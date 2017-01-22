



Женский оргазм кардинально отличается от мужского хотя бы потому, что ей нужно гораздо больше времени, чтобы возбудиться. Секс для нее вообще только тогда на высоте, когда она получила от партнера подтверждение, что является самой любимой и желанной. Так уж устроена наша психика, мы не можем отпустить себя, если видим, что чувства не нашли должной отдачи, а самец повелся на красоту тела, поленившись затронуть струны души. На таком фоне физическая удовлетворенность меркнет, ведя за собой разочарование, раздражение и внутреннюю фрустрацию – сигналы, которые вряд ли способствуют сохранению крепких отношений.

В то же время некоторые мужчины привыкли руководствоваться в постели исключительно своими потребностями, используя партнершу для удовлетворения своих собственных нужд и физической похоти. Что делать, если этот эгоист достался тебе?

Совет 1. Будь откровенной с собой

Прежде чем набрасываться на нерадивого любовника с претензией о собственной неудовлетворенности, постарайся проанализировать свое собственное отношение к сексу, внутренние ожидания от партнера, имеющиеся комплексы. Это поможет найти базовую причину, по которой ты притянула к себе именно такого мужчину, натолкнув на необходимые изменения.

Совет 2. Поговори с ним о своих ощущениях

Тактика «я обиделась и надулась, потому что ты плохой» не приведет вас обоих к более качественному сексу просто потому, что он ничего не знает о твоих чувствах. Откройся любимому человеку, расскажи ему о своих сексуальных переживаниях, но без обвинений в мужской несостоятельности! Еще лучше – покажи на примере ласки, которых ты ждешь, и позы, какие любишь.

Совет 3. Настаивай на продолжении

Он получил свое и отвернулся к стеночке? В следующий раз просто не позволяй ему такого отношения к себе! Конечно, некоторые мужчины плохо ознакомлены с женской физиологией, а потому считают, что она получила ровно такое же удовольствие. Не иди на поводу и настоятельно продолжай ласки. Попробуй открыть в нем второе дыхание, после чего возьми то, что причитается тебе по праву. Пусть для него это послужит уроком.

Совет 4. Стань более гибкой и сексуальной

Очень возможно, что причина его сексуальной холодности скрывается в тебе самой: неухоженный внешний вид, зацикленность на бытовых мелочах, работе или детях в ущерб вашим отношениям, излишний рационализм или формализм в сексе. Слишком доступная женщина неинтересна, как и секс по расписанию не будоражит. Научись поддерживать романтический огонек в своем мужчине, флиртуй, возбуждай, выражай свои эмоции и, конечно, не отказывайся от экспериментов!

Совет 5. Проявляй инициативу

Это когда-то идеальная женщина считалась тихой и послушной овечкой, которую надо завоевать и подчинить своим нуждам. Теперь времена изменились, мужчины видят в женщинах интересных и равных оппоненток, отдавая предпочтение страстным натурам, которые знают, чего хотят. Удиви его, возьми инициативу в свои руки. Попробуй соблазнить его, построив сексуальную игру исключительно по своему сценарию. Поверь, он будет приятно удивлен!

Совет 6. Клин клином

Если тебе достался по-настоящему крепкий орешек, который не спешит отказываться от своих эгоистичных привычек, попробуй примерить на себя его же роль. Превратись на время в такую же эгоистку и потребительницу, которая будет ублажать исключительно свои инстинкты в той форме, в которой ей самой захочется, только тогда, когда она сама посчитает нужным. Поверь, такая тактика быстро откроет ему глаза.

Совет 7. Прекрати имитировать оргазм

Как он догадается о том, что ты осталась неудовлетворенной, если ты исправно подпитываешь его эгоизм своими фальшивыми заверениями о якобы оргазме? Мужчины бывают на редкость непрозорливы во всем, что касается женских чувств. А потому признание в том, что ты так и не получила ожидаемое удовольствие, может по-настоящему повергнуть его в шок, заставив усомниться в собственной всесильности.

Надеюсь, наши советы помогут тебе восстановить сексуальную гармонию, достигнув должного взаимопонимания в постели с любимым мужчиной. Не бойся быть откровенной, меняться, экспериментировать и требовать своего, тогда ваша сексуальная жизнь пойдет по иному сценарию. Помни, ты достойна хорошего отношения, достойна быть по-настоящему любимой.

Текст: Flytothesky.ru