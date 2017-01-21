Разберем основные мотивы лжецов





Чтобы не страдать от лжи, недостаточно самому говорить правду, надо уметь отличать ложь от правды. Наш мир, к великому сожалению, невозможен без лжи. Единственно, где она катастрофически не приемлема — это в семье, т.е. между близкими людьми. Часто люди забывают, что основной составляющей человеческих отношений является доверие, а ложь разрушает его, разрушая и взаимоотношения. Для некоторых людей вранье стало нормой жизни. Выдумывая различные истории и не решаясь сказать правду, они запутываются еще больше.

Иногда человек начинает врать, чтобы получить какую-то выгоду. Такие люди обманывают не по злому умыслу, они просто не уверенны в себе. Чтобы помочь лгунишке, создайте ему такие условия, когда он вынужден будет поверить в себя. Например, прекратите спонсировать его жизнь, объясните на собственном примере или на примере известной личности, как самостоятельно решить создавшуюся проблему.

Если человек наделен слабой энергетикой он может попасть под влияние другого человека, обладающего более сильной энергетикой. В подобной ситуации необходимо изменить обстановку: поехать за город, заняться общим семейным делом, навестить далеких родственников. Это поможет переключиться и выйти из-под энергетической зависимости. Объясните, что для того, чтобы вызвать интерес окружающих и найти настоящих друзей, надо работать над собой.

Бывает, что люди лгут с целью самозащиты. Например, в семейных парах, где муж врет более сильной по энергетике жене, т.к. опасается рассказывать правду из-за возможного гнева супруги. Ухудшает ситуацию желание жены все держать под контролем. В подобных парах супруге не стоит мужу что-то запрещать и выстраивать отношения с позиции «мама и великовозрастный сын» — это не приведет ни к чему хорошему. Чтобы построить гармоничные отношения, надо больше доверять супругу и давать ему свободу выбора. Муж с готовностью будет делиться с женой своими планами, если она спокойно воспримет любую сказанную им информацию. Разумеется, все в разумных пределах.

В некоторых случаях врут во благо. Например, когда муж давно сменил место работы, но врет беременной супруге о том, что у него на старой работе якобы все в порядке. Для жены важно понять мужа и с благодарностью отнестись к этой лжи, т.к. он проявляет заботу о здоровье любимой, оберегая ее от волнений. Предположим, что на предыдущей работе у него ухудшились отношения или возникли какие-то трудности. Обсуждать эту тему в семье он не хочет, т.к. жена болезненно реагирует на определенную информацию. Получается, что муж вынужден скрывать от жены подобные новости для ее же спокойствия.

Часть людей воспринимает ложь, как хобби. Патологической ложью человек пытается получить дополнительное внимание окружающих. Над такими людьми нельзя насмехаться и обвинять во лжи — они и так чувствует свою слабость. Надо простить вруна и выбрать тактику защитника. Например, сказать, что в коллективе пошли сплетни о его фантазиях, но вы, конечно, не верите во все это, и, чтобы избежать таких пересудов в дальнейшем, советуете ему не рассказывать подобных историй.

Довольно эффективно используют ложь с целью контроля и манипуляции. Например, когда будущая свекровь, придумывая различные ситуации, не хочет отпускать своего сына. Чтобы перекрыть возможность манипуляции и вмешательства в чувства людей, необходимо создать энергетический барьер. Возможно, будущая свекровь чувствует страх, что все изменится, и сын после женитьбы не сможет без нее принимать правильные решения. Поэтому чаще с ней советуйтесь, дайте понять, что вам очень важно ее мнение.

Не надо считать плохим вруна, ведь плохой является сама ложь. И если вам дорог этот человек, помогите ему избавиться от этой пагубной привычки.

Текст: Flytothesky.ru