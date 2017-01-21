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Эти уморительные детишки ведут себя совсем как взрослые
22.01.2017 16:08 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя фотографии детей, которые ещё не избавились от сосок и подгузников, но уже поняли, что быть взрослым — это круто.
Это малыш флиртует намного лучше меня!
Эй, крошка, не хочешь ко мне в бассейн?
Девочка явно берёт пример с мамы
Мама, дай-ка лучше я схожу!
Ещё маленький, а уже так позирует
Эй, стой, давай побазарим!
Даже в ванной неотразим
Почему я не могу выглядеть так круто в халате?
Наверняка, он уже работает и покупает сок на свои деньги, с таким-то выражением лица…
Даже у этого малыша есть классные подружки
Ну, присаживайтесь, расскажите немного о себе
Мелкий рэпер
Кот явно не рад, но терпит
Эй, ты не моя мама!
А если я уроню картину, то меня назовут криворуким…
Вот как нужно знакомиться с девочками!
И не нужно платить за место
Трудно обижаться на такого милашку!
Чёткий парень!
Мама, я же говорил, что не буду пюре…
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Глядя на некоторых детишек просто поражаешься их поведению. Порой они так старательно подражают взрослым, что так и хочется спросить у них жизненного совета!
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