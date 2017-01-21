Несмотря на массу доказательств о том, что некоторые популярные паранормальные явления являются не более чем фальшивкой и делом рук человеческих, многие люди продолжают верить в такие легенды. Можно упомянуть в качестве примера следующие четыре широко известных мифа, которые быстро распространились по всему миру и стали предметом обсуждений и главное – абсолютной веры в их реальность. Чем отличаются эти паранормальные легенды от большинства других? Тем, что их давно разоблачили и развенчали, но мало кто знает об этом или просто не желает в это верить.

1. Легенда о йети





Легенда о йети известна очень многим. Она началась в 1967 году, когда Роджер Паттерсон и Боб Гимлин сняли свой знаменитый фильм, запечатлевший гигантское волосатое существо, прогуливавшееся по лесу тихоокеанского северо-запада. Впоследствии появилась масса других фотографий и воспоминаний очевидцев по всему миру. Двадцать пять лет спустя, в 1992 году, в своем интервью Боб Гимлин аккуратно признался, что, возможно, он был введен в заблуждение. Признались в обмане и другие свидетели йети.

• В 1996 году Гарри Кемболл, режиссер и сценарист, сделал официальное письменное заявление, что он лично присутствовал в монтажной комнате, когда Роджер Паттерсон и его коллеги монтировали 16-миллиметровую пленку, на которой был снят человек в костюме гориллы.

• В 1999 году с адвокатом Барри Вудардом связался некий мужчина, который хотел сохранить законные права на свою историю, но не желал неприятностей с законом за участие в фальсификации. Мужчина признался, что он был тем человеком в меховом костюме на пленке 1967 года. Адвокат проверил мужчину на полиграфе, который подтвердил, что тот говорит правду.

2. Круги на полях: все еще необъяснимое явление?





Давно и широко распространенная история о странных кругах на полях все еще пользуется «спросом» у людей. Это легенда о том, как фермеры во многих частях света обнаруживали огромные и сложные узоры, словно выжженные пожаром, на своих полях на протяжении 1970-х и 1980-х годов. Толпы исследователей стекались к таким местам по всей Англии (именно там было зафиксировано большая часть таких явлений), чтобы понять их происхождение. Истинная история кругов на полях стала известной в 1991 году, когда Дэйв Чорли и Дуг Бауэр из графства Саутгемптон признались, что за последние 15 лет большинство кругов было делом их рук. Эта парочка рассказала, что данная идея у них появилась после обсуждения сообщений об НЛО и чрезмерной доверчивости людей. Чтобы доказать это, двое мужчин использовали веревки, доски и лекала для «рисования» замысловатых узоров на полях. Вскоре другие «изобретатели» узнали об этих ночных выходках и решили последовать их примеру. Сегодня художники из разных стран мира соревнуются в разработке наиболее интересных проектов. Однако верующие в инопланетян по-прежнему считают круги работой иноземных цивилизаций.

3. Лечение с помощью энергетических полей





Люди обожают легенды о чудесных исцелениях благодаря «сенсорной терапии», также известной как тач-терапия, Рэйки или терапия аура-сома. Все эти истории относятся к ранним восточным религиям, а бесчисленные современные энтузиасты (включая медсестер, врачей и других медицинских работников) посвящают время и энергию, практикуя эту форму альтернативной терапии. Подобно вере в традиционные «домашние средства», вера в эффективность сенсорной терапии обусловлена постоянным пересказом мифа о её всесильности. По иронии судьбы эта легенда была полностью разоблачена девятилетней девочкой Эмили Роса в 1998 году. Для своего школьного научного проекта Эмили протестировала около двух десятков опытных экспертов в сенсорной терапии, завязав им глаза. Она подносила свою ладонь на расстоянии в 5 см над одной из ладоней эксперта и просила его определить, какая из них ощущает её энергетическое поле. Результаты были поразительными, поскольку ответы сенсорных терапевтов были правильными лишь в 44%, что характерно для банального угадывания. Результаты были собраны другими исследователями, ассистирующими Эмили, а затем опубликованы. В работе делается вывод, что терапевтические прикосновения бессмысленны и неэффективны, потому не могут применяться в области здравоохранения. Тем не менее, мифы об успешных исцелениях живут до сих пор.

4. Лох-несское чудовище





О лох-несском чудовище, скорее всего, слышали практически все. В 1933 году полковник Роберт Уилсон сделал снимок объекта, плавающего в озере. После увеличения фотографии объектом оказался какой-то странный зверь с очень длинной шеей и головой змеи. В течение многих лет зверя усиленно искали и пытались хоть как-то еще зафиксировать, но неуловимое существо оставалось загадкой. Много лет спустя, в 1993 году, исследователи Дэвид Мартин и Алистер Бойд разыскали 90-летнего мужчину, который признался, что 60 лет назад он и его друг герцог Уэзеролл сделали модель из дерева и пластика, а потом нарисовали фальшивые следы на берегу, чтобы вызвать интерес британской газеты The Daily Mail. Однако даже при наличии такого открытого признания, верующие в лох-несское чудовище продолжают усиленные поиски мифического зверя.

Текст: Flytothesky.ru