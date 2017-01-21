Твой парень разбил тебе сердце? Ты не знаешь, как дальше жить? Не бойся, ты в своих проблемах не одинока. Есть много действенных советов, которые тебе помогут. Нужно лишь придерживаться этих правил и вскоре твоя жизнь наладится. Не забывай, время лучший лекарь. Чтобы снова стать счастливой, нужно время и желание.





Сперва избавься от всего, что может напомнить о парне. Удали все контакты от греха подальше. Во-первых, они тебе уже ни к чему. Во-вторых, ты можешь потерять контроль и натворить глупостей. Всем известны истории, когда после выпитого алкоголя, например, в компании подруг, рука так и тянется к телефону. Можно натворить таких глупостей, которых в нормальном состоянии постыдился бы сделать. А утром, кроме головной боли, ты можешь терзать себя за случившееся. Чем еще больше ухудшишь своё положение. Ведь тебе нужно избавиться от всех мыслей и напоминаний, касающихся любимого человека. Пусть и бывшего, но всё еще любимого. Именно перед любимыми мы уязвимы как никогда. Слова любимого способны ранить больше, чем слова тысяч людей.

Избавься от переписки, совместных фотографий, подарков. Иногда бывает жалко выкидывать подарки. Но тебе от них нужно избавиться, отговорки не принимаются. Подарки ассоциируются с приятными моментами, глядя на них, ты будешь тешить себя воспоминаниями, придумывать отговорки. Если тебе любимый дарил мягкие игрушки, их можно подарить детям. Они наверняка будут рады. Только постарайся отдать игрушки в то место, чтобы ты с ними больше не сталкивалась. То есть, не младшей сестре или племяннице, иначе эти игрушки наверняка попадутся тебе на глаза. Возможно, у подруги есть племянники. Или у твоей матери есть знакомая с маленькими детьми. Не хочешь раздавать игрушки по знакомым, отдай их в детский дом. Они принесут намного больше радости детям, чем тебе. Этим самым ты сделаешь два добрых дела одновременно: подаришь радость и избавишься от воспоминаний. Как по мне, это отличное начало новой жизни.

Научись любить и уважать себя. Посвяти время себе, пойди в салон красоты. Возможно, из-за страданий, ты совсем забыла о маникюре, перестала ухаживать за собой. Хочешь перемен, начни с себя. Давно хотела стильную стрижку, вперёд! Хочешь поменять цвет волос, меняй. А, может быть, ты хотела и то и другое? Тогда чего ты ждёшь? Тебе сейчас как воздух нужны хорошие перемены и комплименты, особенно со стороны сильного пола. Дыши полной грудью. Запишись на шейпинг, восточные танцы, курсы по саморазвитию, лишь бы это тебе было по душе. Теперь на это у тебя есть время, больше тебя никто не будет упрекать, ты свободна.

Трудно избавиться от мыслей о любимом человеке, они то и дело лезут в голову. Если ты не можешь о нём не думать, тогда думай плохо. Самое время вспомнить все обиды и страдания. Эта картинка способна снять розовые очки, возможно, ты и сама будешь удивляться, как терпела все его выходки.

Текст: Flytothesky.ru