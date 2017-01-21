Каждый год мы все больше и больше узнаем о нашем прошлом, и 2016 не стал исключением. Ученые сделали ряд потрясающих открытий, которые помогут нам лучше понять (и в некоторых случаях даже изменить) нашу историю.

Древнее китайское пиво





Древние китайцы любили напитки из риса, и их 9-тысячелетние остатки уже находили на раскопках в провинции Хэнань. Тем не менее, оказывается, китайцы были еще и любителями пива. В провинции Шэньси археологи обнаружили оборудование для пивного производства, датируемое 3400-2900 до н.э. Анализ показал, что оно делалось из проса, лилии, растения адлай и ячменя. Присутствие ячменя особенно удивительно, поскольку это отодвигает его появление в Китае на 1000 лет назад.

Человек и его собака





Собаки живут рядом с человеком не менее 7 тысяч лет. В 2016 археолог Дэвид Жак нашел собачий зуб неподалеку от Стоунхенджа, причем животное явно было «напарником» охотника эпохи мезолита. Собака была одомашнена, являлась частью людского племени и помогала человеку в охоте. Университет Дарема позже подтвердил это с помощью изотопного анализа зубной эмали. Собака, скорее всего, выглядела как современная овчарка с некоторыми волчьими признаками.

Инопланетный кинжал Тутанхамона





В середине 2016 была раскрыта тайна, мучившая археологов с момента обнаружения гробницы Тутанхамона в 1922. Среди многих предметов, захороненных с молодым фараоном, был железный кинжал, хотя в Египте изделия из железа 3300 лет назад были невероятно редкими, а сам кинжал даже не заржавел. Исследования показали, что металл внеземного происхождения. Высокий уровень кобальта и никеля характерен для метеоритов, извлеченных из Красного моря. Археологи подозревают, что именно так и следует понимать древние тексты, говорящие о «железе с неба».

Древнегреческая бюрократия





В древнем городе Теос в современной Турции были обнаружены сотни каменных плит. На одной из них сохранилось 58 строк текста, оказавшихся договором 2200-летней давности. Документ говорит о группе студентов, которые унаследовали участок земли (со зданиями и рабами), а затем сдали его в аренду на аукционе. Упоминается даже гарант сделки и свидетели от администрации города. Владельцы сохраняли за собой право пользования землей 3 дня в год, а также проведение ежегодных проверок. Половина договора содержит описание штрафов за ущерб имущества или не вовремя внесенную арендную плату.

ЗППП у неандертальцев





Ученые обнаружили, что у нас есть около 4% ДНК неандертальца вследствие межвидовой селекции. Однако наши неандертальские родичи были еще и носителями примитивной версии вируса папилломы человека. Ученые смогли воссоздать эволюционные этапы вируса HPV16. Первоначально этот вирус был только у неандертальцев и денисовского человека, а люди, мигрировавшие из Африки, несли штаммы B, C и D, но когда они пришли в Европу и Азию, то получили от неандертальцев еще и штамм HPV16A.

Этрусский язык





Несмотря на то, что этрусский язык «умер» 2000 лет назад, он остается одним из самых интригующих мертвых языков, поскольку оказал большое влияние на латынь, которая затем повлияла на многие европейские языки. В 2016 во время раскопок храма в Тоскане археологи обнаружили 2500-летнюю плиту длиной 1,2 м с этрусскими надписями. Ученые подозревают, что это текст религиозного характера и он может дать новую информацию об этрусской религии.

Неуловимый бизон





В 2016 был обнаружен новый вид животного. Исследователи изучили наскальные рисунки из пещер в Ласко и Пергусе (Франция) и заметили разницу между бизонами 20000-летней давности и бизонами 5000-летней давности. У них было разное строение туловища и разные рога – следовательно, это были два совершенно разных вида, и исследование ДНК из костей и зубов бизонов это доказало – то есть на Земле когда-то жил совершенно другой доисторический бизон.

Первые люди-правши





Оказывается, праворукость появилась не у гомо сапиенс. Палеоантрополог Дэвид Фрейер нашел доказательства этого явления у гомо хабилис (1,8 млн. лет назад). Изучив зубы человека умелого, Фрейер обнаружил повреждения, являющиеся признаком того, что инструменты использовались правой рукой. Дальнейшие исследования могли бы помочь объяснить явление доминирования правой руки и дать новое понимание эволюции человеческого мозга.

Новый загадочный предок человека





Открытия на индонезийском острове Сулавеси предполагают, что здесь когда-то обитали пока неизвестные гоминины. Археологи обнаружили сотни каменных орудий, которым по меньшей мере 118 тысяч лет. До этого считалось, что современные люди впервые ступили на остров 50-60 тысяч лет назад. Возможно, это новые предки в нашей эволюционной шкале, о которых мы пока ничего не знаем.

Великий путь каннабиса





Каннабис появился в древнем Китае 10 тысяч лет назад. Тем не менее, Свободный университет Берлина недавно собрал базу данных всех имеющихся археологических свидетельств о каннабисе, которые показали, что в Восточной Европе и Японии его использование началось примерно в то же время, что и в Китае. Вероятней всего, каннабис стал популярным товаром и разошелся по всей Евразии, проложив путь, схожий с Великим Шелковым. Ученые даже предположили, что представители кочевой ямной культуры стали первыми «дилерами» и перевозчиками того времени.

Текст: Flytothesky.ru