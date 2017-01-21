



Пунктуальны ли вы по своей натуре? Или относитесь к числу тех людей, кто вечно опаздывает? У многих из нас хромает точность. С этой особенностью характера сталкивается практически каждый и приходится мириться многим. Скорее всего, мы и сами не рады такой манере поведения – чувствуем за собой вину, злимся, но ничего не можем поделать. В ситуации ожидания страдают все: не только тот, кто ждёт, но и сам опаздывающий. По данным учёных, 35% людей считает опоздание серьёзным проступком, тогда как остальные 65% искренне уверены, что в этом нет ничего страшного.

Приведём простой пример. Вы договорились о встрече с подругой у памятника Пушкину. Спустя двадцать минут на ветру, ругаясь всеми ругательствами на свете и вспоминая, какой вид казни можно применить к ней, вы себе обещаете, что больше общаться с ней не будете. Вам жутко невыносимо ожидание и вы клянётесь себе, что это была последняя совместная встреча.

А что уж говорить о романтическом свидании? Тут опоздание со стороны сильной половины человечества просто недопустимо, в то время как девушка может опоздать минут на 5–10. В народе это считается кокетством.

И знаете, что самое любопытное? У каждого хронически опаздывающего человека всегда есть в запасе убедительная отговорка, которую он, как настоящий маг, извлекают из своих уст. Как правило, это либо сломанная машина, либо 101-я бабушка, переведённая через многополосную автомагистраль, а также пробки на дороге, где проезжает одна гужевая повозка в год. Похоже, просто не бывает такого, чтобы опаздывающий не подошел и не озвучил заранее придуманное объяснение.

Давайте выясним, почему эти люди вечно опаздывают?

На самом деле, причин может быть множество: одни не умеют банально организовать своё время, безответственны, с низкой концентрацией внимания. Эти черты, которые видны невооружённым глазом, могут часто раздражать. Но если копнуть глубже, за постоянным задерживанием человека скрывается потребность во внимании и признании. Вот так говорила Мэрилин Монро по этому поводу: «Опоздать – значит убедиться, что тебя ждут». Это – желание быть в центре внимания. Люди, которые задерживаются, могут и не осознавать, а в ответ на упрёки в их адрес лишь разводить руками.

Нужно постараться донести до человека, как это ждать и терпеть, когда он удостоит вас своим вниманием и соизволит появиться. Следует быть готовым, что одной беседой проблему не решить. Человек, возможно, искренне пообещает такого впредь не совершать и будет на месте встречи «как штык» – вовремя. Однако уже через несколько раз вы будете опять стоять и ломать голову, где ж ваш собеседник. Поэтому знайте, для того чтобы этого избежать, человеку нужна огромная мотивация. Может быть, вам придётся пойти на самые жёсткие меры, чтобы она у него появилась.

Может статься так, что придётся применять метод «кнута и пряника».

Начнём, пожалуй, с пряника. Если выяснено, что хронические опоздания вашего друга – это следствие низкого уровня самоорганизации, тогда необходимо ознакомить его с основами тайм-менеджмента. Подарите ему на день рождения книгу по тайм-менеджменту либо сводите на тренинг. Придумайте систему поощрений и штрафов. При опоздании на 5 минут пусть кукарекает посреди площади в течение минуты. Да, вы не ослышались! Именно кукарекает! Такое нелепое наказание он запомнит надолго. И пусть ему будет стыдно, а вы будете хохотать! Если опоздала подруга, пускай оплачивает счёт в кафе.

Бывают и такие случаи, когда человек не осознаёт, что постоянные опоздания – это проблема, отождествляя это с милой чертой обаятельной личности. Попытайтесь назначать встречи раньше положенного срока. Где-то на полчаса. Какой-то промежуток времени это будет работать. Однако вскоре могут опять появиться опоздания.

Пора пускать в ход кнут.

Вам придётся проявить характер и даже пойти на конфликт. Повторяйте про себя фразу: «Вскоре ты будешь мне благодарен за это». Начинаем с того, что перестаём ждать. И никакого попустительства! Вспомните, сколько раз вы опаздывающему говорили: «Если придёшь на 15 минут позже, я тебя больше ждать не буду». Пришло время выполнять эту угрозу. Пусть человек осознает принцип: «лучше поздно, чем никогда!».

Другой вариант – если вы дождались опаздывающего, пускай он увидит вас, увлечённой телефонным разговором. Разговаривайте минут 15, в то время как он ожидает. Затем улыбнитесь ему и сообщите, что через полчаса у вас назначена встреча в другом месте, а учитывая опоздание, времени на дальнейшее общение у вас не остаётся.

А самый кардинальный метод – опоздайте на час и затем скажите, что вы заблудились на своём длинном и тернистом пути.

Не терпите данные особенности характера вашего друга, коллеги или даже родственника. Нужно честно поставить их в известность, тратить время на вечное ожидание – не для вас! На войне все средства хороши, поэтому учите таких людей пунктуальности. Насчёт всего сказанного есть меткая поговорка: «Точность – вежливость королей».

Текст: Flytothesky.ru