Все привычки являются неотъемлемой частью человеческой личности, причём приобретаем мы их на разных этапах нашего развития. Кстати, именно привычки и определяют результат и качество нашей жизни, поскольку наши действия и решения напрямую от них зависят. Это те поведенческие модели, которые мы даже не замечаем. Когда человек достигает определённого возраста (скажем, 30 лет), наступает пора оценки и анализа уже пройденного и сделанного. В результате оказывается, что плохие (ненужные, бессмысленные) привычки существенно помешали достичь желаемых результатов и даже принесли некоторый дискомфорт. К 30 годам любому человеку, стоящему на пороге зрелости, будет полезно выработать у себя шесть нижеописанных привычек, которые помогут ему успешно двигаться и развиваться дальше.





1. Привычка ставить цели

Эта привычка является ключом к успеху. Невозможно добиться даже мельчайших результатов без чёткого видения собственных целей и задач. Попробуйте каждое утро записывать все свои планы и цели на день. Этот метод помогает контролировать то, что уже сделано, и то, что только должно быть сделано. Любые цели должны быть конкретными, значимыми и достижимыми.

2. Привычка управлять собственным временем или тайм-менеджмент

Управление временем – это то, чего большинству так не хватает в жизни. Тем не менее, эта привычка отвечает за вашу организованность, продуктивность и эффективность. Допустим, у вас есть масса дел, с которыми вы не можете справиться даже за 24 часа. В результате вы разочарованы и расстроены. Чтобы избежать этого, сосредоточьтесь на важнейших задачах и не пытайтесь охватить всё сразу. Выделяйте время на то, что действительно важно и значимо. Следует отметить, что некоторые плохие привычки (телевизор, времяпровождение в интернете и откладывание дел) могут быть вредны для тайм-менеджмента и самодисциплины.

3. Привычка постоянно получать знания

Успешные люди всегда учатся и совершенствуются, поскольку без этого нельзя стать лучшим в своей сфере и развивать карьеру. Ежедневно выделяйте хотя бы один час для того, чтобы узнать что-то новое: например, чтение специализированных сайтов, журналов и книг.

4. Привычка полноценно высыпаться

Будучи постоянно занятыми, мы забываем обратить внимание на те вещи, которые имеют решающее значение для нас. К ним относится и сон. Если мы не выспались, то его дефицит будет, безусловно, влиять на наше физическое и психическое здоровье. Отсутствие здорового сна портит настроение, снижает рабочую продуктивность и влияет на общее качество жизни. Пусть это станет вашей привычкой – спать не менее семи часов.

5. Привычка вести здоровый образ жизни

Банально, но факт: здоровье – это наше величайшее сокровище, без которого невозможно стать счастливым и успешным. Оно бесценно. Следовательно, приобретите максимум здоровых привычек: рациональное питание, физические нагрузки, полноценный отдых. Всё это поможет нам жить здоровой и долгой жизнью.

6. Привычка быть позитивным и оптимистичным

Позитивное отношение к тому, что происходит вокруг нас, делает чудеса. Когда мы оптимистичны, мы можем практически всё. Для того чтобы чувствовать себя вполне комфортно в любой нелёгкой ситуации, повышайте свой уровень оптимизма. Наша жизнь во многом зависит от наших ожиданий. Если мы ожидаем бед и несчастий, они, безусловно, нагрянут. Наши мысли всё-таки материальны, следовательно, оставайтесь позитивными и никогда не сдавайтесь.

Текст: Flytothesky.ru