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Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

22.01.2017 16:08 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для читателя фотографии детей, которые ещё не избавились от сосок и подгузников, но уже поняли, что быть взрослым — это круто.

Это малыш флиртует намного лучше меня!

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Эй, крошка, не хочешь ко мне в бассейн?

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Девочка явно берёт пример с мамы

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Мама, дай-ка лучше я схожу!

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Ещё маленький, а уже так позирует

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Эй, стой, давай побазарим!

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Даже в ванной неотразим

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Почему я не могу выглядеть так круто в халате?

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Наверняка, он уже работает и покупает сок на свои деньги, с таким-то выражением лица…

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Даже у этого малыша есть классные подружки

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Ну, присаживайтесь, расскажите немного о себе

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Мелкий рэпер

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Кот явно не рад, но терпит

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Эй, ты не моя мама!

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

А если я уроню картину, то меня назовут криворуким…

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Вот как нужно знакомиться с девочками!

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

И не нужно платить за место

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Трудно обижаться на такого милашку!

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Чёткий парень!

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

Мама, я же говорил, что не буду пюре…

Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые

 
 
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Глядя на некоторых детишек просто поражаешься их поведению. Порой они так старательно подражают взрослым, что так и хочется спросить у них жизненного совета!

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