годы и, зачастую, прийти к неутешительным выводам о неправильности выбранного пути.





Мало кто преодолевает кризис безболезненно, в большинстве случаев он протекает тяжело. В особенности, для мужчин. Ведь женщины чаще переживают изменения в своей жизни. Со временем у них вырабатывается привычка приспосабливаться к поворотам судьбы, перенося их с наименьшими потерями для своих нервов. На мужчин же подобные эмоциональные потрясения влияют куда разрушительнее.

Нельзя с высокой точностью предсказать, когда случится кризис среднего возраста у того или иного человека. Все очень индивидуально, но все-таки общие тенденции имеются. Как правило, проявляется он после сорока лет и по-разному, но не без схожих черт, которые помогают выявить наступивший кризис.

Кризис среднего возраста подкрадывается незаметно. Однажды утром человек просыпается и понимает, что весь смысл подниматься с кровати, куда-то идти, что-то делать внезапно испарился. Происходит резкий отток жизненных сил. В попытках найти причину, человек попадает в непролазные дебри своей души и погружается в тяжёлые думы. Мысли о работе, о зарабатывании денег, о семье, о жизни больше не приносят ему радости.

Его поражает страшная мысль, что еще в молодости он совершил роковую ошибку, выбирая свой жизненный путь. Он не понимает, что ему делать дальше и как развиваться. Человеку кажется, что он достиг своего максимума и в профессиональном, и в личном плане, дальше расти просто некуда. Его охватывает апатия: тяжелое чувство, которое, если с ним не бороться, влечет за собой сильнейшую депрессию. А из депрессии выбраться бывает достаточно трудно.

Современный мир ускорил появление кризиса среднего возраста. Если раньше все были уверены, что до сорока он вряд ли кого-либо потревожит, то теперь баланс нарушился. Ускоренный ритм жизни повлек за собой и ускоренный кризис.

Многие считают, что кризис обойдет их стороной. Им кажется, что они в безопасности – уверенность в завтрашнем дне им даруют заслуженные успешность и богатство. Но душа человека – потемки, и уже в следующее мгновение он может осознать, что на самом деле не добился ничего из того, о чем мечтал в молодости.

Кризис отдельно взятого мужчины не может не коснуться и всей его семьи, члены которой эмоционально с ним связаны. Домочадцам будет не сложно выявить признаки кризиса. Мужчина заводится с пол-оборота, любая мелочь выводит его из себя. Он все чаще раздражается, нервничает, погружен в депрессию и теряет способность радоваться.

Некоторые мужчины, охваченные кризисом среднего возраста, начинают стремительно обновлять свой гардероб, меняя стиль со зрелого на молодежный. Ими движет желание наверстать упущенное, познать нечто новое, почувствовать себя вновь молодым. Порой для этих целей мужчины даже заводят молодых любовниц. Но все это – только попытки заглушить внутреннюю пустоту, что образовалась в них одним ужасным утром.

Выбраться из кризиса среднего возраста могут помочь близкие люди, если мужчина им доверится. Важно, чтобы он не загружал себя работой и не переутомлялся. В таком состоянии ему может казаться, что даже море по колено. Лучше всего взять отпуск и поехать отдыхать всей семьей в совершенно новое место.

Близкие люди должны чаще бывать с мужчиной, разговаривать с ним, напоминать обо всем, чего он действительно добился к своим годам. Важно не потворствовать его упадническим настроениям. Не теряйте веру в своего мужчину и не позволяйте ему потерять веру в себя. Оставайтесь рядом с ним. И тогда, поверьте, кризис покинет его так быстро, что вы даже не успеете заметить.

Текст: Flytothesky.ru